Kto się boi silnych kobiet? Olivia Munn o uprzedzeniach kolegi z planu

Olivia Munn o uprzedzeniach kolegi z planu
The Hollywood Reporter
Mimo że na ekranach gości coraz więcej silnych kobiet, nie wszyscy akceptują taki stan rzeczy. Olivia Munn, która wcielała się w agentki CIA czy policjantki, opowiedziała o uprzedzeniach, jakie wobec jej bohaterki miał jeden z jej kolegów z planu.

Kto nie chciał zostać uratowany przez Olivię Munn?


Goszcząc w programie "The Drew Barrymore Show" Munn opowiedziała o sytuacji, jaka miała miejsce na planie jednego z jej filmów. Akcja nagrywanej sceny toczyła się w bunkrze, gdzie dochodziło do strzelaniny. Ekranowy partner aktorki, którego nie wymieniła z nazwiska, zażądał zmian w scenariuszu. Nie podobało mu się bowiem, że grany przez niego bohater miał zostać uratowany przez kobietę.

Olivia Munn w "Predatorze"

W scenariuszu była scena, w której on sprawdzał teren po swojej stronie, a ja po swojej. Potem zamienialiśmy się stronami i nagle pojawiał się facet, który szedł w jego kierunku. Miał zamiar strzelić mu w plecy – więc go zastrzeliłam. I kiedy już mieliśmy kręcić, okazało się, że mój partner chyba nie przeczytał scenariusza, bo powiedział: "Zaraz, zaraz. Ona nie może mnie uratować. Nie, nie. Ona nie może mnie uratować" –  opowiadała Munn

Aktor był tak zdeterminowany, by zmienić scenę, że wstrzymał zdjęcia.

Nie było w nim żadnej refleksji, że to obrzydliwe i że wszyscy słyszą jego "Ona nie może mnie uratować! Nie zrobimy tego" – kontynuowała aktorka. W końcu, po jakichś 45 minutach, powiedziałam: "OK, a może wymienimy się stronami, bo po prostu musimy to zrobić w tym momencie, a ja mam dopaść tego faceta". A on na to: "OK".

Munn podsumowała:

To bardzo ciekawe: przecież nic nie zmieniliśmy. Ten problem był w jego głowie. Ja zrobiłam dokładnie to samo, co było w scenariuszu.

Skąd znamy Olivię Munn?


Olivia Munn najlepiej znana jest jako Psylocke, czyli Betsy Braddock, z widowiska "X-Men: Apokalipsa". W jej filmografii znajdziemy również takie tytuły jak "Magic Mike", "Bezwstydny Mortdecai", "Firmowa Gwiazdka" czy "Predator". Mogliśmy zobaczyć ją też w serialach "Sparowani", "Newsroom", "Six", "The Rook", a ostatnio w "Tales of the Walking Dead" i "Znajomych i sąsiadach".

Zobacz zwiastun serialu "Znajomi i sąsiedzi"


W "Znajomych i sąsiadach" Olivia Munn wciela się w Samanthę Levitt – kochankę granego przez Jona Hamma Andrew Coopera. Aktualnie na Apple TV możecie oglądać drugi sezon serialu. Przypominamy zwiastun: 


