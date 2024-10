Operator nie mógł na to patrzeć. Andrew Garfield wspomina scenę seksu z filmu "Sztuka pięknego życia"

Garfield i Pugh w intymnej scenie seksu

Zwiastun filmu "Sztuka pięknego życia"

Nagły wypadek samochodowy splata losy Almut ( Florence Pugh ) i Tobiasa ( Andrew Garfield ), odmieniając je na zawsze. Od momentu, kiedy wspólnie trafiają na pogotowie, zaczyna w nich kiełkować silna więź, która z biegiem czasu przeradza się w głębokie uczucie. Poprzez migawki ich wzajemnego zauroczenia, budowania domu i stawania się rodziną – nieoczekiwanie wychodzi na jaw prawda o zdrowiu Almut, która może zachwiać fundamentem tego co stworzyli. Paradoksalnie, motywuje to parę do realizacji marzeń i uczy cenić każdą chwilę z niekonwencjonalnej drogi, jaką obrało ich życie. Oto trwająca dekadę, utkana z subtelnych momentów bliskości, głęboko wzruszająca, a czasami nieoczekiwanie zabawna, piękna historia miłosna.W filmie jest kilka scen erotycznych. Kręcenie jednej z nich tak wspomina Garfield Sztuka pięknego życia " miało swoją światową premierę na festiwalu w Toronto. Za reżyserię odpowiadał John Crowley , zdobywca BAFTA za film " Brooklyn ".