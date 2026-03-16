Oscary: Wszystkie remisy w historii nagród

Jednym z najbardziej zdumiewających momentów podczas tegorocznej Gali Oscarowej nastąpił w momencie ogłaszania przez Kumaila Nanjianiego zdobywców Oscara w kategorii najlepszym aktorski film krótkometrażowy. Jak się bowiem okazało, w tej kategorii był remis. I choć jest to wydarzenie rzadkie, to jednak miało już wcześniej miejsce w historii tych nagród.

Oscary 1932 - Najlepszy aktor (pierwszy remis)

Po raz pierwszy do remisu na Oscarach doszło bardzo wcześnie, bo już podczas piątej gali w 1932 roku. Choć technicznie wtedy nie był to remis. Akademia miała bowiem dziwny przepis, że jeśli różnica w głosach wynosi mniej niż trzy, to wtedy uznaje się obie osoby za zwycięzców. 

I tak właśnie stało się w 1932 roku. Fredric March wygrał z przewagą jednego głosu, dlatego Oscara dostał też Wallace Beery.

Oscary 1950 - Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny (drugi remis)

Do pierwszego prawdziwego remisu doszło dopiero w 1950 roku. W kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny nominowane były cztery obrazy. Dwa z nich uznano za zwycięzców. Były to: "So Much for So Little" i "A Chance to Live".

Co ciekawe, były to dwa najkrótsze z nominowanych filmów.


Oscary 1969 - Najsłynniejszy remis w historii Oscarów: najlepsza aktorka pierwszoplanowa (trzeci remis)

Zdecydowanie najsłynniejszy remis w historii Oscarów miał miejsce w 1969 roku. Wtedy to legenda kina Katharine Hepburn otrzymała swojego trzeciego Oscara za rolę w filmie "Lew w zimie". Jednak Akademia uznała, że Oscara powinna dostać debiutująca w kinie Barbra Streisand za rolę w filmie "Zabawna dziewczyna".

Ten remis wywołał sporą burzę, bo jest prawie pewne, że do remisu doszło za sprawą głosu samej Streisand, która zapewne głosowała sama na siebie. Problem w tym, że Streisand nie powinna być członkinią Akademii. Ówczesny prezydent Gregory Peck wykorzystał swoją pozycję i włączył ją do grona głosujących członków Akademii, choć nie spełniała warunków regulaminowych.

Oscary 1987 - Najlepszy film dokumentalny (czwarty remis)

Po raz kolejny Akademia nie była w stanie wybrać jednego zwycięzcy w 1987 roku. Tym razem remis miał miejsce w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. 

O statuetkę walczyło pięć tytułów. Dwa z nich wygrały. Były to: "Artie Shaw: Czas jest wszystkim co masz" i "Down and Out in America".



Oscary 1995 - Najlepszy film krótkometrażowy (piąty remis)

Następny remis miał miejsce relatywnie szybko, bo zaledwie osiem lat po poprzednim takim przypadku. Tym razem dodatkowe statuetki powędrowały do twórców aktorskich filmów krótkometrażowych.

Zwycięzcami zostali: "Trevor" i "Franz Kafka's It's a Wonderful Life"



Oscary 2013 - Najlepszy montaż dźwięku (szósty remis)

Do tego roku ostatni raz, kiedy na Oscarach doszło do remisu, miał miejsce 13 lat temu. Wtedy to dodatkowe statuetki musiały zostać przygotowane dla montażystów dźwięku. 

Nagrodę w kategorii, która już nie istnieje, otrzymały filmy "Skyfall" i "Wróg numer jeden".



Oscary 2026 - Najlepszy film krótkometrażowy (siódmy remis)

Podczas tegorocznej gali znów doszło do remisu. I znów jest to w kategorii najlepszy aktorski film krótkometrażowy. Tym samym kategoria ta przechodzi do historii Oscarów jako jedyna, w której do remisu doszło dwa razy.

Zdumiony Kumail Nanjiani ogłosił, że zwycięzcami są filmy "Śpiewacy" i "Dwie osoby wymieniające się śliną"

Powiązane artykuły false

OSCARY 2026: Michael B. Jordan dziękuje czarnoskórym laureatom nagrody

Oscary 2026: Jaki rekord wyrównał Sean Penn swoją wygraną?

Oscary 2026: Robert Downey Jr., Chris Evans i stringi Chunninga Tatuma

Oscar dla Polaka! Kim jest reżyser Maciek Szczerbowski?

Autumn Durald Arkapaw pierwszą kobietą nagrodzoną Oscarem za zdjęcia

Gwiazda serialu "Firefly" zapowiada jego powrót. To będzie animacja

Gwiazdy komedii "Druhny" razem na gali. Dostały uwagi od DiCaprio i Skarsgårda