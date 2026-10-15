Oryginalne głosy i historie, które mają znaczenie – sekcja konkursowa na 20. Pięciu Smakach

Dziesięć filmów, dziesięć wyjątkowych historii. Od pełnego dramatyzmu, a jednocześnie kontemplacyjnego lankijskiego filmu drogi, przez skomplikowaną codzienność nastoletnich Koreańczyków, których drogę od popularności do całkowitego ostracyzmu wyznacza jeden zatruty post wpuszczony do sieci, po eklektyczną wizualnie baśń z Singapuru z Lee Kang-shengiem w jednej z ról – Nowe Kino Azji jest sekcją, która pokazuje to, co najciekawsze we współczesnym kinie kontynentu. Ujawniamy kompletny program konkursu 20. edycji Pięciu Smaków!
Wybór tytułów do sekcji Nowe Kino Azji to zawsze wyjątkowe i odpowiedzialne zadanie, zwieńczenie miesięcy poszukiwań i setek godzin spędzonych na oglądaniu filmów z najważniejszych światowych festiwali. Ostatecznie powstaje zestaw dzieł zdolnych debiutantów i twórców, którzy nie są jeszcze szeroko znani na świecie, ale już wyróżniają się odważnym spojrzeniem i indywidualnym stylem. Filmy sekcji tworzą spójny wielogłos, w autentyczny sposób mówiący o społecznych, politycznych czy kulturowych problemach krajów azjatyckich, jednocześnie dowodząc, że kino ma się tam dobrze – nieustannie ewoluuje i służy opowiadaniu ważnych lokalnych historii.
W tym roku do Nowego Kina Azji weszło dziesięć filmów, dziesięć znakomitych opowieści z wielu krajów – od regularnie pojawiających się w konkursie Japonii, Korei Południowej i Hongkongu, po rzadziej reprezentowane Sri Lankę, Bangladesz czy Kambodżę. Nie mamy wątpliwości, że o twórcach tych filmów świat usłyszy jeszcze wielokrotnie, a ich historie zostaną z Wami na dłużej.
Najlepsze filmy festiwalu wybierze tradycyjnie People’s Jury, dziewięcioro pasjonatów kina azjatyckiego z całej Europy. Laureat Grand Prix otrzyma też nagrodę pieniężną w wysokości 25 000 PLN, ufundowaną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Program sekcji konkursowej: "Funky Freaky Freaks" / "Chung chung chung"
reż. Han Chang-lok, Korea Południowa 2025, 87'
Szare przedmieścia, codzienny marazm, niewiele się dzieje. Trójka szkolnych outsiderów, Yong-gi, Ji-sook i Dum-bo, robi, co może, żeby przetrwać w rzeczywistości, w której dorośli są prawie nieobecni. Kiedy w klasie pojawi się nowy uczeń, Woo-joo, judoka z kadry narodowej z tysiącami followersów na Instagramie, ich relacja ulegnie gwałtownym zmianom. Na wierzch wyjdą emocje, prowokujące zazdrość i chęć zemsty. Debiut Hana w szczery, surowy sposób opisuje świat, w którym można kogoś zniszczyć jednym trafnym postem w necie. "Szepty księżyca" / "Whisperings of the Moon"
reż. Lai Yuqing, Kambodża, Hongkong, Indonezja, Chiny, Indie 2025, 87’
Wiadomość o śmierci ojca zmusza Nisay, młodą aktorkę z Nowego Jorku, do powrotu do rodzinnej Kambodży. Na miejscu spotyka Thidę, z którą niegdyś łączyło ją głębokie uczucie. Mimo upływu lat tłumione emocje powracają ze zdwojoną siłą. Gdy granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać, kobiety muszą stanąć oko w oko z bolesną rzeczywistością i z perspektywą nieuchronnego ponownego rozstania. Debiut i zarazem ostatni film zmarłej tragicznie w tym roku dwudziestotrzyletniej chińskiej reżyserki.
"Skwar" / "Roid"
reż. Mejbaur Rahman Sumon, Bangladesz 2026, 127’
Historia Adama i Ewy z Bangladeszu. Mejbaur Rahman Sumon zabiera widzów do świata, w którym mit i rzeczywistość funkcjonują równolegle, a człowiek i natura tworzą symbiotyczną relację. "Skwar" opowiada o pierwotnie dzikiej, wolnej od krępujących norm obyczajowych kobiecie, która za wolność płaci ostracyzmem społecznym. A także o trudnej miłości, pożądaniu i życiu na własnych zasadach. Reżyser stworzył film alegoryczny, przepełniony symbolami i zmysłowy, dosłownie przenoszący widza na bangladeską wieś, a może do rajskiego ogrodu? "Kształt momo" / "Chhora Jesto"
reż. Tribeny Rai, Indie 2025, 114’
Bishnu wraca z Delhi do rodzinnego, położonego u stóp Himalajów Sikkimu, do domu pełnego kobiet. Przywozi ze sobą wielkomiejski bunt wobec patriarchalnych norm, które na prowincji mają się dobrze. Tu kobieta powinna być jak pierożek momo – o pięknym kształcie i ułożonym wnętrzu. Bishnu chce przerwać wielopokoleniowy pochód tych, które z pokorą podporządkowywały się tradycji i żyły w przekonaniu, że narodziny dziewczynki to efekt klątwy. W swoim debiucie Tribeny Rai pokazuje męski świat, w którym kobiety negocjują granice własnej wolności i niezależności.
