Oscary 2019: "Sobibór", koprodukcja z Polską, reprezentuje Rosję

Do 33 tytułów wzrosła lista pretendentów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Swoich kandydatów wystawiły właśnie Rosja i Paragwaj.Choć na polskiego kandydata do Oscara wciąż musimy czekać, to polski akcent w tegorocznej rywalizacji już mamy. Zapewniła go Rosja, która wystawiła do rywalizacji wyprodukowany we współpracy z Polską dramat z czasów II wojny światowejSamodzielnie Rosja walczy o Oscary od 27 lat. W tym czasie zdobyła jedną statuetkę i sześć nominacji. Jednak większość tych wyróżnień zapewnili Rosji dwaj reżyserzy: Nikita Michałkow (Oscar i 2 nominacje) oraz Andriej Zwiagincew (2 nominacje).Po raz trzeci o nagrodę amerykańskiej Akademii powalczy Paragwaj. Kraj ten postawił na obsypany na tegorocznym festiwalu w Berlinie film(m. in. Srebrny Niedźwiedź dla aktorki Any Brun i nagroda FIPRESCI).Poprzednie dwa filmy wystawione przez Paragwaj nie zyskały uznania Akademii i nie znalazły się nawet na skróconych listach do nominacji.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Austria:Belgia:Białoruś:Chorwacja:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Izrael:Japonia:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Niemcy:Norwegia:Rosja:Palestyna:Paragwaj:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Wielka Brytania: