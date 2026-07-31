OSCARY 2027: Wyścig po tytuł najlepszego filmu międzynarodowego rozpoczęty!

I zaczęło się. Wczoraj oficjalnie ruszyła rywalizacja o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Co prawda po zmianie regulaminu znaliśmy już trzech kandydatów do tej statuetki (dzięki festiwalom Sundance, Berlinale, Cannes), to jednak dopiero wczoraj pierwsze kraje zgłosiły swoich reprezentantów. Tymi krajami są Słowacja i Turcja.
Słowacja stawia na festiwalowy hit
Pierwszym krajem, który ogłosił swojego kandydata do Oscara, jest Słowacja. Do Los Angeles został wysłany odnoszący od jesieni ubiegłego roku sukcesy na różnych festiwalach dramat "Powódź".
Akcja filmu rozgrywa się w 1980 roku. 15-letnia Mara marzy, by zostać pilotką i wyrwać się z rodzinnej wioski. Jej ojciec chce, by została i zajęła się gospodarstwem. Wkrótce jednak oboje będą musieli zmierzyć się z utratą domu - w związku z budową zapory Starina ich wioska ma zostać zalana.
Od czasu podziału Czechosłowacji Słowacja regularnie zgłasza filmy do oscarowej rywalizacji. Żaden z nich nie został jednak zauważony przez Akademię.
Zwiastun filmu "Powódź"
Reprezentant Turcji także ogłoszony
Drugim krajem, który ma już swojego reprezentanta w wyścigu oscarowym jest Turcja. Wybór padł na dramat "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi".
Film jest historią emerytowanego inżyniera, który dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory. Mężczyzna postanawia przekazać pieniądze opiekującą się nim uciekinierką z Syrii, które mają pomóc jej i jej dzieciom przedostać się do Grecji. Kiedy mężczyzna przygotowuje się, by przekazać swoim bliskim wiadomość o chorobie, kobieta znika z pieniędzy zostawiając za sobą dwóch synów. Bohater rusza śladem kobiety...
Turcja już w latach 60. ubiegłego wieku zaczęła próbować swych sił na Oscarach. Regularnie włączyła się do rywalizacji w latach 90. Do tej pory jedynie "Trzy małpy" zostały zauważone i znalazły się na skróconej liście do nominacji.
Zwiastun filmu "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi"
OSCARY 2027: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy