OSCARY 2026: "Brazylijski but też dostałby nominację" – mówi twórca "Sirât"

źródło: Getty Images
autor: Brianna Bryson
Wczorajsze ogłoszenie nominacji do tegorocznych Oscarów przyniosło sporo niespodzianek. Jedną z największych okazało się wyróżnienie "Tajnego agenta" Klebera Mendonçi Filho aż czterema nominacjami. Symboliczny tryumf kina arthouse'owego ucieszył wielu autorów kina, ale – jak donosi World of Reel – jeden z nich pozostał wyraźnie niepocieszony. Twórca filmu "Sirât" Oliver Laxe skrytykował wybór Akademii, sugerując, że przez dużą liczbę Brazylijczyków w kapitule "nawet gdyby Brazylia zgłosiła but, on też otrzymałby nominację do Oscara".

GettyImages-2257595890.jpg Getty Images © Europa Press Entertainment


Twórca "Sirât" ostro o nominacji dla "Tajnego agenta"



"Sirât" do ostatniej chwili liczył na wyróżnienie w głównej kategorii – na kilka godzin przed ogłoszeniem nominacji specjaliści przewidywali, że walka o ostatnie, 10. miejsce rozegra się pomiędzy dziełem Laxe a "F1: Film". Pominięty w głównej kategorii obraz otrzymał ostatecznie dwie nominacje: w kategorii filmu międzynarodowego oraz dźwięku. Niespodziewane wyróżnienie techniczne nie odwróciło uwagi reżysera od pominięcia go w głównej kategorii – tak się przynajmniej zdaje, wsłuchując się w jego najnowszą wypowiedź na temat Oscarowych nominacji. W swojej rozmowie z dziennikarzami skoncentrował się w szczególności na wyróżnieniu filmu "Tajny agent" Klebera Mendonçi Filho.

W Akademii jest mnóstwo Brazylijczyków i wszyscy bardzo ich lubimy, ale cóż, są ultra-nacjonalistami. Mówiąc szczerze, myślę, że gdyby Brazylijczycy zgłosili do Oscara buta, też dostałby nominację – powiedział Laxe w telewizyjnym wywiadzie.



Reżyser nie ma jednak do końca racji. Jeszcze przed kilkoma miesiącami brazylijski thriller nie pojawiał się za często w przewidywaniach analityków i bukmacherów. Wszystko zmienił Złoty Glob dla najlepszego aktora pierwszoplanowego trafiający w ręce Wagnera Moury. Od tego momentu notowania "Tajnego agenta" zaczęły drastycznie rosnąć, przekładając się ostatecznie na cztery tegoroczne nominacje: dla najlepszego filmu, aktora pierwszoplanowego, castingu oraz filmu międzynarodowego.

Pikanterii sytuacji dodaje fakt, że Oliver Laxe i Kleber Mendonça Filho konkurowali ze sobą w zeszłym roku o Złotą Palmę – bezsprzecznie najważniejsze wyróżnienie w kontekście kina, które obaj realizują. Mimo tego, że w Cannes ostatecznie tryumfował Jafar Panahi i jego film "To był zwykły przypadek", zarówno Laxe jak i Filho zostali dostrzeżeni przez festiwalowe gremium. Ten pierwszy otrzymał Nagrodę Jury, która w Cannes pełni rolę wyróżnienia, ten drugi – ważniejszą od niej nagrodę za reżyserię.


"Tajny agent" – zwiastun filmu

