Już w piątek do kin wchodzi nowa odsłona serii "Igrzyska śmierci", "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". W poniedziałek wieczorem w warszawskim kinie IMAX odbył się pierwszy polski pokaz filmu. Zapytaliśmy widzów i widzki o wrażenia po seansie. Jak im się podobało?
Wrażenia widzów po pierwszym polskim pokazie nowych "Igrzysk śmierci"
Czy "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
" sprostały wysokim oczekiwaniom? Jak ogląda się film ze znajomością książki – i bez znajomości książki? Jak wypadli nowi aktorzy w rolach postaci znanych z poprzednich części? Czy film jest tak dobry, że będzie się chciało zobaczyć go ponownie? O tym opowiadają nam pierwsi polscy widzowie i widzki filmu. Zobaczcie sami:
Film wchodzi do polskich kin 20 listopada.
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" – zwiastun
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
" to prequel, którego akcja rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci
". Młody Haymitch Abernathy
(Zada
) zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji Głodowych Igrzysk w historii. Oderwany od rodziny, przyjaciół i ukochanej, trafia na arenę, gdzie każdy dzień może być jego ostatnim. Aby przetrwać, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale także z systemem, który od lat odbiera ludziom nadzieję.
Za kamerą "Wschodu słońca w dniu dożynek
" stanął Francis Lawrence
, który wyreżyserował niemal wszystkie poprzednie części cyklu. Scenariusz napisali Billy Ray
i Michael Lesslie
. W obsadzie znaleźli się: Joseph Zada
, Ralph Fiennes
, Elle Fanning
, Jesse Plemons
, Kieran Culkin
, Maya Hawke
, Glenn Close
, Mckenna Grace
oraz Lili Taylor
. W epizodycznej roli pojawi się także Jennifer Lawrence
powracająca jako Katniss Everdeen
.