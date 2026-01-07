Newsy Seriale "Tomb Raider": Kogo zagrają Weaver i Isaacs? Ujawniono resztę obsady
Amazon skompletował główną obsadę swojej nadchodzącej serialowej ekranizacji gry "Tomb Raider", której gwiazdą będzie Sophie Turner w roli Lary Croft. Przy okazji ujawniono, w kogo wcielą się aktorzy zaangażowani do udziału w serialu. Wśród nich są Sigourney Weaver i Jason Isaacs, którzy w ostatnich tygodniach byli wiązani z tą adaptacją. 

Potwierdzono, że w "Tomb Raiderze" Amazona zagrają także Celia Imrie, Bill Paterson, Jack Bannon, John Heffernan, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette MotamedAugust Wittgenstein oraz (zaangażowany już wcześniej) Martin Bobb-Semple.

Część aktorów wcieli się w postacie znane fanom serii. Isaacs zagra wuja Lary, Atlasa DeMornaya, Paterson wystąpi jako Winston (wieloletni kamerdyner rodziny Croftów) a Bobb-Semple jako Zip, techniczne wsparcie i przyjaciel bohaterki.

Pozostali aktorzy sportretują zupełnie nowe postacie. Weaver wcieli się w Evelyn Wallis, tajemniczą kobietę, która chce wykorzystać umiejętności Lary. Bannon zagra pilota głównej bohaterki, Gerry’ego, Heffernan zmęczonego urzędnika państwowego wciągniętego w jej niecodzienny świat, a Imrie szefową działu rozwoju w British Museum. Joseph pojawi się jako wysoki rangą urzędnik Thomas Warner, Luss jako groźna rywalka Lary, Motamed jako kuratorka muzeum, a Wittgenstein jako poszukiwacz zabytków powiązany z przeszłością Croft.

Przypomnijmy, że za nadchodzący serial odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni funkcję twórczyni, scenarzystki i producentki wykonawczej. Projekt rozwijany jest w Prime Video od początku 2023 roku, a zielone światło na realizację otrzymał w maju 2024. Współshowrunnerem Waller-Bridge będzie Chad Hodge, a reżyserią zajmie się Jonathan van Tulleken. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. 

To już kolejna aktorska adaptacja "Tomb Raidera", po dwóch filmach z Angeliną Jolie i reboocie z Alicią Vikander w roli głównej. 

