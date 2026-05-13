OSCARY 2027: Conan O'Brien poprowadzi galę po raz trzeci

Wygląda na to, że Conan O'Brien znalazł regularną posadę. Komik, scenarzysta i gospodarz programów telewizyjnych po raz trzeci poprowadzi oscarową galę. O'Brien będzie gospodarzem 99. ceremonii wręczenia Nagród Akademii Filmowej, która odbędzie się w przyszłym roku.
, powiedział Craig Erwich, prezes Disney Television Group. Jego unikalny talent komediowy sprawia, że najważniejszy wieczór w Hollywood jest jedną z najbardziej rozrywkowych uroczystości roku.
Oprócz O'Briena
wracają również producenci: Raj Kapoor
i Katy Mullan
po raz czwarty z rzędu, a Jeff Ross
i Mike Sweeney
– po raz trzeci. Sweeney
będzie również scenarzystą gali. O'Brien wnosi charakterystyczny humor, który wszyscy kochają – a wraz z nim ciepło i wielkoduszność, które nadają ton całemu wydarzeniu
, dodali Kapoor
i Mullan
. To prawdziwy kreatywny partner, ktoś, komu całkowicie ufamy, i kto sprawia, że cały proces jest autentyczną frajdą, zarówno na scenie jak i za kulisami. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy kontynuować współpracę. Nie możemy się doczekać, aż pokażemy, co dalej. O'Brien
pracuje w telewizji od lat. Zaczynał jako scenarzysta "Saturday Night Live"
i serialu "Simpsonowie"
, potem był gospodarzem kolejnych talk show: "Late Night with Conan O'Brien"
(1993–2009), "The Tonight Show with Conan O'Brien"
(2009–2010) oraz "Conan"
(2010–2021). W ostatnich latach prowadzi popularny podcast "Conan O’Brien Needs a Friend"
. W toku swojej kariery zdobył 31 nominacji do nagród Emmy – pięć z nich przyniosło mu wygraną.
99. edycja Oscarów będzie przedostatnią, którą wyemituje stacja ABC i platforma Hulu – od sto pierwszej edycji w 20209 roku pałeczkę przejmie YouTube.
