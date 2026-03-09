ORŁY 2026: "Dom dobry" najlepszy. Triumf Smarzowskiego

Poznaliśmy laureatów 28. Polskich Nagród Filmowych Orły. Triumfatorem wieczoru okazał się Wojciech Smarzowski. Jego "Dom dobry" zdobył tego wieczoru najwięcej statuetek – w tym dla najlepszego filmu. Wśród wyróżnionych produkcji znalazły się też m.in. "Chopin, Chopin!" i "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej".
ORŁY 2026: Znamy laureatów
Oto pełna lista nagrodzonych: Najlepszy film
"Dom dobry
" Najlepsza reżyseria Wojciech Smarzowski
– "Dom dobry
" Najlepszy scenariusz Piotr Domalewski
– "Ministranci
" Najlepsza główna rola kobieca Agata Turkot
– "Dom dobry
" Najlepsza główna rola męska Tomasz Schuchardt
– "Dom dobry
"
Najlepsza drugoplanowa rola kobieca Karolina Rzepa
– "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Najlepsza drugoplanowa rola męska Andrzej Konopka
– "LARP. Miłość, trolle i inne questy
" Najlepsze zdjęcia Tomasz Naumiuk
– "Franz Kafka
" Najlepszy montaż Rafał Listopad
– "Pociągi
" Najlepsza muzyka Mikołaj Trzaska
– "Dom dobry
" Najlepsza scenografia Katarzyna Sobańska
, Marcel Sławiński
– "Chopin, Chopin!" Najlepsze kostiumy Magdalena Biedrzycka
, Justyna Stolarz
– "Chopin, Chopin!
" Najlepsza charakteryzacja
Dariusz Krysiak – "Chopin, Chopin!
" Najlepszy dźwięk Marcin Matlak
, Marcin Kasiński
, Filip Krzemień
– "Chopin, Chopin!
" Odkrycie roku Emi Buchwald
– reżyseria filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Najlepszy film dokumentalny
"Pociągi
", reż. Maciej Drygas Najlepszy filmowy serial fabularny
"Heweliusz
" Najlepszy film europejski
"Sirât
", reż. Oliver Laxe Nagroda publiczności
"Ministranci
"