Gratulacje dla uczestników programu US in Progress 2026! W tym roku przyznano aż 19 nagród o łącznej wartości przekraczającej 150 000 USD.



Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał nagrodę w wysokości 25 000 USD na usługi postprodukcyjne w Polsce filmowi "Your Dad" w reżyserii Benjamina Chung-Ying Eckersle. Nagroda zostanie wykorzystana za pośrednictwem jednego z partnerów programu, w ramach indywidualnych ustaleń i negocjacji harmonogramu pomiędzy wykonawcą a producentami filmu.



Partnerzy inwestycyjni



Nowi partnerzy inwestycyjni Mid March Media i Bridge Hotel przyznali 6 000 USD inwestycji finansowej filmowi "Outside of Cleveland" w reżyserii Colina Westa oraz wsparcie konsultingowe i w zakresie pakietowania o wartości 4 000 USD filmowi "Swim Fishy" w reżyserii Kristen Buckles Cantrell.



Nerve Unlimited i Salem Street Entertainment oferują usługi producenta wykonawczego wraz z inwestycją w wysokości co najmniej 10 000 USD projektowi "Your Dad".



Nagrody postprodukcyjne



Partnerskie firmy postprodukcyjne przyznały następujące nagrody w postaci usług:



Aeroplan Studios przeznaczy 10 000 USD na usługę postprodukcji dźwięku dla filmu "Situation #64" w reżyserii Olivera Edwina oraz usługę edycji muzyki o wartości do 5 000 USD dla filmu "Outside of Cleveland";

Soundflower Studio zapewnia kreatywny projekt dźwięku lub kompozycję muzyki o wartości nieprzekraczającej 10 000 USD dla kolejnego projektu Jareda Goodmana i Darryla Freimarka (twórców filmu "Buyback");

EarWorks oferuje usługi postprodukcji dźwięku o wartości 10 000 USD dla filmu "The Lonely Woman" autorstwa duetu Boy Harsher;

Black Photon wykona materiały (deliverables i DCP) o wartości 5 000 USD każdy do filmów "Kate Might Die" w reżyserii Mercedes Bryce Morgan oraz "Outside of Cleveland";

DI Factory wykona skan dla filmu "Kate Might Die" oraz deliverables o wartości 5 000 USD dla filmu "Buyback" w reżyserii Jareda Goodmana;

Fixafilm wykona efekty wizualne (VFX) o wartości nieprzekraczającej 10 000 USD dla projektu "Kate Might Die";

Orka przyznaje usługi korekcji kolorów, DI i materiały dystrybucyjne o wartości 10 000 USD filmowi "Your Dad";

Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu przyznaje grant o wartości 20 000 USD na korzystanie ze studia i jego sprzętu Katrinie Kudlick (producentce filmu "Kate Might Die");

XANF oferuje usługi VFX o wartości 10 000 USD dla filmu "Swim Fishy" lub kolejnego projektu producenta Nathana Mardisa.



Nagrody zostaną zrealizowane w ramach indywidualnych umów i ustaleń dotyczących harmonogramu między producentami poszczególnych projektów a partnerami postprodukcyjnymi.



Pozostałe nagrody



New Europe Film Sales przyznaje lot do Polski na postprodukcję filmu "Your Dad" oraz usługi konsultacyjne dla filmu "Outside of Cleveland";



Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zapewnia lot do Polski dla jednego członka zespołu filmu "Scary New Year" w reżyserii Rachel Kempf i Nicka Totiego.