OpenAI inwestuje w media. Przejmuje internetowy program TBPN

Do sieci trafiły wieści, że OpenAI przejmuje internetowy program TBPN, tym samym rozwijając swoją obecność w sektorze rozrywki i mediów. Informację ogłosiła Fidji Simo, szefowa działu produktów firmy kierowanej przez Sama Altmana.

Czym jest TBPN?




TBPN to podcastowy format określany jako połączenie "SportsCenter i LinkedIna" - codzienny program na żywo, w którym komentowane są najważniejsze wydarzenia ze świata biznesu i technologii, a także prowadzone rozmowy z liderami branży. Wśród gości show pojawiali się m.in. Mark Zuckerberg, Sam Altman oraz James Cameron.

Podcast prowadzą Jordi Hays i John Coogan. Format zadebiutował w 2024 roku, a od stycznia 2025 nadawany jest codziennie na żywo za pośrednictwem platform takich jak YouTube i X, a także w formie audio.

Jak podkreśliła Simo, TBPN stworzyło przestrzeń do bieżącej dyskusji o sztucznej inteligencji i jej wpływie na twórców oraz użytkowników technologii. Zamiast budować podobny format od podstaw, OpenAI zdecydowało się wesprzeć istniejący projekt i pomóc mu się rozwijać.

Program ma teraz funkcjonować w strukturach OpenAI, a jego twórcy będą raportować do dyrektora ds. globalnych relacji, Chrisa Lehane’a. Twórcy TBPN zaznaczają, że po roku relacjonowania branży technologicznej chcą przejść od komentowania do realnego wpływania na sposób, w jaki AI jest rozumiane i wykorzystywane na świecie.

