OSCARY: "Chłopi" odpadli w kategorii "Film międzynarodowy". "Skąd dokąd" ma szansę w kategorii "Pełnometrażowy dokument"

Kategoria "Najlepszy film międzynarodowy" bez "Chłopów"

"Skąd dokąd" - zwiastun

"Skąd dokąd" z szansą na nominację

"Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny", "Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny", "Najlepszy film międzynarodowy", "Najlepsza charakteryzacja i fryzury", "Najlepsza muzyka oryginalna", "Najlepsza piosenka", "Najlepszy krótkometrażowy film animowany", "Najlepszy krótkometrażowy film aktorski", "Najlepszy dźwięk" i "Najlepsze efekty specjalne".Polskim kandydatem do Oscara byli w tym rokuw reżyserii DK Na razie nie ujawniono shortlisty do tej kategorii.Na shortliście w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy" znalazła się jednakreprezentująca Wielką Brytanięw reżyserii Jonathana Glazera . Film jest też na skróconych listach w kategoriach "Najlepsza muzyka oryginalna" i "Najlepszy dźwięk".To jednak nie koniec polskich akcentów.Na shortliście w kategoriiznalazło się 15 tytułów, a wśród nich dokument z Polski. To film(tytuł angielski: " In the Rearview "), którego reżyserem jest Maciej Hamela . Na liście jest też polsko-duńska koprodukcja:autorstwa Lei Glob Początek inwazji Rosji na Ukrainę. Miliony decydują się na porzucenie tego, co mają najcenniejsze i wsiadają bez zastanowienia do zakurzonego vana na obcych rejestracjach. Samochód przemierza tysiące kilometrów, pełniąc rozmaite funkcje: poczekalni, szpitala, schronu, a przede wszystkim przestrzeni do zwierzeń i wyznań.Film zdobył m.in. nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego na festiwalu Millennium Docs Against Gravity 2023 Głosowanie na oscarowe nominacje odbędzie się w dniach 11-16 stycznia. Nominacje zostaną ogłoszone. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się