OGLĄDAMY W HBO MAX: Połączyły je przyjaźń i praca. Magda Popławska i Anna Kazejak o serialu "Scheda"

W serwisie HBO Max co piątek możecie oglądać nowe odcinki serialu "Scheda". Z kolei dziś w Filmwebie czeka na Was rozmowa z jego twórczyniami: reżyserką Anną Kazejak oraz odtwórczynią jednej z głównych ról, Magdaleną Popławską. 



Po śmierci Jana Mroza (Jacek Koman), lokalnego bohatera, emerytownego marynarza i bezwzględnego patriarchy, trójka jego dorosłych dzieci musi zmierzyć się nie tylko z nowym porządkiem, ale i ze sobą nawzajem. Hanka (Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają uwikłani w skomplikowaną grę o spadek, prawdę i wpływy. Wszystko to w dusznej, hermetycznej atmosferze małego nadmorskiego miasteczka, gdzie każdy zna każdego, wszyscy dużo wiedzą, ale nikt nie mówi wszystkiego. Wśród sztormów, rodzinnych żalów i narastających podejrzeń, najważniejsze pytanie brzmi: co tak naprawdę zostaje po ojcu? 
"Scheda" to opowieść nie tylko o pieniądzach i testamencie, ale przede wszystkim o długu emocjonalnym, jaki dziedziczymy po bliskich. To historia o tym, jak łatwo zniszczyć rodzinne więzi i jak trudno je odbudować. 


Serial został zrealizowany dla platformy HBO Max przez Akson Studio na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Za reżyserię odpowiada Anna Kazejak, a za zdjęcia - Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski. Producentem liniowym jest Magdalena Badura, a nadzór literacki prowadzi Anna Gronowska. Scenografię stworzyła Magda Widelska-Władyka, kostiumy Zofia Komasa, a charakteryzację Kinga Krulikowska. Za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski, montażem zajmuje się Maciej Pawliński, a reżyserem castingu jest Marta Kownacka. Producentami są Karolina Izert (TVN WBD) oraz Michał Kwieciński (Akson Studio).  
