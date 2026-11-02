Oficjalnie! "Cliff Booth" w IMAX-ach w Polsce. Znamy datę premiery

Po tygodniach niepewności i pytań o polską dystrybucję netflixowego widowiska "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" pojawiło się oficjalne potwierdzenie: film zobaczymy również na ekranach IMAX w Polsce. Nowy zwiastun potwierdza też datę premiery.
"Cliffa Bootha" będzie można też obejrzeć w kinie. Wiemy kiedy Brad Pitt
wraca jako Cliff Booth, bohater "Pewnego razu… w Hollywood
", a za kamerą tym razem stanie David Fincher
. Scenariusz napisał Quentin Tarantino
.
Nowa historia rozgrywa się w 1977 roku, czyli osiem lat po wydarzeniach z "Pewnego razu… w Hollywood
". Booth pracuje jako kinooperator, ale nie ogranicza się wyłącznie do obsługi projektora. Po godzinach zajmuje się również sprawami, które trudno uznać za całkowicie uczciwe. Film zadebiutuje w kinach IMAX 25 listopada i pozostanie na ekranach przez dwa tygodnie. Później, 23 grudnia, trafi na Netflix.