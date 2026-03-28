Odmienne stany świadomości. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie

6 My, dzieci z dworca Zoo Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1981 2h 18m Dramat obyczajowy Uli Edel RFN Dramat obyczajowy Natja Brunckhorst Jens Kuphal Wstrząsająca ekranizacja pamiętników Christiane F. Dwunastoletnia Christiane, dorastająca w blokowiskach Berlina, nie ma żadnych zainteresowań ani większych perspektyw. Wraz z koleżanką trafia do lokalu, w którym kwitnie handel narkotykami. Tam poznaje niewiele starszego Detlefa, uzależnionego od heroiny. Dziewczyna zaczyna od wdychania białego proszku, a z czasem sięga po strzykawkę. Coraz głębiej pogrąża się w nałogu, a gdy zaczyna brakować jej pieniędzy, zaczyna się prostytuować.

6 Nagi lunch Naked Lunch 1991 1h 55m Thriller Psychologiczny Sci-Fi David Cronenberg Japonia Kanada Wielka Brytania Thriller Psychologiczny Sci-Fi Peter Weller Judy Davis Akcja obrazu Davida Cronenberga, opartego na prozie Williama S. Burroughsa, toczy się w Nowym Jorku w latach 50. XX wieku. Główny bohater - Bill Lee, jest pisarzem. Pracuje przy dezynsekcji i jest uzależniony od narkotyków. W końcu zaczyna wraz ze znajomymi i żoną zażywać środek na owady. Podczas przesłuchania przez policję nawiedza go ogromny karaluch, który podaje się za agenta Międzystrefy. Każe on Williamowi zamordować żonę, która ma rzekomo być wysłanniczką kontrwywiadu. Lee w rzeczy samej w końcu doprowadza przypadkowo do śmierci swej małżonki, co staje się dla niego przyczynkiem do nieustannego życia na granicy jawy i koszmaru sennego.

6 Narkomani The Panic in Needle Park 1971 1h 50m Melodramat Jerry Schatzberg USA Melodramat Kitty Winn Al Pacino "Narkomani" to żelazna klasyka - jeden z ważniejszych filmów tzw. Nowego Hollywood oraz niedościgniony wzór empatycznego kina poruszającego problem narkomanii. Bezdomna dziewczyna wiąże się z ulicznym złodziejaszkiem, a ich miłość zostaje wystawiona na najcięższą z prób. Za kamerą weteran Jerry Schatzberg. W rolach głównych Al Pacino oraz nagrodzona na festiwalu w Cannes, fantastyczna Kitty Winn.

6 Requiem dla snu Requiem for a Dream 2000 1h 42m Dramat Darren Aronofsky USA Dramat Ellen Burstyn Jared Leto „Requiem dla snu”, filmowa adaptacja powieści Huberta Selby’ego Jr., to dantejska wyprawa czwórki bohaterów do piekła złudzeń i głęboko skrywanych pragnień. Aronofsky ukazuje wzloty i upadki ludzi rozpaczliwie próbujących zrealizować swoje marzenia we współczesnym Brooklynie. Nadzieje bohaterów na odmianę życia okazują się jednak marzeniami, które nie mają szans się spełnić. Nie potrafiąc poradzić sobie z otaczającą ich rzeczywistością, uciekają w uzależnienia — od narkotyków, słodyczy, telewizji czy papierosów. Wszystkie postaci, ślepo dążąc do realizacji własnej wizji szczęścia, nie zauważają momentu, w którym ich marzenia zamieniają się w coś, czego nigdy by się nie spodziewali. Każdy z bohaterów ostatecznie pozostaje zupełnie sam ze swoimi fantazjami, przeżywając osobistą tragedię.

Kwietniowy pokaz odbędzie się pod hasłem "Odmienne stany świadomości", zaś jego temat przewodni toOrganizatorami są Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Kino Iluzjon. Film z największą ilością głosów poznamy już na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.