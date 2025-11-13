Newsy Filmy Obejrzeliście "Frankensteina" del Toro i chcecie więcej filmów o potworach. Sprawdźcie, co jeszcze warto zobaczyć
"Frankenstein" Guillermo del Toro to jeden z największych przebojów filmowych w historii platformy Netflix. Ekranizacja słynnej powieści Mary Shelley to historia szalonego eksperymentu, w wyniku którego na świat przychodzi przerażające monstrum. Pomyśleliśmy, że po obejrzeniu filmu będziecie mieli chęć na więcej opowieści o potworach. Dlatego też postanowiliśmy przypomnieć Wam nasz ranking sprzed kilku lat, w którym wybraliśmy 15 tytułów z zapadającymi w pamięci bestiami w rolach głównych.

TOP 15 NAJLEPSZYCH FILMÓW O POTWORACH



Na liście znajdziecie najróżniejsze kategorie: nie tylko horrory o potworach, ale i widowiska science-fiction czy nawet komedie i filmy familijne. Nie znajdziecie natomiast wampirów (bo zasłużyły na osobny ranking, który znajdziecie TUTAJ) ani zwierząt, które (w ciut mniej potwornych formach) można spotkać w zoo, oceanarium czy muzeum naturalnym (nie ma więc "Szczęk" czy "Parku Jurajskiego"). Kosmitom jednak nie mówimy nie (mimo, że i oni dostali własne zestawienie, o TUTAJ).

Przed Wami filmy, potwory i nie lada emocje.

15
plakat filmu Plazma

Plazma

The Blob
1988
1h 35m

Horror

Sci-Fi

USA

Horror

Sci-Fi

Najbardziej pamiętne ekranowe potwory nie zawsze mają zwierzo- czy człekokształtną aparycję. Tytułowa "Plazma" z filmu Chucka Russella (remake'u filmu "Blob - zabójca z kosmosu" z 1958 roku) to dokonująca inwazji na naszą planetę... bezkształtna galareta. Delikatnie satyryczny ton, nieufność w autorytet rządu i dyskretnie seksualne podteksty współgrają z konwencją teen movie i sprawiają, że ten morderczy kisiel świetnie smakuje w połączeniu z popcornem.


14
plakat filmu Gremliny rozrabiają

Gremliny rozrabiają

Gremlins
1984
1h 42m

Fantasy

Horror

Komedia

USA

Fantasy

Horror

Komedia

"Gremliny rozrabiają" to film o potworach w konwencji kina świątecznego - i już sam ten pomysł jest trafiony. Oto w czasie Bożego Narodzenia złośliwe gremliny terroryzują spokojne miasteczko. Reżyser Joe Dante z anarchicznym zapałem inscenizuje kolejne psikusy tytułowych stworków i z nieskrywaną frajdą stawia na głowie idylliczną amerykańską scenerię. Pamiętajcie: różnica między uroczym (Gizmo) a potwornym (gremliny) to czasem kwestia byle kropli wody.


13
plakat filmu Potwory i spółka

Potwory i spółka

Monsters, Inc.
2001
1h 32m

Komedia

Animacja

Familijny

USA

Komedia

Animacja

Familijny

Kto powiedział, że filmy z potworami w rolach głównych muszą być horrorami? "Potwory i spółka" to spojrzenie na temat z drugiej strony: straszenie małych dzieci pokazane jest jako zwykła praca. Do tego potworze życie nie należy do lekkich, bo czające się pod łóżkiem monstra w rzeczywistości same boją się swoich małoletnich ofiar. Studio Pixara serwuje więc świetny punkt wyjścia, a potem podnosi poprzeczkę, konfrontując bestie z dziewczynką, która nie czuje przed nimi strachu. Zamiast dreszczy czeka nas więc trochę śmiechu, trochę wzruszeń i trochę pięknej opowieści o dzieciństwie.


12
plakat filmu The Host: Potwór

The Host: Potwór

Goi-mool
2006
1h 59m

Horror

Dramat

Japonia

Korea Południowa

Horror

Dramat

Córka sklepikarza z Seulu zostaje porwana przez tajemniczego potwora ukrywającego się w pobliskiej rzece. Ojciec dziewczynki postanawia wraz z rodziną zapolować na monstrum. "The Host: Potwór" to filmowy melanż, z jakiego zasłynął reżyser Joon-ho Bong: monster movie został tu skrzyżowany z dramatem rodzinnym i efekt jest zaskakująco skuteczny. W obiektywie Bonga spotkanie z potworem będzie oczywiście spoiwem rodzinnych więzi oraz klejem łączącym najdalsze gatunkowe kategorie. Niezłe monstrum.


