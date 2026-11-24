Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła listę filmów, które mogą ubiegać się o Oscary w kategoriach: film międzynarodowy, pełnometrażowy film dokumentalny oraz pełnometrażowy film animowany. Ta ostatnia kategoria wzbudzała w ostatnich tygodniach najwięcej emocji. A wszystko za sprawą YouTubera Gossip Goblina.
Koniec walki "Gods Don't Give Gifts" o Oscara
Otóż Gossip Goblin
zrealizował film animowany "Gods Don't Give Gifts"
. Obraz w grudniu ma trafić do amerykańskich kin, by w ten sposób wyrobić oscarową normę. Jednak tytuł nie znalazł się na liście tytułów kwalifikujących się do rywalizacji. Dlaczego?
Komisja Akademii, która decydowała o tym, kto może walczyć o Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany, uznała, że "Gods Don't Give Gifts" nie spełnia definicji filmu animowanego
, jaka znajduje się w regulaminie 99. Oscarów. A wszystko przez fakt, że Zack London
(czyli Gossip Goblin) zrealizował film przy użyciu AI.
Edward Saatchi Getty Images © Bettman
, producent "Gods Don't Give Gifts
", zapowiedział, że Gossip Goblin
złożył odwołanie od decyzji Akademii. Przypomina przy tym przypadek filmu Richarda Linklatera
"Apollo 10 1/2: Kosmiczne dzieciństwo
", który cztery lata temu również został zdyskwalifikowany, ale po apelacji został dodany do listy filmów animowanych walczących o nominację (nominacji tej jednak nie wywalczył).
Najlepsza pełnometrażowa animacja nie jest jedyną kategorią, do której "Gods Don't Give Gifts
" został zgłoszony. Twórcy filmu chcieliby również nominacji za reżyserię, scenariusz adaptowany, efekty specjalne oraz dźwięk.
Zwiastun filmu "Gods Don't Give Gifts"
Na chwilę obecną na liście pełnometrażowych animacji
, które mogą ubiegać się o oscarową nominację, znajduje się 38 filmów.
O tytuł najlepszego filmu międzynarodowego ubiegają się 104 produkcje. Polskę reprezentuje "Ojczyzna". Z kolei na liście pełnometrażowych dokumentów znalazło się aż 190 filmów. Trzy z nich to polskie produkcje: "Bez końca", "Ślady" oraz "XI: Thou Shalt Not Be Indifferent".