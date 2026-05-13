OSCARY 2027: Conan O'Brien poprowadzi galę po raz trzeci

Wygląda na to, że Conan O'Brien znalazł regularną posadę. Komik, scenarzysta i gospodarz programów telewizyjnych po raz trzeci poprowadzi oscarową galę. O'Brien będzie gospodarzem 99. ceremonii wręczenia Nagród Akademii Filmowej, która odbędzie się w przyszłym roku.
            

Conan stworzył niezwykłą energię wokół Oscarów, powiedział Craig Erwich, prezes Disney Television Group. Jego unikalny talent komediowy sprawia, że najważniejszy wieczór w Hollywood jest jedną z najbardziej rozrywkowych uroczystości roku.
   
Oprócz O'Briena wracają również producenci: Raj Kapoor i Katy Mullan po raz czwarty z rzędu, a Jeff Ross i Mike Sweeney – po raz trzeci. Sweeney będzie również scenarzystą gali.
           
O'Brien wnosi charakterystyczny humor, który wszyscy kochają – a wraz z nim ciepło i wielkoduszność, które nadają ton całemu wydarzeniu, dodali Kapoor i Mullan. To prawdziwy kreatywny partner, ktoś, komu całkowicie ufamy, i kto sprawia, że cały proces jest autentyczną frajdą, zarówno na scenie jak i za kulisami. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy kontynuować współpracę. Nie możemy się doczekać, aż pokażemy, co dalej.
   
O'Brien pracuje w telewizji od lat. Zaczynał jako scenarzysta "Saturday Night Live" i serialu "Simpsonowie", potem był gospodarzem kolejnych talk show: "Late Night with Conan O'Brien" (1993–2009), "The Tonight Show with Conan O'Brien" (2009–2010) oraz "Conan" (2010–2021). W ostatnich latach prowadzi popularny podcast "Conan O’Brien Needs a Friend". W toku swojej kariery zdobył 31 nominacji do nagród Emmy – pięć z nich przyniosło mu wygraną.
    
99. edycja Oscarów będzie przedostatnią, którą wyemituje stacja ABC i platforma Hulu – od sto pierwszej edycji w 20209 roku pałeczkę przejmie YouTube.