11
plakat filmu Wstrząsy

Wstrząsy

Tremors
1990
1h 36m

Horror

USA

Horror

Val i Earl postanawiają opuścić swoje rodzinne miasteczko w poszukiwaniu lepszego życia. W drodze zostają zaatakowani przez pełzające pod ziemią ogromne larwy. "Wstrząsy" stanowią szczególne połączenie kumpelskiej komedii akcji z monster movie. Pustynna sceneria okazuje się zaskakująco klaustrofobiczna, a reżyser Ron Underwood świetnie wygrywa napięcie z oczekiwania na napastnika, który czai się tuż pod powierzchnią. Może nie jest to kino, które wami wstrząśnie, ale w swoim gatunku ma pozycję zagwarantowaną.


10
plakat filmu Projekt: Monster

Projekt: Monster

Cloverfield
2008
1h 25m

Akcja

Sci-Fi

USA

Akcja

Sci-Fi

Liczy się nie tylko potwór, ale i sposób, w jaki zostanie pokazany. "Projekt: Monster" Matta Reevesa to przykład, że konwencja found footage świetnie nadaje się do zbudowania napięcia i grozy spotkania z pozaziemską istotą. Oto Nowy Jork zostaje zaatakowany przez ogromnych rozmiarów monstrum i grupa młodych ludzi próbuje wydostać się z pogrążonego w chaosie miasta. Trzęsąca się kamery jednego z uczestników wydarzeń pozwala poczuć się nam niemalże, jakbyśmy byli tam z nimi, desperacko próbując uniknąć gigantycznego potwora.


9
plakat filmu Potwór z Czarnej Laguny

Potwór z Czarnej Laguny

Creature from the Black Lagoon
1954
1h 19m

Horror

Przygodowy

USA

Horror

Przygodowy

Naukowa ekspedycja wyrusza w górę Amazonki poszukując prehistorycznego gada. Podczas gdy ludzie dyskutują, czy bestię należy schwytać czy obserwować, ta zakochuje się w uczestniczce z wyprawy. "Potwór z Czarnej Laguny" to monster movie w konwencji tragicznej love story, opowieść w której potworni są raczej ludzie niż tytułowe monstrum. Plus: bez tej produkcji nie byłoby "Kształtu wody" Guillermo del Toro.


8
plakat filmu Pacific Rim

Pacific Rim

2013
2h 11m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

Kiedy Ziemia zostaje zaatakowana przez potężne monstra, do roboty muszą wkroczyć... gigantyczne roboty. "Pacific Rim" to opowieść o tym, że ostatnią nadzieją ludzi są potężne żelazne kolosy. Urok widowiska to w dużej mierze efekt dizajnerskiego zmysłu reżysera Guillermo del Toro, którego wizja gigantycznych skutecznie potworów przywołuje pradawne Lovecraftowskie demony. Zamiast spieniężać nagą grozę del Toro realizuje jednak marzenie każdego 7-latka: wprowadza wielkie roboty, które dają potworom w kość. Trzask, bum, bach, dziesięć na dziesięć.


7
plakat filmu Predator

Predator

1987
1h 47m

Akcja

Sci-Fi

Meksyk

USA

Akcja

Sci-Fi

O randze Predatora niech świadczy fakt, że jest godnym przeciwnikiem zarówno Ksenomorfa z serii "Obcy", jak i Arnolda Schwarzeneggera. "Predator" John McTiernana to przewrotne kino akcji, w którym grupa twardzieli zostaje sprowadzona na parter przez większego, kosmicznego twardziela. Gwiazdą jest tu nie tyle Schwarzenegger, co świetnie budowane napięcie i powolne odkrywanie, z kim mamy do czynienia. A kiedy tytułowy potwór wreszcie ukazuje się nam w całej okazałości, nie zawodzi. Arnold może nazywać go "brzydkim skurczybykiem", ale nie ma wątpliwości, że to filmowa ikona.


