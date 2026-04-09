Kto się boi silnych kobiet? Olivia Munn o uprzedzeniach kolegi z planu

Mimo że na ekranach gości coraz więcej silnych kobiet, nie wszyscy akceptują taki stan rzeczy. Olivia Munn, która wcielała się w agentki CIA czy policjantki, opowiedziała o uprzedzeniach, jakie wobec jej bohaterki miał jeden z jej kolegów z planu.
Kto nie chciał zostać uratowany przez Olivię Munn?
Goszcząc w programie "The Drew Barrymore Show" Munn
opowiedziała o sytuacji, jaka miała miejsce na planie jednego z jej filmów. Akcja nagrywanej sceny toczyła się w bunkrze, gdzie dochodziło do strzelaniny. Ekranowy partner aktorki, którego nie wymieniła z nazwiska, zażądał zmian w scenariuszu. Nie podobało mu się bowiem, że grany przez niego bohater miał zostać uratowany przez kobietę.
Olivia Munn w "Predatorze"W scenariuszu była scena, w której on sprawdzał teren po swojej stronie, a ja po swojej. Potem zamienialiśmy się stronami i nagle pojawiał się facet, który szedł w jego kierunku. Miał zamiar strzelić mu w plecy – więc go zastrzeliłam. I kiedy już mieliśmy kręcić, okazało się, że mój partner chyba nie przeczytał scenariusza, bo powiedział: "Zaraz, zaraz. Ona nie może mnie uratować. Nie, nie. Ona nie może mnie uratować"
– opowiadała Munn
.
Aktor był tak zdeterminowany, by zmienić scenę, że wstrzymał zdjęcia. Nie było w nim żadnej refleksji, że to obrzydliwe i że wszyscy słyszą jego "Ona nie może mnie uratować! Nie zrobimy tego"
– kontynuowała aktorka. W końcu, po jakichś 45 minutach, powiedziałam: "OK, a może wymienimy się stronami, bo po prostu musimy to zrobić w tym momencie, a ja mam dopaść tego faceta". A on na to: "OK". Munn
podsumowała: To bardzo ciekawe: przecież nic nie zmieniliśmy. Ten problem był w jego głowie. Ja zrobiłam dokładnie to samo, co było w scenariuszu.
Skąd znamy Olivię Munn?Olivia Munn
najlepiej znana jest jako Psylocke, czyli Betsy Braddock, z widowiska "X-Men: Apokalipsa
". W jej filmografii znajdziemy również takie tytuły jak "Magic Mike
", "Bezwstydny Mortdecai
", "Firmowa Gwiazdka
" czy "Predator
". Mogliśmy zobaczyć ją też w serialach "Sparowani
", "Newsroom
", "Six
", "The Rook
", a ostatnio w "Tales of the Walking Dead
" i "Znajomych i sąsiadach
".
W "Znajomych i sąsiadach
" Olivia Munn
wciela się w Samanthę Levitt – kochankę granego przez Jona Hamma
Andrew Coopera. Aktualnie na Apple TV możecie oglądać drugi sezon serialu. Przypominamy zwiastun: