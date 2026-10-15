Oryginalne głosy i historie, które mają znaczenie – sekcja konkursowa na 20. Pięciu Smakach

Program sekcji konkursowej:

Wybór tytułów do sekcji Nowe Kino Azji to zawsze wyjątkowe i odpowiedzialne zadanie, zwieńczenie miesięcy poszukiwań i setek godzin spędzonych na oglądaniu filmów z najważniejszych światowych festiwali. Ostatecznie powstaje zestaw dzieł zdolnych debiutantów i twórców, którzy nie są jeszcze szeroko znani na świecie, ale już wyróżniają się odważnym spojrzeniem i indywidualnym stylem. Filmy sekcji tworzą spójny wielogłos, w autentyczny sposób mówiący o społecznych, politycznych czy kulturowych problemach krajów azjatyckich, jednocześnie dowodząc, że kino ma się tam dobrze – nieustannie ewoluuje i służy opowiadaniu ważnych lokalnych historii.W tym roku do Nowego Kina Azji weszło dziesięć filmów, dziesięć znakomitych opowieści z wielu krajów – od regularnie pojawiających się w konkursie Japonii, Korei Południowej i Hongkongu, po rzadziej reprezentowane Sri Lankę, Bangladesz czy Kambodżę. Nie mamy wątpliwości, że o twórcach tych filmów świat usłyszy jeszcze wielokrotnie, a ich historie zostaną z Wami na dłużej.Najlepsze filmy festiwalu wybierze tradycyjnie People’s Jury, dziewięcioro pasjonatów kina azjatyckiego z całej Europy. Laureat Grand Prix otrzyma też nagrodę pieniężną w wysokości 25 000 PLN, ufundowaną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.Szare przedmieścia, codzienny marazm, niewiele się dzieje. Trójka szkolnych outsiderów, Yong-gi, Ji-sook i Dum-bo, robi, co może, żeby przetrwać w rzeczywistości, w której dorośli są prawie nieobecni. Kiedy w klasie pojawi się nowy uczeń, Woo-joo, judoka z kadry narodowej z tysiącami followersów na Instagramie, ich relacja ulegnie gwałtownym zmianom. Na wierzch wyjdą emocje, prowokujące zazdrość i chęć zemsty. Debiut Hana w szczery, surowy sposób opisuje świat, w którym można kogoś zniszczyć jednym trafnym postem w necie.Wiadomość o śmierci ojca zmusza Nisay, młodą aktorkę z Nowego Jorku, do powrotu do rodzinnej Kambodży. Na miejscu spotyka Thidę, z którą niegdyś łączyło ją głębokie uczucie. Mimo upływu lat tłumione emocje powracają ze zdwojoną siłą. Gdy granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać, kobiety muszą stanąć oko w oko z bolesną rzeczywistością i z perspektywą nieuchronnego ponownego rozstania. Debiut i zarazem ostatni film zmarłej tragicznie w tym roku dwudziestotrzyletniej chińskiej reżyserki.Historia Adama i Ewy z Bangladeszu. Mejbaur Rahman Sumon zabiera widzów do świata, w którym mit i rzeczywistość funkcjonują równolegle, a człowiek i natura tworzą symbiotyczną relację. "Skwar" opowiada o pierwotnie dzikiej, wolnej od krępujących norm obyczajowych kobiecie, która za wolność płaci ostracyzmem społecznym. A także o trudnej miłości, pożądaniu i życiu na własnych zasadach. Reżyser stworzył film alegoryczny, przepełniony symbolami i zmysłowy, dosłownie przenoszący widza na bangladeską wieś, a może do rajskiego ogrodu?Bishnu wraca z Delhi do rodzinnego, położonego u stóp Himalajów Sikkimu, do domu pełnego kobiet. Przywozi ze sobą wielkomiejski bunt wobec patriarchalnych norm, które na prowincji mają się dobrze. Tu kobieta powinna być jak pierożek momo – o pięknym kształcie i ułożonym wnętrzu. Bishnu chce przerwać wielopokoleniowy pochód tych, które z pokorą podporządkowywały się tradycji i żyły w przekonaniu, że narodziny dziewczynki to