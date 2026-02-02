Nowe odcinki "Branży" i "Rycerza siedmiu królestw" wcześniej na HBO Max

HBO Max zdecydowało się na wcześniejszą premierę kolejnych odcinków seriali "Branża" oraz "Rycerz Siedmiu Królestw". Zamiast tradycyjnej niedzielnej emisji, nowe epizody trafią do serwisu już w piątek 6 lutego (o 00:01 czasu amerykańskiego), jeszcze przed ich premierą w linearnej ramówce HBO.
Super Bowl wymusza zmiany Przyspieszona premiera obejmuje 5. odcinek 4. sezonu "Branży" oraz 4. odcinek 1. sezonu "Rycerza siedmiu królestw".
W telewizji oba tytuły zostaną pokazane w swoich standardowych godzinach wieczornych. Decyzja ma związek z nadchodzącym Super Bowl i jest dobrze znaną strategią HBO, które już wcześniej unikało w ten sposób konkurencji z finałem ligi NFL.
"Branża
", stworzona przez byłych bankierów Konrada Kaya
i Mickey’ego Downa
, zadebiutowała w 2020 roku i zyskała przechylność krytyków. Serial opowiada o młodych absolwentach stawiających pierwsze kroki w londyńskim banku inwestycyjnym Pierpoint & Co. W obsadzie czwartego sezonu znajdują się m.in. Myha’la
, Marisa Abela
, Charlie Heaton
, Kit Harington
, Ken Leung
, Max Minghella
i Kiernan Shipka
.
Z kolei "Rycerz siedmiu królestw
" to drugi serialowy spin-off osadzony w uniwersum "Gry o tron
". Akcja rozgrywa się około sto lat przed wydarzeniami znanymi z głównej serii i śledzi losy dwóch wędrowców po Westeros - młodego, idealistycznego rycerza Ser Duncana Wysokiego (Peter Claffey
) oraz jego giermka, Jaja (Dexter Sol Ansell
). W recenzji serialu Katarzyna Kebernik pisała: "Rycerz siedmiu królestw" przewrotnie pokazuje pełen korupcji, niesprawiedliwości, okrucieństwa i tchórzostwa świat, w którym uosobieniem cnót rycerskich okazuje się nie żaden szlachcic, ale nisko urodzony chłopak bez nazwiska.
"Rycerz siedmiu królestw" - zwiastun