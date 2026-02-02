Newsy Seriale Nowe odcinki "Branży" i "Rycerza siedmiu królestw" wcześniej na HBO Max
VOD / Seriale

Nowe odcinki "Branży" i "Rycerza siedmiu królestw" wcześniej na HBO Max

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Odcinki+%22Bran%C5%BCy%22+i+%22Rycerza+siedmiu+kr%C3%B3lestw%22+szybciej+na+HBO+Max.+Przez+fina%C5%82+Super+Bowl-164976
Nowe odcinki &quot;Branży&quot; i &quot;Rycerza siedmiu królestw&quot; wcześniej na HBO Max
HBO Max zdecydowało się na wcześniejszą premierę kolejnych odcinków seriali "Branża" oraz "Rycerz Siedmiu Królestw". Zamiast tradycyjnej niedzielnej emisji, nowe epizody trafią do serwisu już w piątek 6 lutego (o 00:01 czasu amerykańskiego), jeszcze przed ich premierą w linearnej ramówce HBO.

Super Bowl wymusza zmiany




Przyspieszona premiera obejmuje 5. odcinek 4. sezonu "Branży" oraz 4. odcinek 1. sezonu "Rycerza siedmiu królestw". W telewizji oba tytuły zostaną pokazane w swoich standardowych godzinach wieczornych. Decyzja ma związek z nadchodzącym Super Bowl i jest dobrze znaną strategią HBO, które już wcześniej unikało w ten sposób konkurencji z finałem ligi NFL.

"Branża", stworzona przez byłych bankierów Konrada Kaya i Mickey’ego Downa, zadebiutowała w 2020 roku i zyskała przechylność krytyków. Serial opowiada o młodych absolwentach stawiających pierwsze kroki w londyńskim banku inwestycyjnym Pierpoint & Co. W obsadzie czwartego sezonu znajdują się m.in. Myha’la, Marisa Abela, Charlie HeatonKit Harington, Ken Leung, Max Minghella i Kiernan Shipka.

Z kolei "Rycerz siedmiu królestw" to drugi serialowy spin-off osadzony w uniwersum "Gry o tron". Akcja rozgrywa się około sto lat przed wydarzeniami znanymi z głównej serii i śledzi losy dwóch wędrowców po Westeros - młodego, idealistycznego rycerza Ser Duncana Wysokiego (Peter Claffey) oraz jego giermka, Jaja (Dexter Sol Ansell). W recenzji serialu Katarzyna Kebernik pisała: "Rycerz siedmiu królestw" przewrotnie pokazuje pełen korupcji, niesprawiedliwości, okrucieństwa i tchórzostwa świat, w którym uosobieniem cnót rycerskich okazuje się nie żaden szlachcic, ale nisko urodzony chłopak bez nazwiska.

"Rycerz siedmiu królestw" - zwiastun



Powiązane artykuły Branża

Zobacz wszystkie artykuły

Rycerz siedmiu królestw  (2026)

 Rycerz siedmiu królestw

Branża  (2020)

 Branża

Gra o tron  (2011)

 Gra o tron

Ród smoka  (2022)

 Ród smoka

Najnowsze Newsy

Filmy

Media społecznościowe wykończą krytykę filmową?

23 komentarze
Filmy

McKellen zdradził, co zrobi Magneto w "Avengers: Doomsday"?

8 komentarzy
Inne Filmy

"To był zwykły przypadek": Współscenarzysta aresztowany w Iranie

3 komentarze
Filmy

"Nieśmiertelny": Henry Cavill i Jeremy Irons na planie

7 komentarzy
VOD Filmy

"Jurassic World: Odrodzenie" od jutra w SkyShowtime

3 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" nie do zdarcia. Wciąż jest liderem

16 komentarzy
Filmy Inne

Nie żyje Janusz Hetman. Był producentem m.in. "Domu dobrego" i "Kleru"