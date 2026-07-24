Newsy Filmy Festiwale i nagrody Octopus Film Festival 2026: Znamy pełny program imprezy
Festiwale i nagrody / Filmy

Octopus Film Festival 2026: Znamy pełny program imprezy

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Octopus+Film+Festival+2026%3A+Znamy+pe%C5%82ny+program+imprezy-167741
Octopus Film Festival 2026: Znamy pełny program imprezy
Na widzów i widzki tegorocznego Octopus Film Festival czeka rekordowe 79 filmów pełnometrażowych i 52 krótkie metraże, które zostaną zaprezentowane na 123 seansach w 13 różnorodnych festiwalowych lokalizacjach. Do tego wykłady, prelekcje, spotkania z twórcami, klub festiwalowy (a w nim DJ sety, quizy i casting), a także największa jak do tej pory sekcja Octopus Industry. Między 11 i 16 sierpnia Gdańsk odwiedzi kilkudziesięciu gości polskich i zagranicznych, a wiele z filmów prezentowanych w programie zobaczycie jako pierwsi w Polsce. Pełny program imprezy znajdziecie TUTAJ.  

Filmem otwarcia festiwalu będzie "Teenage Sex and Death at Camp Miasma", najnowsze dzieło Jane Schoenbrun ("W blasku ekranu"). To opowieść o młodej i utalentowanej reżyserce Kris (Hannah Einbinder). Otrzymuje ona od dużego studia szansę życia – ma nakręcić remake kultowej serii horrorów „Camp Miasma”, która podbiła serca widzów w latach 80. i 90. W poszukiwaniu inspiracji spotyka się z Billy (Gillian Anderson), gwiazdą oryginalnych filmów. To, co miało być zwykłym wywiadem, szybko przeradza się w coś znacznie bardziej nieoczekiwanego. 


Na zamknięcie obejrzymy z kolei "Witajcie w Hope". To spektakularny powrót Na Hong-jina, twórcy kultowego "Lamentu", do pełnometrażowego kina, a zarazem najdroższa produkcja w historii koreańskiej kinematografii. Reżyser łączy autorską wizję z rozmachem pełnokrwistego blockbustera, tworząc widowisko balansujące między thrillerem, kosmicznym horrorem i epickim science fiction. Produkcja zachwyca nie tylko skalą realizacji, ale także międzynarodową obsadą, w której znaleźli się Michael Fassbender i Alicia Vikander.



Z kolei 13 sierpnia o godz. 20:30 w ramach Octopus Film Festival odbędzie się wyjątkowy pokaz filmu "Wiedźmin". Jego gościem będzie reżyser Marek Brodzki. Spotkanie z nim poprowadzi Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu, który jest oficjalnym partnerem wydarzenia.

Octopus Film Festival to największe święto kina gatunkowego w Polsce, które odbywa się nieprzerwanie w Gdańsku od 2018 roku. Celem festiwalu jest prezentowanie najlepszych i najbardziej wyjątkowych filmów gatunkowych z całego świata i celebracja seansu filmowego jako unikatowego, wspólnotowego doświadczenia. Wszystkie edycje Octopusa odbywają się stacjonarnie, a każdego roku w programie znajdują się pokazy specjalne czerpiące z idei site specific, w trakcie których wybrane tytuły są prezentowane w miejscach korespondujących z atmosferą i gatunkiem danego filmu.

Najnowsze Newsy

Seriale Multimedia

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy": zwiastun 3. sezonu

2 komentarze
Seriale Multimedia

"Blade Runner 2099": oto zwiastun serialu Prime Video

2 komentarze
Gry

Granie w chmurze za darmo. XBOX testuje nową usługę

3 komentarze
Gry

Ubisoft zaskoczone popularnością nowego "Assassin’s Creed"

1 komentarz
Wideo Gry

Sabretooth, Lady Deathstrike w zwiastunie "Marvel’s Wolverine"

1 komentarz
Filmy

Spór o majątek Chadwicka Bosemana

5 komentarzy
Filmy

Jak powstał słynny erotyczny poradnik?

1 komentarz