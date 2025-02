Oscary 2025: Wytypuj zwycięzców. Zmierz się z innymi użytkownikami w ankiecie Filmwebu!

Getty Images © Michael Buckner



Jak działa ankieta oscarowa?

Jak liczymy wyniki?

Getty Images © Carlo Allegri



Dlaczego warto wziąć udział?

Oscary 2025: Faworyci i zaskoczenia. Komentujemy nominacje

. W zabawie nie tylko przekonacie się, czy macie dobrą intuicję, ale też będziecie mogli zmierzyć się z innymi użytkownikami Filmwebu, porównując z nimi swoje wyniki. O Waszym sukcesie zdecyduje zarówno trafność wyboru, jak i czas, kiedy zagłosujecie.Weź udział w ankieciePoniżej przedstawiamy Wam zasady udziału w ankiecie. Sprawdźcie je, by przekonać się, jak zająć jak najwyższe miejsce w rankingu!Więcej o tegorocznych nominacjach przeczytacie: Ankieta jest już dostępna TUTAJ . Zalogujcie się na swoje konto na Filmwebie, aby oddać głosy.– Głos można oddać w każdej kategorii oscarowej.– Im więcej kategorii wypełnicie, tym większe szanse na osiągnięcie dobrego wyniku.– Swoje typy można zmieniać do chwili zamknięcia głosowania.: Głosowanie zamykamy na kilka godzin przed startem gali oscarowej. Pamiętajcie, że liczy się czas oddania ostatniego głosu!Po zakończeniu gali i ogłoszeniu zwycięzców w poszczególnych kategoriach Wasze typy zostaną porównane z rzeczywistymi wynikami. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym wyższe miejsce w rankingu.W przypadku remisu o miejscu w rankingu decyduje czas oddania ostatniego głosu. Osoba, która zakończyła swoje typowanie wcześniej, będzie wyżej w zestawieniu. Ważne jest więc nie tylko trafne typowanie, ale także odpowiednie wyczucie chwili!: Edytowanie głosów nadpisuje datę oddania ostatniego głosu, więc warto najpierw dobrze przemyśleć swoje wybory. Ale też nie odkładajcie głosowania na ostatnią chwilę!Weź udział w ankieciePo zakończeniu gali będziecie mogli sprawdzić swój wynik na stronie "Oscary 2025". Dodatkowo stworzyliśmy możliwość łatwego udostępnienia wyniku w mediach społecznościowych. Pochwalcie się znajomym, ile kategorii udało Wam się poprawnie wytypować i kto wie – może zaprosicie ich do wspólnej zabawy w przyszłym roku!: Porównaj swoje typy z innymi fanami kina.: Weź udział w oscarowej gorączce i sprawdź swoją filmową intuicję.: Możesz pokazać znajomym, jak dobrze znasz się na kinie!Nie czekajcie! Przygotujcie się już teraz, odwiedzając naszą nową stronę nagród, gdzie znajdziecie wszystko, co potrzebne do oscarowych typowań: informacje o nominowanych, ich ocenach oraz o tym, gdzie można obejrzeć oscarowe filmy. Niech wygra najlepszy kinoman!Weź udział w ankiecieKto jest faworytem rozdania? Czy zaskoczyła nas Akademia? Julia Taczanowska i Łukasz Muszyński komentują tegoroczne oscarowe nominacje.