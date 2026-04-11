Odessa A’zion w nowych "X-Men"? Kogo może zagrać?

Filmy

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Odessa+A%E2%80%99zion+w+nowych+%22X-Men%22+Kogo+mo%C5%BCe+zagra%C4%87-166049
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Marvel krok po kroku uzupełnia obsadę zapowiadanego rebootu "X-Men". Wiemy już, że Sadie Sink wcieli się w Jean Grey, a teraz pojawiła się szansa, że na ekranie zobaczymy też znaną z "Wielkiego Marty'egoOdessę A’zion. Gwiazda dostała podobno propozycję zagrania mutantki Rogue

"X-Men" reboot. Kogo zobaczymy w obsadzie?


Wcześniej z postacią Rogue – czyli Anną Marie – łączono Margaret Qualley. Nie wiadomo, czy Marvel z niej zrezygnował i czy faktycznie Odessa A’zion ma większe szanse na tę rolę. Studio milczy bowiem w tym temacie, a o nowym castingu poinformował Jeff Sneider z programu "The Hot Mic". 

Odessa A’zion w filmie "Wielki Marty"
Ostatnio mówi się też, że w nowych "X-Men" może wystąpić Peter Claffey ("Rycerz siedmiu królestw"), który ma podobno zagrać Bestię. Wśród przewijających się w ostatnich miesiącach nazwisk są: Julia Butters jako Kitty Pryde i Jack Champion jako Cyclops.

Za kamerą stoi Jake Schreier, a scenariusz przechodzi kolejne zmiany. Najnowszą wersję piszą Lee Sung Jin ("Awantura") i Joanna Calo ("The Bear"), którzy przejęli projekt po Michaelu Lessliem. On z kolei pracował wcześniej nad tekstem rozwijającym szkic Aarona Rabina i Zacha Deana).

Na razie nie wiadomo, kiedy film miałby trafić do kin, ale Marvel zarezerwował trzy daty na 2028 rok: 5 maja, 28 lipca i 15 grudnia. Niewykluczone jednak, że "X-Men" nie będzie pierwszym projektem po "Avengers: Secret Wars" – wcześniej może ruszyć "Deadpool 4" w reżyserii Shawna Levy’ego. Jeśli tak się stanie, rok 2028 może przynieść aż trzy duże premiery: "Deadpool 4", "X-Men" i "Black Panther 3".

"X-Men" – rok 2000. Zobacz zwiastun






Zobacz wszystkie artykuły

X-Men  (2028)

 X-Men

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Filmy

3 komentarze
Filmy

13 komentarzy
Filmy Wideo

5 komentarzy
Seriale Rankingi Filmy

5 komentarzy
Filmy

18 komentarzy
VOD Filmy

