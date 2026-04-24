Wideo / Gry

Oficjalnie: "Assassin's Creed Black Flag Resynced" nadchodzi!

Informacja nadesłana: Ubisoft / autor: /
Po miesiącach nieustannych przecieków Ubisoft wreszcie odsłania kart i przedstawia światu "Assassin's Creed Black Flag Resynced". Jest to remake gry "Assassin's Creed IV: Black Flag" z 2013 roku.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced". Znamy datę premiery i cenę



W czwartek Ubisoft oficjalnie potwierdził, że gra "Assassin's Creed Black Flag Resynced" zadebiutuje na całym świecie już 9 lipca. Gra będzie dostępna w ramach Ubisoft+*, na PlayStation®5, Xbox Series X|S, a także na komputery PC z systemem Windows za pośrednictwem Ubisoft Store, Steam oraz Epic Games Store.

Gra będzie dostępna w trzech wersjach:

•    Standardowa Edycja – Zawiera podstawową wersję gry.

•    Edycja Deluxe – Cyfrowa edycja zawierająca podstawową wersję gry oraz pakiety "Master Assassin Character Pack" i "Master Assassin Naval Pack".

•    Edycja Kolekcjonerska – Zawiera całą zawartość Edycji Deluxe, a także wysokiej jakości fizyczne przedmioty kolekcjonerskie: figurkę Edwarda, metalową broszę do noszenia z motywem Edwarda, ekskluzywny SteelBook®, materiałową mapę oraz inne dodatki.

Standardowa edycja gry będzie dostępna w cenie 59,99 euro / 59,99 dolarów

Tak wygląda gra "Assassin's Creed Black Flag Resynced"




Co oferuje gra "Assassin's Creed Black Flag Resynced"?



Jak zapowiada Ubisoft, "Assassin's Creed Black Flag Resynced" będzie wiernym remakiem gry "Assassin's Creed IV: Black Flag".

Całość została stworzona od podstaw i napędzana najnowszą wersją silnika Anvil. Jak obiecuje Ubisoft, gracze dostaną odświeżoną oprawę wizualną oraz wzbogaconą rozgrywkę. System walki oparto na kontrach, ulepszono mechaniki skradania się i parkouru. Na graczy czekają pogłębione elementy rozgrywki oraz zupełnie nowa dodatkowa zawartość fabularna.

Osadzone w Złotej Erze Piratów, "Assassin's Creed Black Flag Resynced" zaprasza graczy do żeglowania po Karaibach jako Edward Kenway — buntowniczy kapitan piratów wciągnięty w trwający od stuleci konflikt pomiędzy Asasynami a Templariuszami. Podczas pogoni za sławą i fortuną Edward napotyka legendarne postacie, takie jak Czarnobrody, Anne Bonny i Calico Jack, podczas gdy los wszystkiego, co zbudowali piraci, zawisa na włosku.

Zwiastun gry "Assassin's Creed Black Flag Resynced"




