Obsada "Wednesday" przyjedzie do Wrocławia. Joy Sunday, Georgie Farmer i Isaac Ordonez spotkają się z polskimi fanami w trakcie BNP Paribas Nowe Horyzonty

Drugi sezon "Wednesday" – co wiemy o serialu?

"Wednesday" – zwiastun drugiego sezonu serialu

Z okazji nadchodzącej premiery drugiego sezonu już w lipcu do Polski przyjadą gwiazdy serialu: Joy Sunday (Bianca), Isaac Ordonez (Pugsley) i Georgie Farmer (Ajax). Aktorzy spotkają się z widzami podczas wyjątkowego wydarzenia w ramach festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, które odbędzie się 24 lipca o godz. 16:00 w Kinie Nowe Horyzonty. Podczas wydarzenia będzie można zajrzeć za kulisy powstawania drugiego sezonu i usłyszeć, jak wyglądała praca na planie serialu. Spotkanie stanie się także celebracją oryginalności i wszystkiego, co dziwne, mroczne i wyjątkowe – w duchu Akademii Nevermore. Więcej informacji o wydarzeniu i szczegóły dotyczące biletów znaleźć można na stronie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BNP Paribas Nowe Horyzonty.Polska wizyta jest częścią światowej trasy promocyjnej DOOM TOUR. Gwiazdy serialu odwiedzą Wielką Brytanię i Europę (Anglia, Polska, Włochy, Francja, Rumunia), Amerykę Północną (USA, Kanada), Azję (Korea Południowa) oraz Australię.W drugim sezonie " Wednesday Jenna Ortega ) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. Twórcy i showrunnerzy Alfred Gough Miles Millar powracają z mrożącym krew w żyłach drugim sezonem serialu u boku producenta wykonawczego i reżysera Tima Burtona