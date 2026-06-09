Oficjalnie! Nadchodzi remake "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"

Plotkowano o tym od miesięcy. Teraz jest to już fakt. Podczas Nintendo Direct oficjalnie ogłoszono, że nadchodzi "The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake". Do sieci trafił też pierwszy zwiastun.
Po prawie 30 latach będzie remake legendarnej gry
"The Legend of Zelda: Ocarina of Time" to gra z 1998 roku wydana wtedy na Nintendo 64. Była to historia chłopca imieniem Link, który wyrusza na wyprawę mającą na celu pokrzyżowanie planów złego czarnoksiężnika Ganondorfa.
Gra doczekała się już remastera w 2011 roku wydanego na Nintendo 3DS. Teraz otrzyma pełnoprawny remake, który trafi na Nintendo Switch 2.
Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiemy jednak, że "The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake" ma mieć swoją premierę jeszcze w tym roku.
Zwiastun "The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake"