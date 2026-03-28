Odmienne stany świadomości. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie

29 kwietnia (środa) o godz. 20:00 w warszawskim kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach wydarzenia. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie, którą umieściliśmy na dole newsa.
Kwietniowy pokaz odbędzie się pod hasłem "Odmienne stany świadomości", zaś jego temat przewodni to różne oblicza uzależnień. Organizatorami są Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Kino Iluzjon. Film z największą ilością głosów poznamy już na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.