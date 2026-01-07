"Tomb Raider": Kogo zagrają Weaver i Isaacs? Ujawniono resztę obsady

Amazon skompletował główną obsadę swojej nadchodzącej serialowej ekranizacji gry "Tomb Raider", której gwiazdą będzie Sophie Turner w roli Lary Croft. Przy okazji ujawniono, w kogo wcielą się aktorzy zaangażowani do udziału w serialu. Wśród nich są Sigourney Weaver i Jason Isaacs, którzy w ostatnich tygodniach byli wiązani z tą adaptacją.
"Tomb Raider" - obsada
Potwierdzono, że w "Tomb Raiderze
" Amazona zagrają także Celia Imrie
, Bill Paterson
, Jack Bannon
, John Heffernan
, Paterson Joseph
, Sasha Luss
, Juliette Motamed
, August Wittgenstein
oraz (zaangażowany już wcześniej) Martin Bobb-Semple
. Część aktorów wcieli się w postacie znane fanom serii. Isaacs
zagra wuja Lary, Atlasa DeMornaya, Paterson
wystąpi jako Winston (wieloletni kamerdyner rodziny Croftów) a Bobb-Semple
jako Zip, techniczne wsparcie i przyjaciel bohaterki. Pozostali aktorzy sportretują zupełnie nowe postacie
. Weaver
wcieli się w Evelyn Wallis, tajemniczą kobietę, która chce wykorzystać umiejętności Lary. Bannon
zagra pilota głównej bohaterki, Gerry’ego, Heffernan
zmęczonego urzędnika państwowego wciągniętego w jej niecodzienny świat, a Imrie
szefową działu rozwoju w British Museum. Joseph
pojawi się jako wysoki rangą urzędnik Thomas Warner, Luss
jako groźna rywalka Lary, Motamed
jako kuratorka muzeum, a Wittgenstein
jako poszukiwacz zabytków powiązany z przeszłością Croft. Przypomnijmy, że za nadchodzący serial odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni funkcję twórczyni, scenarzystki i producentki wykonawczej.
Projekt rozwijany jest w Prime Video od początku 2023 roku, a zielone światło na realizację otrzymał w maju 2024. Współshowrunnerem Waller-Bridge
będzie Chad Hodge
, a reżyserią zajmie się Jonathan van Tulleken
. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu.
To już kolejna aktorska adaptacja "Tomb Raidera
", po dwóch filmach z Angeliną Jolie
i reboocie
z Alicią Vikander
w roli głównej.