"Riverstone"
reż. Lalith Rathnayake, Sri Lanka 2025, 119’
Trzech policjantów eskortuje więźnia przez górzysty region Sri Lanki. Rutynowa misja z każdym kilometrem nabiera ciężaru – to droga, która zmienia wszystko i która nie zmienia niczego. Zadanie zostaje wykonane, ale trzej policjanci wiozący więźnia na pozasądową egzekucję nie wrócą z tej misji tacy sami. Bo choć wykonają rozkaz, gdzieś w głębi ich serc rodzi się niezgoda na kontynuowanie samsary – kołowrotu zła i idącego za nim cierpienia. "Rivestone" to film drogi, który przypomina medytację nad sensem, przemocą i prawem karmana. "Matka Bhumi" / "Dì mǔ"
reż. Chong Keat Aun, Malezja, Hongkong, Włochy, Arabia Saudyjska 2025, 129’
Wioska w dolinie Bujang na pograniczu Malezji i Tajlandii, koniec lat 90. Wdowa Hong Im samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Za dnia zajmuje się uprawą ryżu i opieką nad bawołem, po zmroku zaś jako znachorka pomaga sąsiadom mierzyć się z tajemniczymi chorobami i złymi mocami. Gdy lokalnej społeczności zaczyna grozić utrata odziedziczonych po przodkach ziem, Hong Im wykorzystuje dawne kontakty w walce z nieugiętą biurokracją. W cieniu żałoby i narastających konfliktów granicznych szamanka musi stawić czoła powracającym duchom przeszłości. "Urywki z macierzyństwa" / "Fu duk bat"
reż. Oliver Chan Siu-kuen, Hongkong 2024, 112’
Po latach starań Jing i Wai witają na świecie upragnioną córeczkę. Jednak pierwsze miesiące życia z noworodkiem okazują się cięższe, niż Jing mogła przypuszczać. Nieprzespane noce, nieustanne karmienie i wypadające garściami włosy to zaledwie ułamek wyzwań macierzyństwa, o kulturowej presji bycia idealną matką nie wspominając. Przytłoczona próbami powrotu do pracy zawodowej, ciągłą ingerencją tradycyjnej teściowej i biernością ze strony męża, Jing staje przed trudnym pytaniem o granicę między matczynym oddaniem, a całkowitym zatraceniem samej siebie. "Memorizu"
reż. Miiku Sakanishi, Japonia 2026, 98’
Yuta opuszcza Tokio i jedzie do niewielkiego miasta na Kyushu, by pomóc teściowi, fotografowi prowadzącemu tradycyjne studio, który dochodzi do siebie po wypadku. Zostaje tam na dłużej, z dala od żony i córki, dopasowując się do rytmu lokalnego życia. Z rodziną kontaktuje się poprzez zdjęcia i krótkie nagrania przesyłane smartfonem, tworzące osobliwą mozaikę codzienności i tęsknoty. "Memorizu" to subtelna medytacja nad rolą pamięci i fotografii, pokazująca, jak obrazy mogą zatrzymywać upływ czasu, zanim tu i teraz bezpowrotnie zamieni się we wspomnienia. "Odsłuch" / "Thính Giác"
reż. Lê Bảo, Wietnam, Singapur, Norwegia, Francja, Indonezja, Arabia Saudyjska, Kambodża, Tajlandia, Tajwan 2026, 128’
Ninh pracuje jako mechanik – instaluje mierniki decybeli w przestrzeniach publicznych i prywatnych. Kiedy urządzenia wskazują zanieczyszczenie hałasem, uważniej przygląda się tym momentom, w których cisza może naprawdę wybrzmieć. Przypomina mu to o przerwanych relacjach w jego rodzinie: o tęsknocie za byłą żoną i dziećmi, milczeniu między rodzicami. Poetycka dźwiękowa opowieść Lê Bảo jest podróżą śladem utraconych połączeń i niewypowiedzianych słów, osobista i melancholijna, odsłania delikatność głęboko skrytą w ludzkich tajemnicach. "Dom na krańcu Księżyca" / "Míng yuè gòng cǐ shí"
reż. Nelson Yeo, Singapur, Tajwan, Niemcy, Indonezja 2026, 99’
Gdy wielki słoneczny łucznik Hou Yi, który wyruszył, by ocalić gasnące Słońce, znika podczas swojej misji, śladem ukochanego podąża wróżka Chang Er. Umierając z tęsknoty, jest gotowa dotrzeć na ciemną stronę Księżyca, by go uratować. Film Nelsona Yeo, reżysera "Ja odchodzę, a ty śnisz" (2023), to postapokaliptyczna baśń łącząca chiński mit, poetykę science-fiction i wuxia – eklektyczna, pełna nieoczekiwanych rozwiązań i podszyta nostalgią za hongkońskim kinem lat 90. W roli boga miłości reżyser obsadził znanego z filmów Tsai Ming-lianga, Lee Kang-shenga. 20. Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w Warszawie 10–17 listopada 2026 roku w kinach Muranów, Kinoteka oraz Kinomuzeum. Odsłona online potrwa do 6 grudnia.
Więcej informacji, pełny program i bilety: piecsmakow.pl.
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