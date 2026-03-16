Newsy Filmy Festiwale i nagrody Historia pisze się na naszych oczach. Oto pierwsza laureatka nowego Oscara
Festiwale i nagrody / Filmy

Historia pisze się na naszych oczach. Oto pierwsza laureatka nowego Oscara

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
98. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej przejdzie do historii z wielu powodów. Jednym z nich jest debiut nowej nagrody, przyznanej po raz pierwszy właśnie w 2026 roku. Oscar za "najlepszy casting", bo to o nim mowa, trafił w tym roku w ręce Cassandry Kulukundis, pracującej przy "Jednej bitwie po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Reżyserka castingu zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach nagród – jak wiele osób może się bowiem poszczycić tytułem pierwszego laureata Oscara (w swojej kategorii) w historii?

GettyImages-2266334518.jpg Getty Images © Rich Polk
Cassandra Kulukundis w otoczeniu obsady "Jednej bitwy po drugiej"


Co ważne, "najlepszy casting" (best casting) nie jest oczywiście tym samym, co "najlepsza obsada" (best cast). Z racji świeżości nowej statuetki wielu widzów myliło ze sobą obie kategorie, nauczeni chociażby galą Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, gdzie przyznawane są nagrody właśnie dla najlepszego zespołu aktorskiego. W odróżnieniu od nich, nagroda za najlepszy casting trafia do współpracującego blisko z reżyserem i producentem reżysera castingu, do którego zadań należy dobór i wyszukiwanie aktorów pasujących do filmu, organizacja castingów oraz proponowanie rozwiązań obsadowych. 

Pierwszy Oscar za najlepszy casting trafił w ręce Cassandry Kulukundis, która w swojej kategorii okazała się lepsza niż Gabriel Domingues ("Tajny agent"), Nina Gold ("Hamnet"), Francine Maisler ("Grzesznicy") oraz Jennifer Venditti ("Wielki Marty"). Jej praca castingowa przy "Jednej bitwy po drugiej" faktycznie robi wrażenie. Film Paula Thomasa Andersona zaludnia bowiem zbalansowany miks gigantów amerykańskiego aktorstwa (Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro czy Regina Hall) i nowych, ekscytujących twarzy, znakomicie dobranych do granych przez siebie postaci (Chase Infiniti, Teyana Taylor). 

Przede wszystkim muszę podziękować Akademii za samo wprowadzenie tej kategorii, a także reżyserom i reżyserkom castingu, którzy niestrudzenie walczyli, aby to w końcu się stało, mimo wszystkich przeszkód po drodze – powiedziała ze sceny Cassandra Kulukundis odbierając swojego OscaraDedykuję tę nagrodę wszystkim wam, a także tym reżyserom castingu, którzy nigdy nie mieli szansy zostać nominowani, którzy nawet nie dostali okazji, by ich nazwisko znalazło się w napisach filmu. Ta nagroda jest więc i dla was – dodała.

Współpraca Cassandry Kulukundis z Paulem Thomasem Andersonem trwa od wielu lat. Z reżyserem pracowała przy każdym z jego dotychczasowych pełnych metraży, już od czasu "Magnolii" z 1999 roku. Do jej castingowego CV należy także praca przy filmach "Ghost World" (przedstawienie szerokiej publiczności talentu Scarlett Johansson), "O dwóch takich, co poszli w miasto" (legendarne komediowe kreacje Johna Cho i Kala Penna), czy "The Brutalist" (aktorski Oscar dla Adriena Brody'ego). 

"Jedna bitwa po drugiej" – zwiastun filmu


