Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2026: Pełna lista nominacji. "Grzesznicy" z rekordem, Polacy z szansami na zwycięstwo
Festiwale i nagrody / Filmy

Oscary 2026: Pełna lista nominacji. "Grzesznicy" z rekordem, Polacy z szansami na zwycięstwo

Oscars.org / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2026%3A+%22Grzesznicy%22+z+rekordem+nominacji.+Ma%C5%82gosia+Turza%C5%84ska+walczy+o+statuetk%C4%99+za+kostiumy-164846
Oscary 2026: Pełna lista nominacji. &quot;Grzesznicy&quot; z rekordem, Polacy z szansami na zwycięstwo
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
Oscarowy wyścig czas zacząć. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła nominacje. Gala, podczas której poznamy zwycięzców, odbędzie się 15 marca 2026 roku. Gospodarzem imprezy będzie Conan O'Brien.           



TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY NA SWOJE TYPY MOŻECIE ODDAĆ KLIKAJĄC TUTAJ

GettyImages-1383710439.jpg Getty Images © Stefanie Keenan

Małgosia Turzańska 

Oscary 2026: "Grzesznicy" z rekordem nominacji


Powody do świętowania mają twórcy "Grzeszników" – dzieło Ryana Cooglera ma szansę na aż 16 statuetek, w tym w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz, najlepszy aktor pierwszoplanowy. Nie zabrakło polskich akcentów. O Oscara w kategorii najlepsze kostiumy zawalczy Małgosia Turzańska, która pracowała przy "Hamnecie" w reżyserii Chloé Zhao. Z kolei w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany nominowano "The Girl Who Cried Pearls", którego współreżyserem jest Maciek Szczerbowski.

Przypominamy nasz wywiad z Małgosią Turzańską: 



Pełną listę nominacji znajdziecie poniżej. Przypominamy też wideo, w którym Danielle Brooks i Lewis Pullman ogłaszają listę pretendentów do tegorocznych nagród: 

Najlepsza charakteryzacja i fryzury


"Frankenstein"
"Kokuho"
"Grzesznicy"
"Smashing Machine"
"Brzydka siostra"

Najlepsza muzyka oryginalna


"Bugonia"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Jedna bitwa po drugiej "
"Grzesznicy"

Najlepszy animowany film krótkometrażowy


"Butterfly"
"Forevergreen"
"The Girl Who Cried Pearls"
"Plan emerytalny"
"The Three Sisters"

Najlepszy casting


"Hamnet"
"Wielki Marty"
"Jedna bitwa po drugiej
"Tajny agent"
"Grzesznicy"
 

Najlepszy scenariusz adaptowany


Will Tracy – "Bugonia"
Guillermo del Toro – "Frankenstein"
Chloé Zhao, Maggie O'Farrell – "Hamnet"
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"
Clint Bentley, Greg Kwedar – "Sny o pociągach"

Najlepszy scenariusz oryginalny


Robert Kaplow – "Blue Moon"
Jafar Panahi – "To był zwykły przypadek"
Josh Safdie, Ronald Bronstein – "Wielki Marty"
Joachim Trier, Eskil Vogt – "Wartość sentymentalna"
Ryan Coogler – "Grzesznicy"

Najlepsza aktorka drugoplanowa


Elle Fanning – "Wartość sentymentalna"
Inga Ibsdotter Lilleaas – "Wartość sentymentalna"
Amy Madigan – "Zniknięcia"
Wunmi Mosaku – "Grzesznicy"
Teyana Taylor – "Jedna bitwa po drugiej

Najlepszy aktor drugoplanowy


Benicio del Toro – "Jedna bitwa po drugiej"
Jacob Elordi – "Frankenstein"
Delroy Lindo – "Grzesznicy
Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej"
Stellan Skarsgard – "Wartość sentymentalna"

Najlepsze kostiumy


Deborah Lynn Scott – "Avatar: Ogień i popiół"
Kate Hawley – "Frankenstein"
Małgosia Turzańska – "Hamnet"
Miyako Bellizzi – "Wielki Marty"
Ruth E. Carter – "Grzesznicy"

Najlepsza piosenka


"Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless"
"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"
"I Lied to You" z filmu "Grzesznicy"
"Sweet Dreams of Joy" z filmu "Viva Verdi!"
"Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"

Najlepszy dokument długometrażowy

 
"Prawo Alabamy", reż. Andrew Jarecki, Charlotte Kaufman
"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle", reż. Ryan White
"Cięcie skał", reż. Mohammad Reza Eyni, Sara Khaki
"Pan Nikt kontra Putin", reż. David Borenstein, Pavel Talankin
"Idealna sąsiadka", reż. Geeta Gandbhir

