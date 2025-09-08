OSCARY 2026: Znamy skład komisji, która wybierze polskiego kandydata do Oscara

Amerykańska Akadamia Sztuki i Wiedzy Filmowej zaakceptowała skład polskiej Komisji Oscarowej. Jej zadaniem będzie wybór filmu, który zostanie zgłoszony jako polski kandydat do Oscara. Posiedzenie gremium odbędzie się 15 września. Jeszcze tego samego dnia podczas konferencji prasowej poznamy polskiego kandydata do Oscara.
Oscary 2026: Poznajcie skład polskiej Komisji Oscarowej
W Komisji Oscarowej, która pod przewodnictwem Ewy Puszczyńskiej
wyłoni polskiego kandydata do 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, znaleźli się Agatha Dominik
, Kamila Dorbach, Bartosz Konopka
, Joanna Kos-Krauze
, Hanna Raniszewska
, Krzysztof Spór, Krzysztof Terej
i Grażyna Torbicka
.
Ewa Puszczyńska. Fot. Paweł Wodzyński / East News
W pierwotnym składzie komisji znajdowała się też Katarzyna Sobańska
, po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej została z niej jednak wyłączona ze względu na zawodowe zaangażowanie w jeden ze zgłoszonych tytułów.
Regulamin Komisji Oscarowej zawierający m.in. szczegółowe zasady jej funkcjonowania, naboru zgłoszeń filmów oraz wyboru polskiego kandydata do Oscara, dostępny jest TUTAJ
.
Wyłonienie polskiego kandydata do Oscara nastąpi na posiedzeniu Komisji Oscarowej, które odbędzie się w dniu 15 września 2025 roku. Decyzja Komisji Oscarowej zostanie ogłoszona publicznie na konferencji prasowej w tym samym dniu.
Oficjalne zgłoszenie filmu wybranego jako polski kandydat do Oscara do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej musi nastąpić w terminie do dnia 1 października 2025 roku. Zgłoszenia wybranego filmu do Akademii dokonuje producent filmu przy wsparciu PISF.
