Newsy Filmy Inne Oscary: przerwane przemówienie twórców "Golden" z "K-popowych łowczyń demonów"
Inne / Filmy

Oscary: przerwane przemówienie twórców "Golden" z "K-popowych łowczyń demonów"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2026%3A+%22K-popowe+%C5%82owczynie+demon%C3%B3w%22+z+dwoma+Oscarami.+Tw%C3%B3rcy+%22Golden%22+nie+doko%C5%84czyli+przem%C3%B3wienia-165639
źródło: Getty Images
autor: Allen J. Schaben
Animowany hit Netfliksa "K-popowe łowczynie demonów" zakończył sezon nagród dwoma Oscarami - dla najlepszego filmu animowanego oraz za najlepszą oryginalną piosenkę ("Golden"). Sukces jednak przyćmiła kontrowersja podczas ceremonii.

Przerwane przemówienie



Przy odbieraniu Oscara za piosenkę, jako pierwsza głos zabrała Eunjae Kim (znana jako EJAE), która zagrała jedną z bohaterek i współtworzyła utwór. Okazało się, że tylko ona zdążyła coś powiedzieć na scenie - reszta producentów została zagłuszona muzyką i była zmuszona przerwać. Widzowie w Dolby Theatre zareagowali buczeniem na przerwanie wystąpienia, a wielu fanów i dziennikarzy wyraziło zdziwienie w mediach społecznościowych.


EJAE mówiła przez łzy: Gdy dorastałam, ludzie śmiali się ze mnie, że lubię K-pop, a teraz wszyscy śpiewają naszą piosenkę. Jestem taka dumna.

Twórcy dokończyli swoje podziękowania podczas zakulisowej rozmowy z dziennikarzami. Stwierdzili też, że film jest wspólnym wysiłkiem całego zespołu animacyjnego i że "Golden" to triumf całej grupy. Wcześniej reżyserzy Maggie Kang i Chris Appelhans odebrali nagrodę dla najlepszego filmu animowanego, a Kang nie kryła wzruszenia: Dla tych z was, którzy wyglądają jak ja - przepraszam, że tak długo musieliśmy czekać, żeby zobaczyć siebie w takim filmie. To dla Korei i dla wszystkich Koreańczyków na świecie.

Film "K-popowe łowczynie demonów", opowiadający o żeńskiej grupie K-pop walczącej z potworami, stał się najpopularniejszym tytułem Netfliksa. Twórcy zapowiedzieli już, że w przygotowaniu jest sequel, a Netflix podpisał z nimi wieloletnią umowę na kontynuację projektu. 

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Festiwale i nagrody Filmy

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

3 komentarze
Seriale

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

