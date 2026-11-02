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Oficjalnie! "Cliff Booth" w IMAX-ach w Polsce. Znamy datę premiery

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oficjalnie+%22Cliff+Booth%22+w+IMAX-ach.+Znamy+dat%C4%99+premiery-169455
Oficjalnie! &quot;Cliff Booth&quot; w IMAX-ach w Polsce. Znamy datę premiery
Po tygodniach niepewności i pytań o polską dystrybucję netflixowego widowiska "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" pojawiło się oficjalne potwierdzenie: film zobaczymy również na ekranach IMAX w Polsce. Nowy zwiastun potwierdza też datę premiery.

"Cliffa Bootha" będzie można też obejrzeć w kinie. Wiemy kiedy



Brad Pitt wraca jako Cliff Booth, bohater "Pewnego razu… w Hollywood", a za kamerą tym razem stanie David Fincher. Scenariusz napisał Quentin Tarantino


Nowa historia rozgrywa się w 1977 roku, czyli osiem lat po wydarzeniach z "Pewnego razu… w Hollywood". Booth pracuje jako kinooperator, ale nie ogranicza się wyłącznie do obsługi projektora. Po godzinach zajmuje się również sprawami, które trudno uznać za całkowicie uczciwe. 

Film zadebiutuje w kinach IMAX 25 listopada i pozostanie na ekranach przez dwa tygodnie. Później, 23 grudnia, trafi na Netflix.

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