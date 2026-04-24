Oficjalnie: "Assassin's Creed Black Flag Resynced" nadchodzi!

Po miesiącach nieustannych przecieków Ubisoft wreszcie odsłania kart i przedstawia światu "Assassin's Creed Black Flag Resynced". Jest to remake gry "Assassin's Creed IV: Black Flag" z 2013 roku.
"Assassin's Creed Black Flag Resynced". Znamy datę premiery i cenę
W czwartek Ubisoft oficjalnie potwierdził, że gra "Assassin's Creed Black Flag Resynced" zadebiutuje na całym świecie już 9 lipca
. Gra będzie dostępna w ramach Ubisoft+*, na PlayStation®5, Xbox Series X|S, a także na komputery PC z systemem Windows za pośrednictwem Ubisoft Store, Steam oraz Epic Games Store.
Gra będzie dostępna w trzech wersjach:
• Standardowa Edycja
– Zawiera podstawową wersję gry.
• Edycja Deluxe
– Cyfrowa edycja zawierająca podstawową wersję gry oraz pakiety "Master Assassin Character Pack" i "Master Assassin Naval Pack".
• Edycja Kolekcjonerska
– Zawiera całą zawartość Edycji Deluxe, a także wysokiej jakości fizyczne przedmioty kolekcjonerskie: figurkę Edwarda, metalową broszę do noszenia z motywem Edwarda, ekskluzywny SteelBook®, materiałową mapę oraz inne dodatki. Standardowa edycja gry będzie dostępna w cenie 59,99 euro / 59,99 dolarów
Tak wygląda gra "Assassin's Creed Black Flag Resynced"
Co oferuje gra "Assassin's Creed Black Flag Resynced"?
Jak zapowiada Ubisoft, "Assassin's Creed Black Flag Resynced
" będzie wiernym remakiem gry "Assassin's Creed IV: Black Flag
".
Całość została stworzona od podstaw i napędzana najnowszą wersją silnika Anvil. Jak obiecuje Ubisoft, gracze dostaną odświeżoną oprawę wizualną oraz wzbogaconą rozgrywkę
. System walki oparto na kontrach, ulepszono mechaniki skradania się i parkouru. Na graczy czekają pogłębione elementy rozgrywki oraz zupełnie nowa dodatkowa zawartość fabularna.
Osadzone w Złotej Erze Piratów, "Assassin's Creed Black Flag Resynced" zaprasza graczy do żeglowania po Karaibach jako Edward Kenway — buntowniczy kapitan piratów wciągnięty w trwający od stuleci konflikt pomiędzy Asasynami a Templariuszami. Podczas pogoni za sławą i fortuną Edward napotyka legendarne postacie, takie jak Czarnobrody, Anne Bonny i Calico Jack, podczas gdy los wszystkiego, co zbudowali piraci, zawisa na włosku.
Zwiastun gry "Assassin's Creed Black Flag Resynced"