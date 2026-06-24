Newsy OGLĄDAMY W HBO MAX: Najbardziej szokujące śmierci w serialu "Ród Smoka"
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OGLĄDAMY W HBO MAX: Najbardziej szokujące śmierci w serialu "Ród Smoka"

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OGLĄDAMY W HBO MAX: Najbardziej szokujące śmierci w serialu &quot;Ród Smoka&quot;
W uniwersum "Gry o tron" śmierć potrafi dopaść każdego – niezależnie od pozycji, wpływów czy sympatii widzów. Z okazji premiery 3. sezonu "Rodu Smoka" w HBO Max przypominamy pięć najbardziej szokujących zgonów, które dotąd zaskoczyły fanów serialu. 



"Ród smoka" to serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron". Ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję później znanej jako "taniec smoków". W trzecim sezonie "taniec smoków" trwa w najlepsze, a wrogie strony stawią sobie czoła na lądzie, wodzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad i ofiar. 
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