Zmiany w oscarowych kategoriach! Czeka nas dłuższa gala?

Oscary: Jakie kategorie wracają do transmisji?

Getty Images © Michael Tran



Co nasz czeka podczas 95. oscarowej gali?

Zmiany na Oscarach . Podczas transmisji nadchodzącej gali wręczenia Nagród Akademii mamy zobaczyć wręczenie statuetek we wszystkich 23 kategoriach. Podczas poprzedniej ceremonii zrezygnowano z prezentowania telewidzom wszystkich kategorii na żywo.zapowiedział Bill Kramer, przewodniczący Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.Podczas transmisji tegorocznej gali nie pokazano na żywo wręczenia Oscarów w ośmiu kategoriach. Były to: najlepszy film krótkometrażowy, najlepszy krótkometrażowy dokument, najlepsza krótkometrażowa animacja, najlepszy montaż, najlepsza charakteryzacja, najlepsza muzyka, najlepsza scenografia oraz najlepszy dźwięk. W zeszłym roku w kategorii "najlepszy film krótkometrażowy" nominowana była polska " Sukienka ", którą wyreżyserował Tadeusz Łysiak Kramer przyznał, że odkąd mianowano go na przewodniczącego, odbył szereg dyskusji na temat przywrócenia pominiętych kategorii., dodał.Gospodarzem ceremonii rozdania Oscarów będzie Jimmy Kimmel . Prezenter telewizyjny i komik ma już doświadczenie w prowadzeniu ceremonii: będzie to jego trzeci występ w tej roli., powiedział Kramer.Czego możemy spodziewać się po tegorocznej gali?, obiecuje Kramer.Gala odbędzie się w niedzielę 12 marca 2023 roku.