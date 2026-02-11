Orły 2026: "Dom dobry" z rekordem nominacji, Iga Lis i Emi Buchwald odkryciem roku?

Wszyscy żyją zbliżającą się galą rozdania Oscarów, a tymczasem ogłoszono nominacje do tegorocznych Orłów – Polskich Nagród Filmowych. Zwycięzców poznamy za niespełna miesiąc – już 9 marca 2026 roku. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Orły 2026: kto zawalczy o polskie Oscary?
Walka o Orły w najważniejszych kategoriach – najlepszy film, reżyseria, scenariusz, aktorka i aktor pierwszoplanowi – rozegra się między trzema filmami: "Bratem
" Macieja Sobieszczańskiego
, "Domem dobrym
" Wojciecha Smarzowskiego
i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Emi Buchwald
. Najwięcej nominacji – bo aż 13 w 12 kategoriach – zdobył "Dom dobry
". Po 10 nominacji zdobyły "Brat
" (w 9 kategoriach), "Franz Kafka
" Agnieszki Holland
i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
".
Pełną listę nominacji znajdziecie poniżej: Najlepszy film
"Brat
"
"Dom dobry
"
"Franz Kafka
"
"Ministranci
"
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Najlepsza reżyseria Maciej Sobieszczański
– "Brat
" Wojciech Smarzowski
– "Dom dobry
" Agnieszka Holland
– "Franz Kafka
" Piotr Domalewski
– "Ministranci
" Emi Buchwald
– "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Najlepszy scenariusz Maciej Sobieszczański
, Grzegorz Puda
– "Brat
" Wojciech Smarzowski
– "Dom dobry
" Marek Epstein
– "Franz Kafka
" Piotr Domalewski
– "Ministranci
"
Karol Marczak, Emi Buchwald
– "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Najlepsza główna rola kobieca Agnieszka Grochowska
– "Brat
" Agata Turkot
– "Dom dobry
" Izabella Dudziak
– "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Matylda Giegżno
– "Światloczuła
" Izabela Kuna
– "Teściowie 3
" Najlepsza główna rola męska Filip Wiłkomirski
– "Brat
" Eryk Kulm
– "Chopin, Chopin!
" Tomasz Schuchardt
– "Dom dobry
" Idan Weiss
– "Franz Kafka
" Bartłomiej Deklewa
– "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Najlepsza drugoplanowa rola kobieca Karolina Gruszka
– "Chopin, Chopin!
" Agata Kulesza
– "Dom dobry
" Maria Sobocińska
– "Dom dobry
" Sandra Korzeniak
– "Franz Kafka
" Karolina Rzepa
– "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Najlepsza drugoplanowa rola męska Julian Świerzewski
– "Brat
" Jacek Braciak
– "Brat
" Andrzej Konopka
" – "Dom dobry
" Andrzej Konopka
– "LARP. Miłość, trolle i inne questy
" Sławomir Orzechowski
– "Ministranci
" Najlepsze zdjęcia Jolanta Dylewska
– "Brat
" Michał Sobociński
– "Chopin, Chopin!
" Tomasz Naumiuk
– "Franz Kafka
" Piotr Sobociński jr
– "Ministranci
" Arkadiusz Tomiak
– "Pani od polskiego
" Najlepszy montaż Piotr Wójcik
, Bartłomiej Piasek
– "Chopin, Chopin!
" Krzysztof Komander
– "Dom dobry" Pavel Hrdlička
– "Franz Kafka
" Agnieszka Glińska
– "Ministranci
" Anna Łuka
– "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Rafał Listopad
– "Pociągi
" Najlepsza muzyka Antoni Komasa-Łazarkiewicz
– "Brat
" Mikołaj Trzaska
– "Dom dobry
" Joaquin Garcia
– "Dziecko z pyłu
" Mary Komasa
, Antoni Komasa-Łazarkiewicz
– "Franz Kafka
" Michał Lorenc
– "Mensch
" Wojciech Urbański
– "Ministranci
" Katarzyna Gawlik
– "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Marcin Lenarczyk
– "Sny pełne dymu
" Daniel Bloom
– "Zamach na papieża
" Najlepsza scenografia Katarzyna Sobańska
, Marcel Sławiński
– "Chopin, Chopin!" Joanna Macha
– "Dom dobry
" Henrich Boraros
– "Franz Kafka
" Wojciech Żogała
– "Pani od polskiego
" Wojciech Żogała
– "Zamach na papieża
" Najlepsze kostiumy Magdalena Biedrzycka
, Justyna Stolarz
– "Chopin, Chopin!
" Michaela Hořejší
– "Franz Kafka
" Wiola Uliasz
– "LARP. Miłość, trolle i inne questy
" Dorota Roqueplo
– "Sanatorium pod Klepsydrą według braci Quay
" Małgorzata Moskwa-Braszka
– "Zamach na papieża
" Najlepsza charakteryzacja
Anne Catherine Sauerberg – "Brzydka siostra
"
Dariusz Krysiak – "Chopin, Chopin!
"
Liliana Gałązka – "Dom dobry
"
Magdalena Tarka – "LARP. Miłość, trolle i inne questy
"
Agnieszka Hodowana – "Zamach na papieża
"
Agnieszka Jońca – "Życie dla początkujących
" Najlepszy dźwięk Marcin Matlak
, Marcin Kasiński
, Filip Krzemień
– "Chopin, Chopin!
" Radosław Ochnio
– "Dom dobry
" Jerzy Murawski
, Wojciech Mielimąka
– "Ministranci
"
Aleksandra Landsman – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Krzysztof Jastrząb
– "Pani od polskiego
" Odkrycie roku Iga Lis
– reżyseria filmu "Bałtyk
" Filip Wiłkomirski
– aktor ("Brat
") Kordian Kądziela
– reżyseria filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy
" Tobiasz Wajda
– aktor ("Ministranci
") Emi Buchwald
– reżyseria filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Najlepszy film dokumentalny
"Dziecko z pyłu
", reż. Weronika Mliczewska
"Gość
", reż. Zvika Gregory Portnoy
, Zuzanna Solakiewicz
"Listy z Wilczej
", reż. Arjun Talwar
"Pociągi
", reż. Maciej Drygas
"Silver
", reż. Natalia Koniarz Najlepszy filmowy serial fabularny
"1670
" – sezon 2
"Breslau
"
"Czarna śmierć
"
"Heweliusz
"
"Przesmyk
" Najlepszy film europejski
"Bogini Partenope
", reż. Paolo Sorrentino
"Bugonia
", reż. Yórgos Lánthimos
"Flow
", reż. Gints Zilbalodis
"Nasienie świętej figi
", reż. Mohammad Rasoulof
"Sirât
", reż. Oliver Laxe
Zobacz zwiastun filmu "Dom dobry"
Budzący kontrowersje "Dom dobry
" zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Gdyni. Przypominamy jego zwiastun: