Od Gerarda Butlera do agentki MI6. Całe uniwersum w "W ogniu" w CANAL+

Wszystko zaczęło się od ataku na Biały Dom. W 2013 roku Mike Banning, agent Secret Service, uratował amerykańskiego prezydenta w "Olimpie w ogniu
". Swój cudowny wyczyn powtórzył w Londynie, powstrzymując atak także na innych przywódców państw. Następnie seria zaczęła rozszerzać swój świat o kolejne zagrożenia, nowych bohaterów i lokalizacje. Dziś "W ogniu" to już nie tylko filmy z Butlerem, lecz także międzynarodowa franczyza serialowa, której wszystkie dotychczasowe odsłony można obejrzeć w CANAL+
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A to wciąż nie koniec! Właśnie ogłoszono kolejną odsłonę cyklu – nadchodzi trzecia serialowa odsłona "Shadow Has Fallen"!
"Olimp w ogniu" – zobacz zwiastun
Cały świat w ogniu. Zobacz wszystkie części serii w CANAL+
Cała seria "W ogniu" opiera się prostym, acz trafnym założeniu: prawdziwe zagrożenie może pojawić się zawsze i wszędzie, więc i bohaterowie muszą być gotowi na wszystko. W "Olimpie w ogniu
" i "Londynie w ogniu
" Gerard Butler
jako Mike Banning był człowiekiem od zadań niemożliwych – agentem, który zamiast obmyślać plan, ruszał do działania. Kolejne części uniwersum – seriale "Paryż w ogniu
" oraz "Apollo w ogniu
" – rozszerzyły tę formułę o kolejnych bohaterów i kolejne akcje.
W "Paryżu w ogniu
" poznajemy Vincenta Taleba, francuskiego oficera ochrony, i Zarę Taylor, agentkę MI6, którzy łączą siły, gdy zamach na francuskiego ministra obrony okazuje się początkiem znacznie większej intrygi. W "Apollo w ogniu
" – który zadebiutował w CANAL+
14 września – Zara i Vincent powrócą do akcji i tym razem wylądują w Libii, gdzie odkryją spisek związany z bronią biologiczną; zagrożenie szybko przeniesie się do europejskich stolic.
"Paryż w ogniu" – zobacz zwiastun
"W ogniu" to świat, w którym nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji da się jakoś wyjść cało – potrzebni są jednak do tego właściwi ludzie na właściwym miejscu. To czysta satysfakcja oglądać, jak przejmują kontrolę nad chaosem.
Gerard Butler twarzą serii, ale uniwersum wciąż się rozwija
"W ogniu" od początku miało w sobie potencjał na dużo więcej niż jeden aktorski popis. Mike Banning stał się symbolem niezawodnego bohatera kina akcji, ale kolejne części pokazały, że ten świat może funkcjonować również z innymi bohaterami. W serialu "Paryż w ogniu
" pałeczkę przejęli Tewfik Jallab
jako Vincent Taleb i Ritu Arya
jako Zara Taylor – duet, który zamiast kopiować Butlera
, stworzył własną dynamikę i mierzy się z własnymi problemami. Franczyza nie próbuje więc tylko powtórzyć sukcesu filmu, ale buduje nowe na sprawdzonym fundamencie.
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Kolejny rozdział "W ogniu" już się pisze
Jak potoczą się dalej losy Zary i Vincenta, sprawdzimy już niedługo. Twórcy wciąż bowiem rozwijają to uniwersum i właśnie ogłoszono trzecią część serialowego cyklu: "Shadow Has Fallen", które ma się rozgrywać w Mozambiku, gdzie Zara i Vincent dostaną za zadanie ochronę sygnalisty będącego w posiadaniu cybernetycznej broni zdolnej przejąć kontrolę nad każdym systemem – od banków po wojskowe drony.
W CANAL+
już teraz można wrócić do "Olimpu w ogniu
" i "Londynu w ogniu
", a także obejrzeć "Paryż w ogniu
". Można też już sprawdzić, jak zgrany duet poradzi sobie ze światowym pożarem w "Apollo w ogniu
". Pełną ofertę CANAL+ można sprawdzić POD LINKIEM TUTAJ.
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