Newsy Odmienne stany świadomości. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie
Odmienne stany świadomości. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie

Odmienne stany świadomości. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie
29 kwietnia (środa) o godz. 20:00 w warszawskim kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach wydarzenia. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie, którą umieściliśmy na dole newsa. 

Kwietniowy pokaz odbędzie się pod hasłem "Odmienne stany świadomości", zaś jego temat przewodni to różne oblicza uzależnień. Organizatorami są Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Kino Iluzjon. Film z największą ilością głosów poznamy już na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.    

plakat filmu Las Vegas Parano

Fear and Loathing in Las Vegas
1998
1h 58m

Komedia

Surrealistyczny

Dramat

USA

Komedia

Surrealistyczny

Dramat

Ach, "Las Vegas Parano"! Dzika podróż do narkotykowego piekła, nieba i czyśćca. W roli kapitana - Terry Gilliam, jako naćpani do nieprzytomności pasażerowie - Johnny Depp i Benicio del Toro. A ponad nimi - duch bitnikowskiej legendy, Huntera S. Thompsona. Przygoda życia? Raczej pęd ku śmierci - tyle że naprawdę, naprawdę zabawny. "Las Vegas Parano" to uzależnienie jako literacka oraz egzystencjalna transgresja i zarazem najlepszy "tripowy" film w dziejach kina.


plakat filmu My, dzieci z dworca Zoo

Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
1981
2h 18m

Dramat obyczajowy

RFN

Dramat obyczajowy

Wstrząsająca ekranizacja pamiętników Christiane F. Dwunastoletnia Christiane, dorastająca w blokowiskach Berlina, nie ma żadnych zainteresowań ani większych perspektyw. Wraz z koleżanką trafia do lokalu, w którym kwitnie handel narkotykami. Tam poznaje niewiele starszego Detlefa, uzależnionego od heroiny. Dziewczyna zaczyna od wdychania białego proszku, a z czasem sięga po strzykawkę. Coraz głębiej pogrąża się w nałogu, a gdy zaczyna brakować jej pieniędzy, zaczyna się prostytuować.


plakat filmu Nagi lunch

Naked Lunch
1991
1h 55m

Thriller

Psychologiczny

Sci-Fi

Japonia

Kanada

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Sci-Fi

Akcja obrazu Davida Cronenberga, opartego na prozie Williama S. Burroughsa, toczy się w Nowym Jorku w latach 50. XX wieku. Główny bohater - Bill Lee, jest pisarzem. Pracuje przy dezynsekcji i jest uzależniony od narkotyków. W końcu zaczyna wraz ze znajomymi i żoną zażywać środek na owady. Podczas przesłuchania przez policję nawiedza go ogromny karaluch, który podaje się za agenta Międzystrefy. Każe on Williamowi zamordować żonę, która ma rzekomo być wysłanniczką kontrwywiadu. Lee w rzeczy samej w końcu doprowadza przypadkowo do śmierci swej małżonki, co staje się dla niego przyczynkiem do nieustannego życia na granicy jawy i koszmaru sennego.


plakat filmu Narkomani

The Panic in Needle Park
1971
1h 50m

Melodramat

USA

Melodramat

"Narkomani" to żelazna klasyka - jeden z ważniejszych filmów tzw. Nowego Hollywood oraz niedościgniony wzór empatycznego kina poruszającego problem narkomanii. Bezdomna dziewczyna wiąże się z ulicznym złodziejaszkiem, a ich miłość zostaje wystawiona na najcięższą z prób. Za kamerą weteran Jerry Schatzberg. W rolach głównych Al Pacino oraz nagrodzona na festiwalu w Cannes, fantastyczna Kitty Winn.


plakat filmu Requiem dla snu

Requiem for a Dream
2000
1h 42m

Dramat

USA

Dramat

„Requiem dla snu”, filmowa adaptacja powieści Huberta Selby’ego Jr., to dantejska wyprawa czwórki bohaterów do piekła złudzeń i głęboko skrywanych pragnień. Aronofsky ukazuje wzloty i upadki ludzi rozpaczliwie próbujących zrealizować swoje marzenia we współczesnym Brooklynie. Nadzieje bohaterów na odmianę życia okazują się jednak marzeniami, które nie mają szans się spełnić. Nie potrafiąc poradzić sobie z otaczającą ich rzeczywistością, uciekają w uzależnienia — od narkotyków, słodyczy, telewizji czy papierosów. Wszystkie postaci, ślepo dążąc do realizacji własnej wizji szczęścia, nie zauważają momentu, w którym ich marzenia zamieniają się w coś, czego nigdy by się nie spodziewali. Każdy z bohaterów ostatecznie pozostaje zupełnie sam ze swoimi fantazjami, przeżywając osobistą tragedię.

