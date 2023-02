Oscary 2023 jak "Top Gun: Maverick". Zapowiedź ceremonii

Zapowiedź Oscarów 2023

Oscarowa ankieta Filmwebu: wybierzcie najlepszych

W swoim programie "Jimmy Kimmel Live!" zaprezentował. Klip wzorowany jest na scenie z największego kasowego przeboju amerykańskich kin ubiegłego roku. Zwiastun śmieje się z długości ceremonii i ubiegłorocznego skandalu Kimmelowi w promowaniu gali pomogli: Jon Hamm Charles Parnell oraz dziewięciokrotny gospodarz Oscarowej Gali Billy Crystal zawiera listę nominowanych we wszystkich kategoriach. Pod każdym tytułem/nazwiskiem znajduje się przycisk "głosuj" widoczny po najechaniu myszką. Kliknięcie go oznacza oddanie głosu. Głosować możecie w każdej kategorii.Tuż przed Oscarami podsumujemy wyniki, by przekonać się, na ile Wasz gust i intuicja zgodne są z wyborami Akademii.tegorocznych Oscarów jest film, który trafił do kin prawie rok temu - " Wszystko wszędzie naraz " z. Największymi rywalami komedii SF są " Na Zachodzie bez zmian " i " Duchy Inisherin ". Oba zdobyły po, jednak to niemiecki film ma realne szanse zdobyć więcej statuetek, ponieważ dwie nominacje dla " Duchów " przypadły w kategorii "najlepszy aktor drugoplanowy". Osiem szans na nagrodę ma " Elvis ", zaś " Fabelmanowie " - siedem.My oczywiście trzymamy kciuki za sukces dzieła Jerzego Skolimowskiego pt. " IO " nominowanego w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".