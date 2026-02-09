Newsy Filmy Inne "Buntownik z wyboru" jako sitcom. Odmłodzeni Affleck i Aniston w reklamie Super Bowl
"Buntownik z wyboru" jako sitcom. Odmłodzeni Affleck i Aniston w reklamie Super Bowl

Wśród tegorocznych reklam na Super Bowl pojawił się spot zatytułowany "Good Will Dunkin’", nawiązujący do "Buntownika z wyboru". Został on pomyślany jako nigdy niewyemitowany pilot sitcomu z 1995 roku, który zaginął w zakamarkach telewizyjnej historii.

Bohaterem jest Will (Ben Affleck, współautor scenariusza i jedna z gwiazd oryginalnego filmu), który między obsługiwaniem klientów kawiarni Dunkin' okazuje się matematycznym geniuszem i wpada na pomysł mrożonej kawy. Przez ekran przewijają się także Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Alfonso Ribeiro, Jaleel White, Jasmine Guy i Ted Danson. W tle słyszymy śmiech z puszki, a aktorzy zostali cyfrowo odmłodzeni. Niektóre kwestie nawiązują do "Przyjaciół". 

Jill Nelson, dyrektorka marketingu Dunkin’, stwierdziła: Lata 90. dały nam kultowe sitcomy, a Dunkin’ dał światu mrożoną kawę. "Good Will Dunkin’" cofa nas w czasie, by ukazać moment, w którym te dwa światy się zderzyły. To przypomnienie, że Dunkin’ zawsze był częścią codziennej kultury – i dowód na to, że nadal nią będzie.

Dunkin’ ogłosił także jednodniową akcję promocyjną nawiązującą do "przełomu z 1995 roku": w aplikacji można uzyskać darmowe kawy, dostępne są też limitowane gadżety inspirowane latami 90. Firma nawiązała także współpracę z Jonhnem Urschelem, profesorem MIT, który opracował zadanie matematyczne - autor najlepszego rozwiązania otrzyma możliwość picia darmowej kawy przez cały rok.

Reklama Dunkin'



