Oscary 2024: Znamy datę kolejnej gali

Oscary znów w marcu. Kiedy Gala Oscarowa?

Oscary 2023 dla "Wszystko wszędzie naraz"

W komunikacie zastrzeżona jednak, że daty te mogą zostać jeszcze zmienione.Akademia ustaliła, że w 2024 roku Oscary zostaną wręczone w drugą niedzielę marca. A to oznacza, żeZgłoszenia kandydatów do nominacji w głównych kategoriach będą przyjmowane do 15 listopada.Skrócone listy kandydatów do nominacji w wybranych kategoriach poznamy 21 grudnia.zostaną ogłoszone we wtorekTegoroczna edycja wręczenia Oscarów również odbyła się w drugą niedzielę marca. Data ta okazała się szczęśliwa dla filmu, który zdobył siedem statuetek, w tym najważniejszą.Dobrze poradził sobie także niemiecki dramat wojenny, który otrzymał cztery statuetki.W tym roku Oscary miały polski akcent. Jerzego Skolimowskiego zdobyło nominację w kategorii film międzynarodowy. Czy za rok również będziemy mieli komu trzymać kciuki?