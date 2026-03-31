Onet Big Screen Doc Award: 12 filmów dokumentalnych, które trzeba zobaczyć w kinie!

Pokazują najważniejsze problemy współczesnego świata, ale znajdują się wśród nich także ironiczne i pełne humoru opowieści. Pozwalają na chwilę zastanowić się nad naszą relacją z naturą, ale też z samymi sobą. W tym roku w Konkursie o Onet Big Screen Doc Award podczas 23. edycji MDAG weźmie udział 12 filmów, które mają jeden punkt wspólny: są stworzone do oglądania na dużym ekranie.
W tym roku po raz trzeci patronem konkursu jest Onet. Największy polski portal internetowy przybliży te 12 tytułów w swoich tekstach. Zwycięzcę Nagrody Onet Big Screen Doc wybierze publiczność festiwalowa, która będzie głosowała w czterech miastach: Warszawie, Gdyni, Wrocławiu oraz Poznaniu. 23. MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl!
O czym opowiadają konkursowe filmy? Rodzinne tajemnice
Stawkę otwierają dwie historie rodzinne. Do tej norweskiej rodziny od ponad 20 lat co roku trafia tytułowy "Tajemniczy prezent
" (reż. Silje Evensmo Jacobsen
). Pomimo śledztwa, jej nadawca pozostaje anonimowy. Najmłodsi z rodziny, Edle i Brage, postanawiają raz na zawsze rozwiązać tę zagadkę. Ich poszukiwania sprawiają, że to, co zaczęło się jako zabawna rodzinna przygoda, prowadzi do głębszej, poruszającej historii.
Za to trochę na południe, bo w Polsce, Maciej zabiera na wakacje swojego syna i jego dwóch kolegów i postanawiają nakręcić wspólnie horror. Przeradza się to w jedną z największych przygód ich życia. Dziś chłopcy mają prawie 30 lat. Czy próba czasu pozwoli im dokończyć projekt? I czy ich przyjaźń przetrwa? "Kandydaci Śmierci
" (reż. Maciej Cuske
) to zapis ich przygód, kręcony na przestrzeni 15 lat przez ojca-reżysera i jego syna, który stał się cenionym operatorem filmowym. Na tropie fascynujących zwierząt (i nie tylko)
Kolejne cztery filmy w konkursie pozwalają lepiej przyjrzeć się naszej relacji ze zwierzętami. Legendarny Werner Herzog
postanawia odnaleźć olbrzymie słonie-duchy wraz z dr. Stevem Boyesem. W filmie "Sny o słoniach
" tropią ukrywające się na niezamieszkałych terenach Angoli stado. Tubylcy te tereny nazywają końcem świata. Czy przywódca plemienia, dający zgodę na poszukiwania, ma rację, mówiąc, że los słoni jest bezpośrednio związany z losem ludzi?
"Sny o słoniach"
W zupełnie innej szerokości geograficznej poznajemy Frost. To matka-niedźwiedzica, która walczy o wychowanie swoich młodych na Arktyce, najszybciej ocieplającym się miejscu na Ziemi. Asgeir Helgestad
ukazuje dramatyczne skutki zmian klimatycznych i konsekwencje działań człowieka dla tej "Niedźwiedzicy" (Frost Without Snow and Ice). Czy empatia może zbliżyć ludzi i człowieka, zanim będzie za późno?
"Niedźwiedzica"
O bliskości człowieka z naturą opowiada także Vincent Munier
, reżyser znany z poprzedniego filmu – "Duch śniegów
". Tym razem zabiera nas do pradawnych lasów Francji, wraz ze swoim ojcem i synem. W filmie "Pieśni lasu
" kamera nie tylko rejestruje obrazy, lecz także "słucha" lasu jak żywego organizmu, pełnego dźwięków i ruchu. To opowieść o zachwycie nad naturą, ale też o wspólnym doświadczaniu i rodzinnych więziach, która przyciągnęła do francuskich kin już prawie 1,5 miliona osób.
Za to na samo dno oceanu zaprasza nas Dr Edie Widder. Bada tam zjawisko bioiluminscencji, czyli światła pozwalającego organizmom morskim komunikować się w ciemności. "Wszystko, co się świeci
" (reż. Tasha Van Zand) dokumentuje jej najśmielszą do tej pory podróż w poszukiwaniu zjawiska "flashback", czyli odpowiedzi świetlnej organizmów. Czy uda się odkryć światło oceanu?
