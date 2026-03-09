Newsy Filmy Festiwale i nagrody ORŁY 2026: "Dom dobry" najlepszy. Triumf Smarzowskiego
ORŁY 2026: "Dom dobry" najlepszy. Triumf Smarzowskiego

Poznaliśmy laureatów 28. Polskich Nagród Filmowych Orły. Triumfatorem wieczoru okazał się Wojciech Smarzowski. Jego "Dom dobry" zdobył tego wieczoru najwięcej statuetek – w tym dla najlepszego filmu. Wśród wyróżnionych produkcji znalazły się też m.in. "Chopin, Chopin!" i "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej".     

"Dom dobry" z pięcioma Orłami



dom dobry smarzowski box office.jpeg


"Dom dobry" zwyciężył w pięciu kategoriach, zdobywając nagrody za najlepszy film, reżyserię, pierwszoplanową rolę kobiecą (Agata Turkot), pierwszoplanową rolę męską (Tomasz Schuchardt) i za najlepszą muzykę (Mikołaj Trzaska).
   
Na drugim miejscu pod względem ilości zdobytych statuetek uplasował się wyróżniony czterokrotnie "Chopin, Chopin!" – za scenografię, kostiumy, charakteryzację i dźwięk.
   
Po dwie statuetki zdobyły filmy "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej", "Ministranci" i "Pociągi".

"Dom dobry"  – zwiastun




ORŁY 2026: Znamy laureatów



Oto pełna lista nagrodzonych:

Najlepszy film

"Dom dobry"

Najlepsza reżyseria

Wojciech Smarzowski – "Dom dobry"

Najlepszy scenariusz

Piotr Domalewski – "Ministranci"

Najlepsza główna rola kobieca

Agata Turkot – "Dom dobry"

Najlepsza główna rola męska

Tomasz Schuchardt – "Dom dobry"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca

Karolina Rzepa – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza drugoplanowa rola męska

Andrzej Konopka – "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Najlepsze zdjęcia

Tomasz Naumiuk – "Franz Kafka"

Najlepszy montaż

Rafał Listopad – "Pociągi"

Najlepsza muzyka

Mikołaj Trzaska – "Dom dobry"

Najlepsza scenografia

Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński – "Chopin, Chopin!"

Najlepsze kostiumy

Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz – "Chopin, Chopin!"

Najlepsza charakteryzacja

Dariusz Krysiak – "Chopin, Chopin!"

Najlepszy dźwięk

Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień – "Chopin, Chopin!"

Odkrycie roku

Emi Buchwald – reżyseria filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepszy film dokumentalny

"Pociągi", reż. Maciej Drygas

Najlepszy filmowy serial fabularny

"Heweliusz"

Najlepszy film europejski

"Sirât", reż. Oliver Laxe

Nagroda publiczności

"Ministranci"

