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ORLEN partnerem 42. WMFF. Wspólnie dla kina i dostępności

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/ORLEN+partnerem+42.+WMFF.+Wsp%C3%B3lnie+dla+kina+i+dost%C4%99pno%C5%9Bci-168755
ORLEN partnerem 42. WMFF. Wspólnie dla kina i dostępności
Od 9 do 18 października Warszawa po raz 42. stanie się miejscem spotkania twórców i miłośników kina z Polski i zagranicy. ORLEN jest Partnerem 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, Partnerem Dostępności, Partnerem sekcji "Animus. Kino Wartości" oraz Partnerem sekcji Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe.

Tegoroczna edycja Festiwalu obejmie 190 tytułów – 132 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych – oraz wydarzenia odbywające się w ośmiu festiwalowych lokalizacjach. Publiczność będzie mogła uczestniczyć w 330 seansach. Aż 102 tytuły zostaną zaprezentowane jako premiery światowe, międzynarodowe i regionalne. W programie znalazły się filmy fabularne i dokumentalne, krótkie metraże, sekcje konkursowe i pozakonkursowe, polskie kino oraz wydarzenia specjalne.

Partnerstwo ORLEN obejmuje dwie sekcje programowe. "Animus. Kino Wartości" prezentuje filmy podejmujące fundamentalne pytania o wartości, wybory i sprawy najważniejsze w życiu. Z kolei sekcja Najlepsze Polskie Filmy Krótkometrażowe przybliża publiczności najciekawsze nowe głosy polskiego kina i różnorodne formy krótkiego metrażu.


Ważnym elementem współpracy są działania zwiększające dostępność Festiwalu. Podczas 42. WMFF audiodeskrypcja będzie dostępna na 20 seansach dziewięciu filmów: "Amelia", "Dźwięki miłości", "Drugie życie", "Żółte listy", "Kobieta stanu wolnego", "Czas, który nie nadszedł", "Flesh and Fuel", "Przez ścianę" oraz "Stowarzyszenie Umarłych Poetów".

Sześć festiwalowych wydarzeń zostanie również przetłumaczonych na polski język migowy. Wśród nich znajdą się Gala Otwarcia 7 października w Muzeum Historii Polski, Gala Nagród, Masterclass Speakers Avenue oraz spotkania po trzech pokazach z cyklu "Kino, moja miłość": "Syn" wybrany przez Agnieszkę Grochowską, "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" wybrane przez Katarzynę Herman i "Przekręt" wybrany przez Ignacego Lissa.

Uczestnicy Festiwalu będą mogli również skorzystać z asysty i stałego kontaktu z koordynatorką dostępności, a osobom asystującym zapewnione zostaną bezpłatne wejściówki.

Kino ma niezwykłą zdolność opowiadania historii, które pozwalają nam zobaczyć świat z perspektywy drugiego człowieka. Tym bardziej zależy nam, żeby możliwość uczestniczenia w kulturze była dostępna dla jak największej liczby osób. Jako partner Festiwalu chcemy wspierać jego program, ale też pomagać usuwać bariery, które dla części publiczności wciąż oznaczają rezygnację z udziału w wydarzeniach kulturalnych. To jeden z najbardziej konkretnych przykładów tego, jak sponsoring może mieć realną wartość społeczną – mówi Sylwia Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN.

Dostępność nie jest dla nas dodatkiem do programu, lecz warunkiem tego, by Festiwal rzeczywiście był wspólną przestrzenią spotkania. Dzięki partnerstwu z ORLEN możemy usuwać konkretne bariery i zaprosić do uczestnictwa osoby, które zbyt często pozostają poza głównym obiegiem wydarzeń kulturalnych – mówi Joanna Szymańska-Szcześniak, dyrektorka Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.

Dla publiczności przygotowane zostały również szczegółowe informacje dotyczące dostępności festiwalowych kin oraz oferowanych udogodnień. Pełna lista seansów z audiodeskrypcją, wydarzeń tłumaczonych na PJM oraz informacje dotyczące korzystania z dostępnych rozwiązań znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej Festiwalu.

Pokazy i wydarzenia tegorocznej edycji odbędą się w ośmiu lokalizacjach. Wśród nich znajdą się m.in. Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki, kina Atlantic i Luna, KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a także Kino w Chmurach na 46. piętrze Varso Tower.

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