6
plakat filmu Frankenstein

Frankenstein

1931
1h 10m

Horror

USA

Horror

To Mary Shelley stworzyła potwora Frankensteina na kartach swojej klasycznej powieści. Ale to reżyser James Whale i odtwórca roli monstrum Boris Karloff utrwalili na wieki jego popkulturowy wizerunek. W rezultacie nie sposób dziś pomyśleć o Frankensteinie, nie myśląc o ikonicznej charakteryzacji Karloffa. "Frankenstein" uwodzi wizją oraz emocjonalnym rozmachem i ma ugruntowane miejsce w ekstraklasie filmowych potworów.


5
plakat filmu Obcy - 8. pasażer

Obcy - 8. pasażer "Nostromo"

Alien
1979
1h 57m

Horror

Sci-Fi

USA

Wielka Brytania

Horror

Sci-Fi

Slogan filmu "Obcy - 8. pasażer Nostromo" słusznie ostrzegał, że "w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku". Nie ostrzegał jednak, jak przerażający organizm wykluł się w wyobraźni Ridleya Scotta i H.R. Gigera. Ksenomorf to w końcu jeden z najbardziej odpychająco-fascynujących kosmitów, jakich dało nam kino. Cykl rozrodczy Obcego jest niczym fascynująca opowieść z kilkoma punktami zwrotnymi, a jego oślizgła, falliczna forma pozostaje symbolicznie nośna. W przerwach między obgryzaniem paznokci jest co analizować.


4
plakat filmu King Kong

King Kong

1933
1h 40m

Horror

USA

Horror

Ekspedycja amerykańskich odkrywców przybywa na Wyspę Czaszek i odnajduje tam ogromnego goryla. "King Kong" przynosi zarazem spektakl walczących wielkich potworów (Kong kontra prehistoryczne jaszczury), jak i metaforę handlu niewolnikami oraz tragiczną nieziszczalną love story. Oto dowód na to, że rozmiar ma znaczenie: wraz z wielkim wzrostem Konga idzie jego wielkie serducho oraz wielka ekranowa charyzma. Nic dziwnego, że regularnie wraca na ekran.


3
plakat filmu Mucha

Mucha

The Fly
1986
1h 36m

Sci-Fi

Horror

Kanada

USA

Sci-Fi

Horror

Naukowiec Seth Brundle wskutek nieudolnie przeprowadzonego eksperymentu zaczyna przemieniać się w człowieka-muchę. B-klasowy punkt wyjścia to pretekst dla Davida Cronenberga, by pokazać transformację z człowieka w potwora ze swoim klasycznym body-horrorowym rozmachem. O klasie reżysera "Muchy" świadczy jednak fakt, że nawet kiedy Brundle jest już pełnoprawnym obślizgłym potworem, wciąż potrafi wykrzesać w widzu współczucie i empatię.


2
plakat filmu Godzilla

Godzilla

Gojira
1954
1h 38m

Horror

Sci-Fi

Japonia

Horror

Sci-Fi

Ekranowych "królów potworów" mamy kilku, ale bez wątpienia Godzilla jest jednym z najważniejszych. Pierwszy film o bestii zasłużona klasyka: przepracowując atomową traumę Japonia stworzyła tu popkulturową ikonę i przy pomocy wielkiego jaszczura podbiła świat. "Godzilla" to idealny balans między kinem rozumianym jako spektakl a kinem rozumianym jako społeczny komentarz. O sukcesie tytułowej bestii niech zaświadczy długowieczność serii, w której wychodzi ona na ląd, by majestatycznie ryknąć.


1
plakat filmu Coś

Coś

The Thing
1982
1h 49m

Horror

Sci-Fi

Kanada

USA

Horror

Sci-Fi

Na miejscu pierwszym potwór, którego nie sposób dostrzec, opisać, ani zapomnieć. Akcja legendarnego filmu Johna Carpentera rozgrywa się na odciętej od świata stacji badawczej na Antarktydzie, którą nawiedziła zmiennokształtna obca forma życia. "Coś" to kino klimatu, w którym atmosfera paranoi jest tak gęsta, że można kroić ją nożem, a efekty specjalne - kiedy wreszcie się pojawią - zaplatają mózgi widzów w kokardki. Odrobina czystej grozy, szczypta zimnowojennej paranoi, co nieco kosmicznych dizajnerskich odjazdów. Niezłe coś.

