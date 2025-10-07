Nie żyje postać z "Głowy rodziny". Twórcy zapewniają, że jej nie wskrzeszą

Meg drobiową morderczynią. Ernie naprawdę nie żyje

Pierwsza walka Erniego z Peterem:

Postacią, której śmierć oficjalnie potwierdził Sulkin, jest. To gigantyczny kurczak, który naprawdę nienawidził Petera.Postać została wprowadzona w pierwszym sezonie. Na przestrzeni lat Ernie i Peter walczyli ze sobą wielokrotnie, urządzając demolki w całym mieście. Pojedynki były bardzo brutalne i czasami trudno było uwierzyć, że kurczak wychodził z nich żywy (podobnie zresztą jak i Peter).Ale to nie Peter okazał się ostatecznym pogromcą Erniego. Śmiertelny cios, który pozbawił postać głowy (i życia), zadała Meg. A wszystko zaczęło się od miłości. Początkiem końca był, synem Erniego w 23. sezonie. Ojciec Nuggeta nie miał nic przeciwko związkowi. Jednak po kolejnym starciu z Peterem Ernie zażądał, by Meg wybrała, po której stronie konfliktu stanie. Ta wybrała, a jej decyzja zakończyła się śmiercią Erniego.Jednak w serialuśmierć nie zawsze jest końcem. Może coś na ten temat powiedzieć chociażby Brian. W przypadku Erniego wydaje się jednak rzeczą ostateczną. Alec Sulkin w rozmowie z TVLine postawił sprawę jasno: ten kurczak już nikogo nie dziobnie.Fani serialu na całym świecie są zdruzgotani.