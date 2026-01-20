Oscarowe Hity ponownie na wielkim ekranie Cinema City

Już 22 stycznia poznamy filmy nominowane do tegorocznych Oscarów. Tego samego dnia na ekrany kin Cinema City w całym kraju zaczną wracać największe oscarowe hity sprzed lat – m.in. "Joker", "Green Book", "Parasite", "Interstellar", "Dunkierka", "La La Land", "Wilk z Wall Street", "Wszystko wszędzie naraz", "Łowca jeleni" czy "Król Lew". Lista filmów będzie na bieżąco aktualizowana – w repertuarze pojawią się także wybrane produkcje nominowane do Oscarów w tym roku. Sprzedaż biletów na oscarowe seanse już wystartowała. Poza możliwością zakupu biletu na pojedynczy film, Cinema City wprowadza do swojej oferty również specjalny karnet, który umożliwia obejrzenie pięciu oscarowych filmów za jedyne 100 złotych. Akcja potrwa do 31 marca.
Zanim emocje związane z oscarową nocą sięgną zenitu, Cinema City zaprasza widzów do wspólnego wejścia w oscarowy klimat. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie arcydzieła światowej kinematografii, zobaczyć je w kinowej jakości obrazu i dźwięku i ponownie zanurzyć się w opowieściach, które na trwałe zapisały się w historii kina. Od 22 stycznia
w repertuarze Cinema City znajdą się takie filmy jak:
• "Joker"
– psychologiczny dramat w reżyserii Todda Phillipsa
, opowiadający o odrzuconym przez społeczeństwo komiku, który stopniowo staje się Jokerem. Film zdobył dwa Oscary – w tym dla najlepszego aktora - Joaquina Phoenixa
.
• "Green Book"
– film drogi oparty na prawdziwej historii przyjaźni pianisty Dona Shirleya i jego kierowcy. Główne role zagrali w nim Viggo Mortensen
i Mahershala Ali
. Film zdobył trzy Oscary, w tym za najlepszy film.
• "Parasite"
– południowokoreański thriller społeczny z elementami czarnej komedii, opowiadający o zderzeniu dwóch rodzin z różnych klas społecznych. Film zdobył cztery Oscary, w tym za najlepszy film – jako pierwszy film nieanglojęzyczny w historii.
• "Interstellar"
– epickie science fiction w reżyserii Christophera Nolana
, opowiadające o misji ratowania ludzkości poprzez podróże kosmiczne. W gwiazdorskiej obsadzie tej produkcji znaleźli się m.in. Matthew McConaughey
, Anne Hathaway
i Jessica Chastain
. Film zdobył Oscara za efekty specjalne.
• "Dunkierka"
– wojenny dramat historyczny Christophera Nolana
o ewakuacji alianckich żołnierzy z Dunkierki podczas II wojny światowej. Zagrali w niej m.in. Tom Hardy
, Mark Rylance
i Cillian Murphy.
Film zdobył trzy Oscary.
• "La La Land"
- musical o miłości i marzeniach w Hollywood. Główne role zagrali w nim Emma Stone
i Ryan Gosling
. Film zdobył sześć Oscarów.
• "Wilk z Wall Street"
- komedia kryminalna w reżyserii Martina Scorsesego, opowiadająca o chciwości i upadku maklera Jordana Belforta. W roli głównej Leonardo DiCaprio
, partneruje mu Jonah Hill
. Film nie zdobył Oscara, mimo aż pięciu nominacji.
• "Wszystko wszędzie naraz"
– surrealistyczny komediodramat o kobiecie wplątanej w multiwersum, który zdobył aż siedem Oscarów, w tym za najlepszy film.
• "Łowca jeleni"
- dramat wojenny o wpływie wojny w Wietnamie na życie amerykańskich przyjaciół. Wystąpili w nim m.in. Robert De Niro
, Christopher Walken
i Meryl Streep
. Film zdobył pięć Oscarów.
• "Król lew"
– ikoniczna, animowana produkcja Disneya o dorastaniu lwa Simby i walce o tron. W oryginalnej wersji głosów głównym postaciom użyczyli m.in. Matthew Broderick
i Jeremy Irons
. Film zdobył dwa Oscary.
Lista filmów prezentowanych w ramach akcji "Oscarowe Hity"
będzie aktualizowana na bieżąco. Szczegółowe informacje o repertuarze oraz możliwość zakupu biletów: www.cinema-city.pl/oscarowe-hity
Bilety na pojedyncze seanse można kupić stacjonarnie lub online. Natomiast karnety w cenie 100 zł
można kupić wyłącznie stacjonarnie we wszystkich kinach Cinema City, a realizować je będzie można zarówno w kasach, jak i online. Liczba karnetów jest ograniczona.
Akcja "Oscarowe Hity"
w Cinema City potrwa do 31 marca 2026.
Do zobaczenia w kinie!
