Odkryj swoje filmowe przeznaczenie i spędź walentynki w Cinema City

Wielkimi krokami zbliżają się walentynki – święto wszystkich zakochanych. Z tej okazji Cinema City zaprasza wszystkich kinomanów do zabawy, by wywróżyli sobie filmowy seans oraz poznali swój profil emocjonalny. A niespodzianek na wielkim ekranie nie zabraknie! W walentynkowy weekend, tj. od 13 do 15 lutego na ekrany wszystkich kin Cinema City powrócą bowiem miłosne hity, jak: "Czas na miłość
" oraz "Kocha, lubi, szanuje
", a do wybranych kin także zeszłoroczna komedia romantyczna "Eternity. Wybieram ciebie
". Te propozycje filmowe stanowią wyłącznie uzupełnienie oferty nowości, czyli takich produkcji jak "Wichrowe Wzgórza
" i "Piep*zyć Mickiewicza 3
". A jeśli miłosne historie to nie Twój klimat, wciąż możesz spędzić wspaniały czas w kinie, bo dla wielbicieli mocnych wrażeń Cinema City przygotowało mini maraton anty-walentynkowy.
Jesteś w związku i nie masz pomysłu na walentynkową randkę? A może jesteś singlem lub singielką i wierzysz w to, że właśnie w święto zakochanych znajdziesz miłość swojego życia? A gdzie najlepiej szukać osoby z takimi samymi zainteresowaniami jak Ty, skoro jesteś kinomanem? W Cinema City! W weekend 13-15 lutego na wielkim ekranie będzie można zobaczyć wiele filmowych nowości, ale i wzruszających i zabawnych powrotów. W repertuarze znalazły się takie filmy jak: nowa adaptacja powieści Emily Brontë
"Wichrowe Wzgórza
" z Margot Robbie
i Jacobem Elordim
w rolach głównych, kontynuacja uwielbianego przez młodszych kinomanów "Piep*zyć Mickiewicza 3
", klasyczne kino akcji z Jasonem Stathamem
"Samotnik
", thriller z hollywoodzą obsadą (Chris Hemsworth
, Mark Ruffalo
, Halle Berry
, Barry Keoghan
) "Crime 101
", a także powracający po kilku miesiącach na ekrany kin film "Eternity. Wybieram ciebie
" pokazujący jak wygląda miłość po śmierci oraz uwielbiane romantyczne hity: "Czas na miłość
" wzruszająca historia o miłosnych podróżach w czasie i "Kocha, lubi, szanuje
" zabawne kino o wielu obliczach miłości z kapitalnym Stevem Carellem
i Ryanem Goslingiem
w rolach głównych.
Dla tych, którzy nie wiedzą, na który z romantycznych seansów się wybrać, Cinema City przygotowało idealne rozwiązanie – wyjątkowy quiz składający się dziesięciu pytań na stronie https://konkurs.cinema-city.pl/
, za sprawą którego każdy pozna swój profil emocjonalny oraz swoje filmowe przeznaczenie – przekona się, jaki typ osobowości prezentuje i który z filmów powinien spodobać mu się najbardziej. Dodatkowo, wszyscy którzy zapiszą się do newslettera, otrzymają mailem wróżbę, z której dowiedzą się, jakie miłosne plany przyniesie przyszłość.
Wiemy jednak, że w kinie są i tacy, którzy dobrze wiedzą co chcą oglądać, a do tej grupy na pewno zaliczają się fani przerażających thrillerów i horrorów. Specjalnie dla nich Cinema City przygotowało mini maraton anty-walentynkowy. Już 13 lutego w wybranych kinach w ramach wydarzenia zagrane zostaną dwa filmy: przeszywający strachem zremasterowany thriller "Zniknięcie
" z 1988 roku oraz premierowo horror "Dźwięk śmierci
". Tego mini-maratonu nikomu wróżyć nie trzeba, wiemy, że na sali nikt nie znajdzie się przypadkowo.
Reasumując, jeśli nie wiesz co obejrzeć w walentynki w kinie wejdź na: https://konkurs.cinema-city.pl/
i wywróż sobie seans, jeśli natomiast jesteś zdecydowany co do seansu wejdź na https://www.cinema-city.pl/
i kup bilet już dziś!
Widzimy się w kinie Cinema City!
Informacja sponsorowana