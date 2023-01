Oscary 2023: Andrea Riseborough zostanie zniszczona?

Oscary 2023: Akademia sprawdzi, czy kampanie na rzecz nominowanych były prowadzone fair

Andrea Riseborough zaskoczyła świat zdobywając nominację do Oscara

Zwiastun filmu "To Leslie"

Teraz przyszła pora, by zdjąć rękawiczki i zacząć. Wygląda na to, że w tym roku. Ledwie kilka dni po ogłoszeniu nominacji. W piątek opublikowała specjalny komunikat.W przekazanym mediom komunikacie prasowym Akademia napisała:Jak widać, powyższy komunikat Akademii jest dość ogólny i enigmatyczny. Amerykańskie media nie mają jednak wątpliwości, co sprawiło, że organizatorzy Oscarów musieli go opublikować. ToAktorka została nominowana do Oscara za film " To Leslie ". I choć już w listopadzie otrzymała nominację do 38. Film Independent Spirit Awards (nazywanych "niezależnymi Oscarami"), jej obecność w walce o statuetkę Akademii uznano za wielką niespodziankę, wręczPowodem tego był fakt, że "To Leslie" praktycznie nikt nie widział w kinach. Zaczęło się więc szemranie na temat tego,. Pojawiły się mniej lub bardziej zawoalowane sugestie, że w czasie kampanii na rzecz Riseborough Bo kampania odbywała się oddolnie. Wyłożone prywatne pieniądze a nie studia czy firmy PR-owej, by zainteresować członków Akademii, by obejrzeli film na oscarowej platformie i jeśli im się spodoba przekonali swoich znajomych do jego obejrzenia. I tak się też stało. Jennifer Aniston zorganizowała na przykład u siebie w domu pokaz filmu. Wiele osób dzieliło się swoimi entuzjastycznymi opiniami w mediach społecznościowych (na przykład Kate Winslet , która pisała o Riseborough , że jest to najlepiej zagrana przez kobietę rola, jaką widziała w życiu).I wydaje się, że to właśniejest kością niezgody. Niektórzy, w tym także oficjalne konto Instagramowe filmu " To Leslie ", odwoływało się bowiem do opinii krytyka z "Chicago Sun-Times" Richarda Roepera, który umieścił obraz na piątym miejscu swojego rocznego zestawienia i w uzasadnieniu napisał:Zgodnie z wytycznymi Akademii prowadząc kampanię na rzecz konkretnej osoby