"Wszystko się świeci"Cała prawda o pieniądzach, władzy i konfliktach
W konkursie o Onet Big Screen Doc Award nie zabraknie też filmów, które wnikliwie przyglądają się obecnej sytuacji społecznej i politycznej. W pierwszym z nich szukamy odpowiedzi, czy ostatnie miesiące życia Orwella, autora powieści "1984", mogą być odpowiedzią na naszą rzeczywistości? Nominowany do Oscara® Raoul Peck
w "Orwell: 2 + 2 = 5
" dociera do źródeł społeczno-politycznych idei, które mogą być rozwiązaniem problemów naszej współczesności.
Wyłom w obowiązującym systemie stara się zrobić James Cox Chambers Jr. W 2019 roku wycofał się z rodzinnej korporacji, zabierając ze sobą 250 milionów dolarów. Majątek zaczął przeznaczać na cele społeczne – protesty przeciwko ludobójstwu w Palestynie czy założenie komuny. Film "Pieniądze to wszystko
" (reż. Sinéad O'Shea
) to wnikliwe studium władzy, jaką daje kapitał. Czy w epoce skrajnej koncentracji majątku marzenie o budowaniu innego świata jest możliwe, nawet jeśli wciąż funkcjonuje się w ramach obecnego systemu?
"Pieniądze to wszystko"
O systemie mówi także dużo to, co wydarzyło się z ruchem #MeToo. Nie sprawił, że uzyskaliśmy prawdziwą wolność słowa. Kobiety ujawniające przemoc zaczęły spotykać się z nową formą uciszania z wykorzystaniem prawa o zniesławieniu. "Uciszone
" (reż. Selina Miles
) przedstawia sale sądowe i kulisy medialnych relacji, pokazując, jak system prawny bywa narzędziem dyskredytacji i wtórnej przemocy. Narratorką filmu jest Jennifer Robinson, obrończyni praw człowieka. Bohaterki filmu, Brittany Higgins, która ujawniła napaść w australijskim parlamencie, dziennikarkę Catalinę Ruiz-Navarro walczącą o wolność prasy oraz Amber Heard to tylko kropla w morzu kobiet, które zostały "uciszone".
Konkursowe filmy nie odwracają wzroku także od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Palestyńczyk, Żyd i zaratusztrianin wyjeżdżają do Strefy Gazy, aby ratować życie. Choć różnią się pochodzeniem, doświadczeniem i temperamentem, łączy ich silne poczucie zawodowego i moralnego obowiązku. Jako obywatele Stanów Zjednoczonych domagają się reakcji własnego rządu, mierząc się z politycznym wymiarem konfliktu. "Amerykański doktor
" (reż. Poh Si Teng
) to poruszający film o odwadze, etyce i odpowiedzialności w czasie wojny. Rzeczywistość z przymrużeniem oka
Dwa ostatnie konkursowe filmy patrzą na rzeczywistość i poważne problemy z przymrużeniem oka. Jak we współczesnym świecie być filmowcem, którego pomysły niekoniecznie podobają się producentom? John Wilson
, znany z serialu HBO, zaprasza na podróż po fascynującym świecie betonu w filmie "Jak zrobić film o betonie
". Materiał, który otacza nas na każdym kroku, staje się punktem wyjścia do nieoczekiwanych, bardzo zabawnych i błyskotliwych interakcji oraz refleksji nad życiem miasta.
"Jak zrobić film o betonie"
Lekki stosunek do życia (i śmieci) ma także André, które przez całe życie lekceważył kolonoskopię. Mogła uratować mu życie, ale jest już za późno. Będąc dyrektorem kreatywnym w branży reklamowej, postanawia zamienić swój ostatni rozdział w eksperyment pełen humoru i ciekawości świata. Tony Benna w filmie "André jest idiotą
" pomaga mu zmierzyć się ze śmiertelnością tak, jak André przeżył swoje życie – z szalonym poczuciem humoru. Wszystkie filmy będą miały swoją polską premierę w czasie 23. festiwalu MDAG, który odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl! Mecenasem tytularnym wydarzenia jest Bank Millennium.