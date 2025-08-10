"One Piece". Netflix pokazał nowy teaser i zdjęcia z 2. sezonu. Zapowiada też 3. sezon

Netflix wie, jak świętować Dzień One Piece. Na fanów cyklu czekała nowa zapowiedź wideo i zdjęcia z 2. sezonu, jak również oficjalnie potwierdzenie, że serial aktorski "One Piece" dostanie trzeci sezon.
Czas na kolejną przygodę. Tak wygląda drugi sezon aktorskiego serialu "One Piece"
Aktorski "One Piece"
debiutował na platformie Netflix w 2023 roku. Jest to ekranizacja jednej z najpopularniejszych mang na świecie. Jednak na drugi sezon fani muszą czekać do 2026 roku.
Netflix postanowił jednak umilić czas oczekiwania prezentując nową porcję zdjęć. Oto one:
Teaser 2. sezonu serialu "One Piece"
Zdjęciom towarzyszyła prezentacja nowego teaser serialu "One Piece"
. Możecie go obejrzeć poniżej
Trzeci sezon "One Piece" potwierdzony
Przy okazji potwierdzono, że trzeci sezon serialu "One Piece"
z całą pewnością powstanie. Zdjęcia rozpoczną się jeszcze w tym roku w Kapsztadzie w RPA.
Za trzeci sezon odpowiadać będą Joe Tracz
(który dołączył jako showrunner w drugim sezonie) oraz Ian Stokes
(dotychczas jeden ze współproducentów, od trzeciego sezonu także showrunner).
Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.