ORLEN partnerem 42. WMFF. Wspólnie dla kina i dostępności

Od 9 do 18 października Warszawa po raz 42. stanie się miejscem spotkania twórców i miłośników kina z Polski i zagranicy. ORLEN jest Partnerem 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, Partnerem Dostępności, Partnerem sekcji "Animus. Kino Wartości" oraz Partnerem sekcji Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe.
Tegoroczna edycja Festiwalu obejmie 190 tytułów – 132 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych – oraz wydarzenia odbywające się w ośmiu festiwalowych lokalizacjach. Publiczność będzie mogła uczestniczyć w 330 seansach. Aż 102 tytuły zostaną zaprezentowane jako premiery światowe, międzynarodowe i regionalne. W programie znalazły się filmy fabularne i dokumentalne, krótkie metraże, sekcje konkursowe i pozakonkursowe, polskie kino oraz wydarzenia specjalne.
Partnerstwo ORLEN obejmuje dwie sekcje programowe. "Animus. Kino Wartości"
prezentuje filmy podejmujące fundamentalne pytania o wartości, wybory i sprawy najważniejsze w życiu. Z kolei sekcja Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe
przybliża publiczności najciekawsze nowe głosy polskiego kina i różnorodne formy krótkiego metrażu.
Ważnym elementem współpracy są działania zwiększające dostępność Festiwalu. Podczas 42. WMFF audiodeskrypcja będzie dostępna na 20 seansach dziewięciu filmów: "Amelia
", "Dźwięki miłości
", "Drugie życie
", "Żółte listy
", "Kobieta stanu wolnego
", "Czas, który nie nadszedł
", "Flesh and Fuel
", "Przez ścianę
" oraz "Stowarzyszenie Umarłych Poetów
".
Sześć festiwalowych wydarzeń zostanie również przetłumaczonych na polski język migowy. Wśród nich znajdą się Gala Otwarcia 7 października w Muzeum Historii Polski, Gala Nagród, Masterclass Speakers Avenue oraz spotkania po trzech pokazach z cyklu "Kino, moja miłość": "Syn
" wybrany przez Agnieszkę Grochowską
, "Stowarzyszenie Umarłych Poetów
" wybrane przez Katarzynę Herman
i "Przekręt
" wybrany przez Ignacego Lissa
.
Uczestnicy Festiwalu będą mogli również skorzystać z asysty i stałego kontaktu z koordynatorką dostępności, a osobom asystującym zapewnione zostaną bezpłatne wejściówki.
Kino ma niezwykłą zdolność opowiadania historii, które pozwalają nam zobaczyć świat z perspektywy drugiego człowieka. Tym bardziej zależy nam, żeby możliwość uczestniczenia w kulturze była dostępna dla jak największej liczby osób. Jako partner Festiwalu chcemy wspierać jego program, ale też pomagać usuwać bariery, które dla części publiczności wciąż oznaczają rezygnację z udziału w wydarzeniach kulturalnych. To jeden z najbardziej konkretnych przykładów tego, jak sponsoring może mieć realną wartość społeczną
– mówi Sylwia Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN.
Dostępność nie jest dla nas dodatkiem do programu, lecz warunkiem tego, by Festiwal rzeczywiście był wspólną przestrzenią spotkania. Dzięki partnerstwu z ORLEN możemy usuwać konkretne bariery i zaprosić do uczestnictwa osoby, które zbyt często pozostają poza głównym obiegiem wydarzeń kulturalnych
– mówi Joanna Szymańska-Szcześniak, dyrektorka Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
Dla publiczności przygotowane zostały również szczegółowe informacje dotyczące dostępności festiwalowych kin oraz oferowanych udogodnień. Pełna lista seansów z audiodeskrypcją, wydarzeń tłumaczonych na PJM oraz informacje dotyczące korzystania z dostępnych rozwiązań znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej Festiwalu.
Pokazy i wydarzenia tegorocznej edycji odbędą się w ośmiu lokalizacjach. Wśród nich znajdą się m.in. Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki, kina Atlantic i Luna, KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a także Kino w Chmurach na 46. piętrze Varso Tower.