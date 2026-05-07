Oscar Isaac i Netflix przygotowują nowy serial o Las Vegas

Po sukcesach "Frankensteina" Guillermo del Toro i drugiego sezonu "AwanturyOscar Isaac wraca do Netfliksa z nowym projektem. Aktor jest na finiszu negocjacji dotyczących głównej roli w nowym serialu osadzonym w świecie kasyn Las Vegas. 

Jak podaje Deadline, Isaac jest też o krok od podpisania z platformą dużej umowy producenckiej. 

Akcja serialu rozgrywa się we współczesnym Las Vegas – błyszczącym, brutalnym i pełnym bezwzględnej walki o wpływy. W centrum historii znajdzie się Robert "Bobby Red" Redman, grany przez Isaaca prezes najpopularniejszego hotelu-kasyna w mieście. Bohater będzie próbował utrzymać swoją pozycję i rozszerzyć wpływy, podejmując coraz bardziej ryzykowne decyzje.

Za niezatytułowany jak dotąd projekt odpowiadają Brian Koppelman i David Levien, czyli twórcy "Billions", a reżyserią dwóch pierwszych odcinków zajmie się JC Chandor.

Netflix zamówił już cały, ośmioodcinkowy sezon. 

Isaac nie ograniczy się tylko do roli aktora – będzie również producentem wykonawczym serialu. W ekipie producenckiej znaleźli się także Martin Scorsese.

To jednak dopiero początek współpracy Isaaca i Netfliksa. Według źródeł Isaac jest blisko podpisania nowego "first-look deal" ze streamerem, co oznacza, że platforma będzie miała pierwszeństwo do projektów filmowych i serialowych rozwijanych przez firmę produkcyjną Mad Gene, prowadzoną przez Isaaca.

Ostatnie miesiące były dla Isaaca wyjątkowo korzystne. Najpierw zebrał świetne recenzje za rolę doktora Frankensteina w nowej wersji klasycznej historii od Guillermo del Toro i otrzymał za nią nominację do Złotego Globu. Chwilę później pojawił się w drugim sezonie "Awantury" u boku Carey Mulligan, a serial również został bardzo dobrze przyjęty.

Aktualnie na rozpoczętym dziś Millennium Docs Against Gravity można natomiast oglądać nakręcony przez jego żonę Elvirę Lind dokument "Król Hamlet" o jego przygotowaniach do roli Hamleta w Public Theater w Nowym Jorku.