Najlepszy dokument krótkometrażowy


"Wszystkie puste pokoje", reż. Joshua Seftel
"Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda", reż. Brent Renaud, Craig Renaud
"Children No More: Were and Are Gone", reż. Hilla Medalia
"Diabeł ma zajęcie", reż. Geeta Gandbhir
"Perfectly a Strangeness", reż. Alison McAlpine

Najlepszy film międzynarodowy


"Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho
"To był zwykły przypadek", reż. Jafar Panahi
"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier
"Sirât", reż. Oliver Laxe
"Głos Hind Rajab", reż. Kaouther Ben Hania

Najlepsza animacja długometrażowa


"Arco", reż. Ugo Bienvenu
"Elio", reż. Adrian Molina, Madeline Sharafian
"K-popowe łowczynie demonów", reż. Chris Appelhans, Maggie Kang
"Mała Amelia", reż. Maïlys Vallade, Liane-Cho Han Jin Kuang
"Zwierzogród 2", reż. Jared Bush, Byron Howard

Najlepsza scenografia


Tamara Deverell – "Frankenstein"
Fiona Crombie – "Hamnet"
Jack Fisk – "Wielki Marty"
Florencia Martin – "Jedna bitwa po drugiej"
Hannah Beachler – "Grzesznicy"

Najlepszy montaż


Stephen Mirrione – "F1:Film"
Ronald Bronstein, Josh Safdie – "Wielki Marty"
Andy Jurgensen – "Jedna bitwa po drugiej"
Olivier Bugge Coutté – "Wartość sentymentalna"
Michael P. Shawver – "Grzesznicy"

Najlepszy dźwięk

 
"F1:Film"
"Frankenstein"
"Jedna bitwa po drugiej
"Grzesznicy"
"Sirât"

Najlepsze efekty specjalne


"Avatar: Ogień i popiół"
"F1"
"Jurassic World: Odrodzenie"
"Zaginiony autokar"
"Grzesznicy"

Najlepsze zdjęcia


"Frankenstein"
"Wielki Marty"
"Jedna bitwa po drugiej
"Grzesznicy"
"Sny o pociągach"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy


Timothée Chalamet – "Wielki Marty"
Leonardo DiCaprio – "Jedna bitwa po drugiej"
Ethan Hawke – "Blue Moon"
Michael B. Jordan – "Grzesznicy"
Wagner Moura – "Tajny agent"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa


Jessie Buckley – "Hamnet"
Rose Byrne – "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Kate Hudson – "Song Sung Blue"
Renate Reinsve – "Wartość sentymentalna"
Emma Stone – "Bugonia"

Najlepszy reżyser


Chloé Zhao – "Hamnet"
Josh Safdie – "Wielki Marty"
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"
Joachim Trier – "Wartość sentymentalna"
Ryan Coogler – "Grzesznicy"

Najlepszy film


"Bugonia"
"F1:Film"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Wielki Marty"
"Jedna bitwa po drugiej
"Tajny agent"
"Wartość sentymentalna"
"Grzesznicy"
"Sny o pociągach"

SWOJE TYPY SPOŚRÓD WSZYSTKICH NOMINOWANYCH KATEGORII MOŻECIE WYBRAĆ KLIKAJĄC TUTAJ.

Powiązane artykuły Małgosia Turzańska

Zobacz wszystkie artykuły

Wartość sentymentalna  (2025)

 Wartość sentymentalna

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

Hamnet  (2025)

 Hamnet

Sny o pociągach  (2025)

 Sny o pociągach

Najnowsze Newsy

VOD Inne Filmy

Netflix zniszczy kino? Nie wg del Toro i Finchera

17 komentarzy
Gry

Bestsellery 2025 roku. Multiplayery nie dają szans innym grom

1 komentarz
Filmy

"Wichrowe wzgórza" przeczołgają was emocjonalnie

13 komentarzy
Inne Filmy

Aktorzy AI to przyszłość branży? Twórczyni Tilly Norwood komentuje

68 komentarzy
Filmy Multimedia

FOTO: Olivia Wilde i Cooper Hoffman w pikantnej komedii

4 komentarze
Rankingi Filmy

RANKING: wybieramy najlepsze filmy o sztucznej inteligencji

47 komentarzy
Filmy Multimedia

Jason Momoa jako Lobo w zwiastunie "Supergirl: Woman of Tomorrow"

48 komentarzy