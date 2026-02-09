Oscary: Koniec pokazów nominowanych filmów. Akademia podjęła decyzję

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej podjęła decyzję, która zaskoczyła (i zirytowała) część jej członków. Jak informuje The Hollywood Reporter, organizacja odpowiedzialna za przyznawanie Oscarów nie będzie organizować kolejnych kinowych pokazów filmów nominowanych do nagród. Informacja znalazła się w styczniowym biuletynie rozesłanym do członków Akademii, ale szerzej zaczęto o niej mówić dopiero w ostatnich dniach, gdy pojawiły się próby zorganizowania protestu.
Skąd taka decyzja Akademii?
Getty Images © Nur Photos
Przez lata Akademia regularnie zapraszała swoich członków na organizowane w różnych miastach (m.in. w LA i w Nowym Jorku) pokazy tytułów walczących o Oscary
– zarówno przed ogłoszeniem nominacji, jak i po nim. Jednak frekwencja na tych wydarzeniach systematycznie spadała, zwłaszcza od momentu uruchomienia Academy Screening Room, czyli platformy streamingowej dostępnej wyłącznie dla członków. Według Akademii problem był szczególnie widoczny w przypadku pokazów organizowanych już po ogłoszeniu nominacji. Jak podano w oficjalnym komunikacie, w ciągu ostatnich dwóch lat na takich seansach pojawiało się średnio zaledwie pięciu członków, przy czym każdy pokaz generował koszty liczone w tysiącach dolarów. W efekcie zdecydowano się całkowicie z nich zrezygnować. Choć frekwencja na pokazach była niska, decyzja i tak wywołała kontrowersje sprzeciw części środowiska.
Członkowie przeciwni tej decyzji w rozmowie z The Hollywood Reporter zarzucają, że organizacja, która zachęca do przeżywania filmów w kinie, zmusza teraz swoich członków do nadrabiania nominowanych filmów w domu. Ich zdaniem produkcje o skali wizualnej "Frankensteina" czy "Avatara: Ognia i popiołu" nie powinny być oceniane na małym ekranie.
Akademia odpowiada jednak, że członkowie mieli wystarczająco dużo okazji, by zobaczyć te filmy w kinach przed ogłoszeniem nominacji, zarówno na oficjalnych pokazach Akademii, w regularnej dystrybucji, jak i na seansach organizowanych przez studia promujące swoich kandydatów do nagród. W liście skierowanym do Akademików organizacja podkreśla, że tylko w ostatnich miesiącach zorganizowała ponad 300 pokazów premierowych filmów kwalifikujących się do Oscarów, w tym wszystkich tytułów ze skróconych list w kategoriach międzynarodowych i krótkometrażowych.
"Frankenstein" - zwiastun jednego z nominowanych filmów