Najbardziej kasowa amerykańska animacja dostaje kontynuację

Ta wiadomość nie powinna nikogo zaskoczyć. Podczas piątkowej prezentacji na D23 Disney ogłosił oficjalnie, że "Zwierzogród 3" powstanie. Powrócą nie tylko Judy i Nick, ale również ulubiona postać dwójki - Gary De'Snake (w polskiej wersji językowej Grześ Żmijewski).
Rekordowy "Zwierzogród 2" "Zwierzogród 2"
to kontynuacja filmu z 2016 roku. W dwójce początkujący policjanci Judy Hopps i Nick Bajer (w polskiej wersji językowej Julia Kamińska i Paweł Domagała) trafiają na trop wielkiej tajemnicy, gdy tajemniczy gad Grześ Żmijewski przybywa do Zwierzogrodu, wywracając tytułową zwierzęcą metropolię do góry nogami. Podczas obchodów stulecia Zwierzogrodu, najważniejsza księga - Kodeks Rysiowieckich - stawia przed duetem policjantów wiele pytań. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w nieznanych wcześniej częściach miasta, gdzie ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę bardziej niż kiedykolwiek.
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Film okazał się wielkim sukcesem kinowym. Na całym świecie zarobił 1,8 mld dolarów, co jest nowym rekordem dla hollywoodzkiego filmu animowanego.
O "Zwierzogrodzie 3"
na razie wiemy niewiele. Oczywiście Jason Bateman
i Ginnifer Goodwin
powrócą jako Nick
i Judy
. Podczas piątkowej prezentacji pojawił się na scenie także Ke Huy Quan
, co oznacza, że w filmie pojawi się także Gary De'Snake
(czyli Grześ Żmijewski).
Jeśli chodzi o fabułę, to na razie ujawniono jedynie tyle, że tym razem skupi się na ptakach.
Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"