Oscary: Wszystkie remisy w historii nagród

Jednym z najbardziej zdumiewających momentów podczas tegorocznej Gali Oscarowej nastąpił w momencie ogłaszania przez Kumaila Nanjianiego zdobywców Oscara w kategorii najlepszym aktorski film krótkometrażowy. Jak się bowiem okazało, w tej kategorii był remis. I choć jest to wydarzenie rzadkie, to jednak miało już wcześniej miejsce w historii tych nagród.
Dwa razy więcej zwycięzców. Kiedy werdykt Akademii zaskakiwał.
Oscary 1932 - Najlepszy aktor (pierwszy remis)
Po raz pierwszy do remisu na Oscarach doszło bardzo wcześnie, bo już podczas piątej gali w 1932 roku. Choć technicznie wtedy nie był to remis. Akademia miała bowiem dziwny przepis, że jeśli różnica w głosach wynosi mniej niż trzy, to wtedy uznaje się obie osoby za zwycięzców.
Oscary 1950 - Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny (drugi remis)
Do pierwszego prawdziwego remisu doszło dopiero w 1950 roku. W kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny nominowane były cztery obrazy. Dwa z nich uznano za zwycięzców. Były to: "So Much for So Little" i "A Chance to Live".
Co ciekawe, były to dwa najkrótsze z nominowanych filmów.
Oscary 1969 - Najsłynniejszy remis w historii Oscarów: najlepsza aktorka pierwszoplanowa (trzeci remis)
Zdecydowanie najsłynniejszy remis w historii Oscarów miał miejsce w 1969 roku. Wtedy to legenda kina Katharine Hepburn otrzymała swojego trzeciego Oscara za rolę w filmie "Lew w zimie". Jednak Akademia uznała, że Oscara powinna dostać debiutująca w kinie Barbra Streisand za rolę w filmie "Zabawna dziewczyna".
Ten remis wywołał sporą burzę, bo jest prawie pewne, że do remisu doszło za sprawą głosu samej Streisand, która zapewne głosowała sama na siebie. Problem w tym, że Streisand nie powinna być członkinią Akademii. Ówczesny prezydent Gregory Peck wykorzystał swoją pozycję i włączył ją do grona głosujących członków Akademii, choć nie spełniała warunków regulaminowych.
Oscary 2026 - Najlepszy film krótkometrażowy (siódmy remis)
Podczas tegorocznej gali znów doszło do remisu. I znów jest to w kategorii najlepszy aktorski film krótkometrażowy. Tym samym kategoria ta przechodzi do historii Oscarów jako jedyna, w której do remisu doszło dwa razy.