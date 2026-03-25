OpenAI rezygnuje z Sory. Co na to Disney? Przeczytaj oświadczenie

Variety
autor: Cheng Xin
Jakiś czas temu informowaliśmy o współpracy Disneya z OpenAI (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Tym większym zaskoczeniem jest nieoczekiwana decyzja technologicznego giganta o wyłączeniu Sory – oprogramowania pozwalającego generować m.in. realistyczne wideo.

OpenAI żegna Sorę


Informacja o wyłączeniu Sory zaskoczyła użytkowników aplikacji we wtorek. W krótkim oświadczeniu udostępnionym przez OpenAI czytamy:


Żegnamy Sorę. Chcemy podziękować każdemu, kto używał Sory, by tworzyć, udostępniać treści i budować wokół nich społeczność. To, co robiliście z Sorą, ma znaczenie, a my zdajemy sobie sprawę, że ta wiadomość spotka się z waszym rozczarowaniem.


Przypomnijmy: na mocy trzyletniej umowy opiewającej na miliard dolarów użytkownicy Sory mieli dostać możliwość wykorzystywania postaci z katalogu Disneya (m.in. Myszki Miki, bohaterów "Krainy lodu", "Gwiezdnych wojen" i innych hitów) w swoich filmikach.

Reprezentanci Disneya odpowiedzieli swoim oświadczeniem:

W obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, szanujemy decyzję OpenAI o wycofaniu się z branży generowania wideo i priorytetyzacji innych obszarów. Doceniamy konstruktywną współpracę między naszymi zespołami oraz to, czego się dzięki niej nauczyliśmy. Zamierzamy kontynuować współpracę z platformami AI, aby znaleźć nowe drogi do fanów, a jednocześnie w odpowiedzialny sposób, z poszanowaniem własności intelektualnej i praw twórców, będziemy wdrażać nowe technologie.

Choć Sora cieszyła się ogromną popularnością, nie brakowało też krytyków. Zwracali oni uwagę, że oprogramowanie może być wykorzystywane w celach przestępczych lub do manipulowania opinią publiczną. Żądali też, aby generowane za pomocą aplikacji wideo, które zalewa media społecznościowe, było wyraźnie oznaczane jako wytwór AI. 

