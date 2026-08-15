Newsy Filmy Najbardziej kasowa amerykańska animacja dostaje kontynuację
Filmy

Najbardziej kasowa amerykańska animacja dostaje kontynuację

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oficjalnie%3A+Disney+zamawia+%22Zwierzogr%C3%B3d+3%22.+Ke+Huy+Quan+powr%C3%B3ci+jako+Gary+De%27Snake-168072
Najbardziej kasowa amerykańska animacja dostaje kontynuację
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Ta wiadomość nie powinna nikogo zaskoczyć. Podczas piątkowej prezentacji na D23 Disney ogłosił oficjalnie, że "Zwierzogród 3" powstanie. Powrócą nie tylko Judy i Nick, ale również ulubiona postać dwójki - Gary De'Snake (w polskiej wersji językowej Grześ Żmijewski).

Rekordowy "Zwierzogród 2"



"Zwierzogród 2to kontynuacja filmu z 2016 roku. W dwójce początkujący policjanci Judy Hopps i Nick Bajer (w polskiej wersji językowej Julia Kamińska i Paweł Domagała) trafiają na trop wielkiej tajemnicy, gdy tajemniczy gad Grześ Żmijewski przybywa do Zwierzogrodu, wywracając tytułową zwierzęcą metropolię do góry nogami. Podczas obchodów stulecia Zwierzogrodu, najważniejsza księga - Kodeks Rysiowieckich - stawia przed duetem policjantów wiele pytań. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w nieznanych wcześniej częściach miasta, gdzie ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę bardziej niż kiedykolwiek. 

11.jpg Getty Images © Kevin Mazur


Film okazał się wielkim sukcesem kinowym. Na całym świecie zarobił 1,8 mld dolarów, co jest nowym rekordem dla hollywoodzkiego filmu animowanego.

O "Zwierzogrodzie 3" na razie wiemy niewiele. Oczywiście Jason Bateman i Ginnifer Goodwin powrócą jako Nick i Judy. Podczas piątkowej prezentacji pojawił się na scenie także Ke Huy Quan, co oznacza, że w filmie pojawi się także Gary De'Snake (czyli Grześ Żmijewski).

Jeśli chodzi o fabułę, to na razie ujawniono jedynie tyle, że tym razem skupi się na ptakach.

Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"




Powiązane artykuły Zwierzogród 3

Zobacz wszystkie artykuły

Zwierzogród 2  (2025)

 Zwierzogród 2

Zwierzogród 3  (2028)

 Zwierzogród 3

Zwierzogród  (2016)

 Zwierzogród

Zwierzogród+  (2022)

 Zwierzogród+

Najnowsze Newsy

Filmy

Był Jamesem Bondem, teraz zagra w "Tylerze Rake'u 3"

1 komentarz
Inne Filmy

Nowe informacje w sprawie śmierci Hayden Panettiere

9 komentarzy
Seriale

"To: Witajcie w Derry" - jest oficjalna decyzja w sprawie 2. sezonu

2 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny polski aktor miał 72 lata

67 komentarzy
Seriale Filmy

Hayden Panettiere: Wybieramy najlepsze role aktorki

20 komentarzy
Filmy

Johnny Depp w "Piratach z Karaibów 6"? Producent potwierdza rozmowy

42 komentarze
Filmy

Filmowi Beatlesi odtworzyli kultową okładkę

17 komentarzy