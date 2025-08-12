Ogrodnik, Kukiz i inni walczą o Wasze głosy. Kolejni kandydaci w Plebiscycie 50 na 50

Plebiscyt "50 na 50" wciąż trwa! W tym roku Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni obchodzi 50. urodziny. Z tej okazji Filmweb oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni zapraszają do wzięcia udziału plebiscycie, w którym wybierzecie Waszego ulubionego zdobywcę Złotych Lwów, czyli głównej nagrody Festiwalu. O Wasze głosy walczą wszystkie zwycięskie filmy z lat 1974-2024. Celebrujmy wspólnie jubileusz gdyńskiej imprezy, a także historię polskiego kina! Zasady Plebiscytu są proste
: jeden głos dostarcza wybranemu filmowi jeden punkt. Zwycięzcą Plebiscytu
zostaje ten film, który uzyskał największą liczbę Waszych głosów. Plebiscyt
zakończy się 24 sierpnia 2025 o godzinie 23:59
. Ostateczne wyniki Plebiscytu ogłosimy 27 sierpnia 2025 roku.
Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie TUTAJ
. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
to najważniejsze wydarzenie w polskim świecie filmowym, które od lat stanowi prestiżową platformę prezentacji rodzimej kinematografii, integrując twórców, krytyków i widzów. To tutaj debiutują najciekawsze filmy roku, a Złote Lwy są uznawane za najistotniejsze wyróżnienie w polskim przemyśle filmowym. Gdynia łączy tradycję z nowoczesnością, promując zarówno uznanych reżyserów jak i nowe talenty. Jej znaczenie potwierdzają liczne premiery filmowe, dyskusje branżowe oraz szeroki oddźwięk medialny. Dzięki swojej randze i konsekwentnej organizacji festiwal w Gdyni pełni rolę barometru kondycji polskiego kina i miejsca, gdzie wyznacza się kierunki jego dalszego rozwoju.
Poniżej prezentujemy Wam pełną listę filmów, które zdobyły Złote Lwy na festiwalu w Gdyni i walczą o Wasze głosy.
ZŁOTE LWY FPFF (1974-2024)
• "Potop"
, reż. Jerzy Hoffman
(1974)
• "Noce i dnie"
, reż. Jerzy Antczak
(1975)
• "Ziemia obiecana"
, reż. Andrzej Wajda
(1975)
• "Barwy ochronne"
, reż. Krzysztof Zanussi
(1977)
• "Bez znieczulenia"
, reż. Andrzej Wajda
(1978)
• "Pasja"
, reż. Stanisław Różewicz
(1978)
• "Amator"
, reż. Krzysztof Kieślowski
(1979)
• "Paciorki jednego różańca"
, reż. Kazimierz Kutz
(1980)
• "Gorączka"
, reż. Agnieszka Holland
(1981)
• "Austeria"
, reż. Jerzy Kawalerowicz
(1984)
• "Kobieta w kapeluszu"
, reż. Stanisław Różewicz
(1985)
• "Siekierezada"
, reż. Witold Leszczyński
(1986)
• "Matka Królów"
, reż. Janusz Zaorski
(1987)
• "Krótki film o miłości"
, reż. Krzysztof Kieślowski
(1988)
• "Krótki film o zabijaniu"
, reż. Krzysztof Kieślowski
(1988)
• "Ucieczka z kina »Wolność«"
, reż. Wojciech Marczewski
(1990)
• "Wszystko, co najważniejsze"
, reż. Robert Gliński
(1992)
• "Kolejność uczuć"
, reż. Radosław Piwowarski
(1993)
• "Przypadek Pekosińskiego"
, reż. Grzegorz Królikiewicz
(1993)
• "Zawrócony"
, reż. Kazimierz Kutz
(1994)
• "Girl Guide",
reż. Juliusz Machulski
(1995)
• "Historie miłosne"
, reż. Jerzy Stuhr
(1997)
• "Historia kina w Popielawach"
, reż. Jan Jakub Kolski
(1998)
• "Dług"
, reż. Krzysztof Krauze
(1999)
• "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową"
, reż. Krzysztof Zanussi
(2000)
• "Cześć, Tereska"
, reż. Robert Gliński
(2001)
• "Dzień świra"
, reż. Marek Koterski
(2002)
• "Warszawa"
, reż. Dariusz Gajewski
(2003)
• "Pręgi"
, reż. Magdalena Piekorz
(2004)
• "Komornik"
, reż. Feliks Falk
(2005)
• "Plac Zbawiciela"
, reż. Krzysztof Krauze
, Joanna Kos-Krauze
(2006)
• "Sztuczki"
, reż. Andrzej Jakimowski
(2007)
• "Mała Moskwa"
, reż. Waldemar Krzystek
(2008)
• "Rewers"
, reż. Borys Lankosz
(2009)
• "Różyczka"
, reż. Jan Kidawa-Błoński
(2010)
• "Essential Killing"
, reż. Jerzy Skolimowski
( 2011)
• "W ciemności"
, reż. Agnieszka Holland
(2012)
• "Ida"
, reż. Paweł Pawlikowski
(2013)
• "Bogowie"
, reż. Łukasz Palkowski
(2014)
• "Body/Ciało"
, reż. Małgorzata Szumowska
(2015)
• "Ostatnia rodzina"
, reż. Jan P. Matuszyński
(2016)
• "Cicha noc
", reż. Piotr Domalewski
(2017)
• "Zimna wojna"
, reż. Paweł Pawlikowski
(2018)
• "Obywatel Jones"
, reż. Agnieszka Holland
(2019)
• "Zabij to i wyjedź z tego miasta"
, reż. Mariusz Wilczyński
(2020)
• "Wszystkie nasze strachy"
, reż. Łukasz Ronduda
, Łukasz Gutt
(2021)
• "Silent Twins"
, reż. Agnieszka Smoczyńska
(2022)
• "Kos"
, reż. Paweł Maślona
(2023)
• "Zielona granica"
, reż. Agnieszka Holland
(2024)
Nasz Plebiscyt jest częścią projektu "50 na 50". To całoroczne ogólnopolskie wydarzenie organizowane w ramach 50-lecia Polskiego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W jego ramach w 34 miastach, m.in. Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Sejnach, Hrubieszowie, Bolesławcu, Lubomierzu, odbędą się przeglądy filmów z dotychczasowego repertuaru Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W ten sposób jubileusz najważniejszego filmowego wydarzenia w kraju świętować będzie aż 57 instytucji. Więcej na temat "50 na 50" znajdziecie TUTAJ
Pełny regulamin Plebiscytu znajdziecie TUTAJ
.