Oscary 2026: Pełna lista nominacji. "Grzesznicy" z rekordem, Polacy z szansami na zwycięstwo

Oscarowy wyścig czas zacząć. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła nominacje. Gala, podczas której poznamy zwycięzców, odbędzie się 15 marca 2026 roku. Gospodarzem imprezy będzie Conan O'Brien. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY NA SWOJE TYPY MOŻECIE ODDAĆ KLIKAJĄC TUTAJ. Getty Images © Stefanie Keenan
Małgosia Turzańska
Oscary 2026: "Grzesznicy" z rekordem nominacji
Powody do świętowania mają twórcy "Grzeszników
" – dzieło Ryana Cooglera
ma szansę na aż 16 statuetek, w tym w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz, najlepszy aktor pierwszoplanowy. Nie zabrakło polskich akcentów. O Oscara w kategorii najlepsze kostiumy zawalczy Małgosia Turzańska
, która pracowała przy "Hamnecie
" w reżyserii Chloé Zhao
. Z kolei w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany nominowano "The Girl Who Cried Pearls
", którego współreżyserem jest Maciek Szczerbowski
.
Przypominamy nasz wywiad z Małgosią Turzańską:
Pełną listę nominacji znajdziecie poniżej. Przypominamy też wideo, w którym Danielle Brooks
i Lewis Pullman
ogłaszają listę pretendentów do tegorocznych nagród:
Najlepsza charakteryzacja i fryzury
"Frankenstein
"
"Kokuho
"
"Grzesznicy"
"Smashing Machine
"
"Brzydka siostra
"
Najlepsza muzyka oryginalna
"Bugonia
"
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Grzesznicy
"
Najlepszy animowany film krótkometrażowy
"Butterfly
"
"Forevergreen
"
"The Girl Who Cried Pearls
"
"Plan emerytalny
"
"The Three Sisters
"
Najlepszy casting
"Hamnet
"
"Wielki Marty
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Tajny agent"
"Grzesznicy
"
Najlepszy scenariusz adaptowanyWill Tracy
– "Bugonia
" Guillermo del Toro
– "Frankenstein
" Chloé Zhao
, Maggie O'Farrell
– "Hamnet
" Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" Clint Bentley
, Greg Kwedar
– "Sny o pociągach
"
Najlepszy scenariusz oryginalnyRobert Kaplow
– "Blue Moon
" Jafar Panahi
– "To był zwykły przypadek
" Josh Safdie
, Ronald Bronstein
– "Wielki Marty
" Joachim Trier
, Eskil Vogt
– "Wartość sentymentalna
" Ryan Coogler
– "Grzesznicy
"
Najlepsza aktorka drugoplanowaElle Fanning
– "Wartość sentymentalna
" Inga Ibsdotter Lilleaas
– "Wartość sentymentalna
" Amy Madigan
– "Zniknięcia
" Wunmi Mosaku
– "Grzesznicy
" Teyana Taylor
– "Jedna bitwa po drugiej
"
Najlepszy aktor drugoplanowyBenicio del Toro
– "Jedna bitwa po drugiej
" Jacob Elordi
– "Frankenstein
" Delroy Lindo
– "Grzesznicy
" Sean Penn
– "Jedna bitwa po drugiej
" Stellan Skarsgard
– "Wartość sentymentalna
"
Najlepsze kostiumyDeborah Lynn Scott
– "Avatar: Ogień i popiół
" Kate Hawley
– "Frankenstein
" Małgosia Turzańska
– "Hamnet
" Miyako Bellizzi
– "Wielki Marty
" Ruth E. Carter
– "Grzesznicy
"
Najlepsza piosenka
"Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless
"
"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów
"
"I Lied to You" z filmu "Grzesznicy
"
"Sweet Dreams of Joy" z filmu "Viva Verdi!"
"Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach
"
Najlepszy dokument długometrażowy
"Prawo Alabamy
", reż. Andrew Jarecki
, Charlotte Kaufman
"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
", reż. Ryan White
"Cięcie skał
", reż. Mohammad Reza Eyni
, Sara Khaki
"Pan Nikt kontra Putin
", reż. David Borenstein
, Pavel Talankin
"Idealna sąsiadka
", reż. Geeta Gandbhir
Najlepszy dokument krótkometrażowy
"Wszystkie puste pokoje
", reż. Joshua Seftel
"Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda
", reż. Brent Renaud
, Craig Renaud
"Children No More: Were and Are Gone
", reż. Hilla Medalia
"Diabeł ma zajęcie
", reż. Geeta Gandbhir
"Perfectly a Strangeness
", reż. Alison McAlpine
Najlepszy film międzynarodowy
"Tajny agent
", reż. Kleber Mendonça Filho
"To był zwykły przypadek
", reż. Jafar Panahi
"Wartość sentymentalna
", reż. Joachim Trier
"Sirât
", reż. Oliver Laxe
"Głos Hind Rajab
", reż. Kaouther Ben Hania
Najlepsza animacja długometrażowa
"Arco
", reż. Ugo Bienvenu
"Elio
", reż. Adrian Molina
, Madeline Sharafian
"K-popowe łowczynie demonów
", reż. Chris Appelhans
, Maggie Kang
"Mała Amelia
", reż. Maïlys Vallade
, Liane-Cho Han Jin Kuang
"Zwierzogród 2
", reż. Jared Bush
, Byron Howard
Najlepsza scenografiaTamara Deverell
– "Frankenstein
" Fiona Crombie
– "Hamnet
" Jack Fisk
– "Wielki Marty
" Florencia Martin
– "Jedna bitwa po drugiej
" Hannah Beachler
– "Grzesznicy
"
Najlepszy montażStephen Mirrione
– "F1:Film
" Ronald Bronstein
, Josh Safdie
– "Wielki Marty
" Andy Jurgensen
– "Jedna bitwa po drugiej
" Olivier Bugge Coutté
– "Wartość sentymentalna
" Michael P. Shawver
– "Grzesznicy
"
Najlepszy dźwięk
"F1:Film
"
"Frankenstein
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Grzesznicy
"
"Sirât
"
Najlepsze efekty specjalne
"Avatar: Ogień i popiół
"
"F1
"
"Jurassic World: Odrodzenie
"
"Zaginiony autokar
"
"Grzesznicy
"
Najlepsze zdjęcia
"Frankenstein
"
"Wielki Marty
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Grzesznicy
"
"Sny o pociągach
"
Najlepszy aktor pierwszoplanowyTimothée Chalamet
– "Wielki Marty
" Leonardo DiCaprio
– "Jedna bitwa po drugiej
" Ethan Hawke
– "Blue Moon
" Michael B. Jordan
– "Grzesznicy
" Wagner Moura
– "Tajny agent
"
Najlepsza aktorka pierwszoplanowaJessie Buckley
– "Hamnet
" Rose Byrne
– "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" Kate Hudson
– "Song Sung Blue
" Renate Reinsve
– "Wartość sentymentalna
" Emma Stone
– "Bugonia
"
Najlepszy reżyserChloé Zhao
– "Hamnet
" Josh Safdie
– "Wielki Marty
" Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" Joachim Trier
– "Wartość sentymentalna
" Ryan Coogler
– "Grzesznicy
"
Najlepszy film
"Bugonia
"
"F1:Film
"
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Wielki Marty
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Tajny agent
"
"Wartość sentymentalna
"
"Grzesznicy
"
"Sny o pociągach
" SWOJE TYPY SPOŚRÓD WSZYSTKICH NOMINOWANYCH KATEGORII MOŻECIE WYBRAĆ KLIKAJĄC TUTAJ.