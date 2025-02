Karla Sofía Gascon traci szansę na Oscara? Netflix nie będzie jej wspierał

Karla Sofía Gascon nie przyjedzie do USA promować "Emilię Pérez"

Getty Images © Matt Winkelmeyer



Dlaczego Netflix odciął się od Gascon?

Zwiastun filmu "Emilia Pérez"

Pierwotnie Netflix zaplanował dla Karli Sofíi Gascon mocno napakowanymi imprezami kalendarz na najbliższe dni.Aktorka powinna właśnie szykować się do lotu z Hiszpanii do Ameryki. Już w czwartek wraz z reżyserem i pozostałymi gwiazdami filmu miała wziąć udział w uroczystym przyjęciu organizowanym z okazji nagród AFI.W piątek miała wraz z pozostałymi gwiazdami promować film przy okazji gali nagród Critics Choice.W sobotę do obstawienia były gale nagród Gildii Reżyserów i Producentów. Gascon miała promować film swoją obecnością na ceremonii Gildii Producentów.Z kolei w niedzielę Gascon powinna pojawić się na ceremonii wręczenia nagród na festiwalu Santa Barbara, gdzie jest jedną z laureatek Nagrody Virtuoso.Jednak platforma Netflix postanowiła nie finansować jej podróży i udziału w tych wszystkich imprezach. A to oznacza, że aktorka będzie musiała teraz bez wsparcia platformy prowadzić swoją kampanię na rzecz zdobycia statuetki.Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Karla Sofía Gascon jest w natarciu. Zaatakowała nawet otoczenie swojej największej konkurentki Fernandy Torres twierdząc, że prowadzą oni czarny PR w stosunku do jej osoby.Ten konflikt szybko zszedł na dalszy plan, kiedy dziennikarka Sarah Hagi przypomniała czytelnikom stare wpisy Gascón z mediów społecznościowych. W swoich wpisach sprzed paru lat aktorka nie miarkowała słów i ostro wypowiadała się o islamie, chrześcijaństwie oraz samej gali oscarowej, którą nazywała "afrokoreańskim festiwalem" i "demonstracją BLM".Kiedy w mediach społecznościowych wybuchła burza, a słowa Gascon publikowały najważniejsze branżowe portale, aktorka postanowiła aktywnie bronić się. I to właśnie – jak twierdzi The Hollywood Reporter – ostatecznie stało za decyzją Netfliksa, by odciąć się od gwiazdy " Emilii Pérez ".Przedstawicielom platformy nie spodobało się bowiem to, jak Gascon się broni oraz to, że nie konsultowała z nimi swoich działań.