efekt klątwy. W swoim debiucie Tribeny Rai pokazuje męski świat, w którym kobiety negocjują granice własnej wolności i niezależności."Riverstone"reż. Lalith Rathnayake, Sri Lanka 2025, 119’Trzech policjantów eskortuje więźnia przez górzysty region Sri Lanki. Rutynowa misja z każdym kilometrem nabiera ciężaru – to droga, która zmienia wszystko i która nie zmienia niczego. Zadanie zostaje wykonane, ale trzej policjanci wiozący więźnia na pozasądową egzekucję nie wrócą z tej misji tacy sami. Bo choć wykonają rozkaz, gdzieś w głębi ich serc rodzi się niezgoda na kontynuowanie samsary – kołowrotu zła i idącego za nim cierpienia. "Rivestone" to film drogi, który przypomina medytację nad sensem, przemocą i prawem karmana.Wioska w dolinie Bujang na pograniczu Malezji i Tajlandii, koniec lat 90. Wdowa Hong Im samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Za dnia zajmuje się uprawą ryżu i opieką nad bawołem, po zmroku zaś jako znachorka pomaga sąsiadom mierzyć się z tajemniczymi chorobami i złymi mocami. Gdy lokalnej społeczności zaczyna grozić utrata odziedziczonych po przodkach ziem, Hong Im wykorzystuje dawne kontakty w walce z nieugiętą biurokracją. W cieniu żałoby i narastających konfliktów granicznych szamanka musi stawić czoła powracającym duchom przeszłości.Po latach starań Jing i Wai witają na świecie upragnioną córeczkę. Jednak pierwsze miesiące życia z noworodkiem okazują się cięższe, niż Jing mogła przypuszczać. Nieprzespane noce, nieustanne karmienie i wypadające garściami włosy to zaledwie ułamek wyzwań macierzyństwa, o kulturowej presji bycia idealną matką nie wspominając. Przytłoczona próbami powrotu do pracy zawodowej, ciągłą ingerencją tradycyjnej teściowej i biernością ze strony męża, Jing staje przed trudnym pytaniem o granicę między matczynym oddaniem, a całkowitym zatraceniem samej siebie.Yuta opuszcza Tokio i jedzie do niewielkiego miasta na Kyushu, by pomóc teściowi, fotografowi prowadzącemu tradycyjne studio, który dochodzi do siebie po wypadku. Zostaje tam na dłużej, z dala od żony i córki, dopasowując się do rytmu lokalnego życia. Z rodziną kontaktuje się poprzez zdjęcia i krótkie nagrania przesyłane smartfonem, tworzące osobliwą mozaikę codzienności i tęsknoty. "Memorizu" to subtelna medytacja nad rolą pamięci i fotografii, pokazująca, jak obrazy mogą zatrzymywać upływ czasu, zanim tu i teraz bezpowrotnie zamieni się we wspomnienia.Ninh pracuje jako mechanik – instaluje mierniki decybeli w przestrzeniach publicznych i prywatnych. Kiedy urządzenia wskazują zanieczyszczenie hałasem, uważniej przygląda się tym momentom, w których cisza może naprawdę wybrzmieć. Przypomina mu to o przerwanych relacjach w jego rodzinie: o tęsknocie za byłą żoną i dziećmi, milczeniu między rodzicami. Poetycka dźwiękowa opowieść Lê Bảo jest podróżą śladem utraconych połączeń i niewypowiedzianych słów, osobista i melancholijna, odsłania delikatność głęboko skrytą w ludzkich tajemnicach.Gdy wielki słoneczny łucznik Hou Yi, który wyruszył, by ocalić gasnące Słońce, znika podczas swojej misji, śladem ukochanego podąża wróżka Chang Er. Umierając z tęsknoty, jest gotowa dotrzeć na ciemną stronę Księżyca, by go uratować. Film Nelsona Yeo, reżysera "Ja odchodzę, a ty śnisz" (2023), to postapokaliptyczna baśń łącząca chiński mit, poetykę science-fiction i wuxia – eklektyczna, pełna nieoczekiwanych rozwiązań i podszyta nostalgią za hongkońskim kinem lat 90. W roli boga miłości reżyser obsadził znanego z filmów Tsai Ming-lianga, Lee Kang-shenga.