Newsy Seriale Telewizja Nie żyje postać z "Głowy rodziny". Twórcy zapewniają, że jej nie wskrzeszą
Seriale / Telewizja

Nie żyje postać z "Głowy rodziny". Twórcy zapewniają, że jej nie wskrzeszą

ScreenRant / autor: /
Nie żyje postać z &quot;Głowy rodziny&quot;. Twórcy zapewniają, że jej nie wskrzeszą
Serial "Głowa rodziny" powraca z 24. sezonem. Niestety, nie zobaczymy w nim jednej z postaci, która była obecna od pierwszego sezonu. Jej los został oficjalnie potwierdzony przez producenta Alec Sulkin.

Meg drobiową morderczynią. Ernie naprawdę nie żyje



Postacią, której śmierć oficjalnie potwierdził Sulkin, jest Ernie. To gigantyczny kurczak, który naprawdę nienawidził Petera.

Postać została wprowadzona w pierwszym sezonie. Na przestrzeni lat Ernie i Peter walczyli ze sobą wielokrotnie, urządzając demolki w całym mieście. Pojedynki były bardzo brutalne i czasami trudno było uwierzyć, że kurczak wychodził z nich żywy (podobnie zresztą jak i Peter).


Ale to nie Peter okazał się ostatecznym pogromcą Erniego. Śmiertelny cios, który pozbawił postać głowy (i życia), zadała Meg. A wszystko zaczęło się od miłości. Początkiem końca był romans Meg z Nuggetem, synem Erniego w 23. sezonie. Ojciec Nuggeta nie miał nic przeciwko związkowi. Jednak po kolejnym starciu z Peterem Ernie zażądał, by Meg wybrała, po której stronie konfliktu stanie. Ta wybrała, a jej decyzja zakończyła się śmiercią Erniego.

Jednak w serialu "Głowa rodziny" śmierć nie zawsze jest końcem. Może coś na ten temat powiedzieć chociażby Brian. W przypadku Erniego wydaje się jednak rzeczą ostateczną. Alec Sulkin w rozmowie z TVLine postawił sprawę jasno: ten kurczak już nikogo nie dziobnie.

Fani serialu na całym świecie są zdruzgotani.

Pierwsza walka Erniego z Peterem:



