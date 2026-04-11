Odessa A’zion w nowych "X-Men"? Kogo może zagrać?

Marvel krok po kroku uzupełnia obsadę zapowiadanego rebootu "X-Men". Wiemy już, że Sadie Sink wcieli się w Jean Grey, a teraz pojawiła się szansa, że na ekranie zobaczymy też znaną z "Wielkiego Marty'ego" Odessę A’zion. Gwiazda dostała podobno propozycję zagrania mutantki Rogue.
"X-Men" reboot. Kogo zobaczymy w obsadzie?
Wcześniej z postacią Rogue – czyli Anną Marie – łączono Margaret Qualley
. Nie wiadomo, czy Marvel z niej zrezygnował i czy faktycznie Odessa A’zion
ma większe szanse na tę rolę. Studio milczy bowiem w tym temacie, a o nowym castingu poinformował Jeff Sneider z programu "The Hot Mic".
Odessa A’zion w filmie "Wielki Marty"
Ostatnio mówi się też, że w nowych "X-Men
" może wystąpić Peter Claffey
("Rycerz siedmiu królestw
"), który ma podobno zagrać Bestię. Wśród przewijających się w ostatnich miesiącach nazwisk są: Julia Butters
jako Kitty Pryde i Jack Champion
jako Cyclops.
Za kamerą stoi Jake Schreier
, a scenariusz przechodzi kolejne zmiany. Najnowszą wersję piszą Lee Sung Jin
("Awantura
") i Joanna Calo
("The Bear
"), którzy przejęli projekt po Michaelu Lessliem
. On z kolei pracował wcześniej nad tekstem rozwijającym szkic Aarona Rabina
i Zacha Deana
).
Na razie nie wiadomo, kiedy film miałby trafić do kin, ale Marvel zarezerwował trzy daty na 2028 rok: 5 maja, 28 lipca i 15 grudnia. Niewykluczone jednak, że "X-Men
" nie będzie pierwszym projektem po "Avengers: Secret Wars
" – wcześniej może ruszyć "Deadpool 4" w reżyserii Shawna Levy’ego
. Jeśli tak się stanie, rok 2028 może przynieść aż trzy duże premiery: "Deadpool 4", "X-Men
" i "Black Panther 3
".
"X-Men" – rok 2000. Zobacz zwiastun