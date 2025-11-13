Obejrzeliście "Frankensteina" del Toro i chcecie więcej filmów o potworach. Sprawdźcie, co jeszcze warto zobaczyć

"Frankenstein" Guillermo del Toro to jeden z największych przebojów filmowych w historii platformy Netflix. Ekranizacja słynnej powieści Mary Shelley to historia szalonego eksperymentu, w wyniku którego na świat przychodzi przerażające monstrum. Pomyśleliśmy, że po obejrzeniu filmu będziecie mieli chęć na więcej opowieści o potworach. Dlatego też postanowiliśmy przypomnieć Wam nasz ranking sprzed kilku lat, w którym wybraliśmy 15 tytułów z zapadającymi w pamięci bestiami w rolach głównych.
TOP 15 NAJLEPSZYCH FILMÓW O POTWORACH
Na liście znajdziecie najróżniejsze kategorie: nie tylko horrory o potworach, ale i widowiska science-fiction czy nawet komedie i filmy familijne. Nie znajdziecie natomiast wampirów (bo zasłużyły na osobny ranking, który znajdziecie TUTAJ
) ani zwierząt, które (w ciut mniej potwornych formach) można spotkać w zoo, oceanarium czy muzeum naturalnym (nie ma więc "Szczęk
" czy "Parku Jurajskiego
"). Kosmitom jednak nie mówimy nie (mimo, że i oni dostali własne zestawienie, o TUTAJ
).
Przed Wami filmy, potwory i nie lada emocje.